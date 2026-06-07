Brad Pitt si užíval s přítelkyní ve Francii. Jeho děti se zbavují hercova příjmení

Brad Pitt je fanouškem tenisu a tak si tento zápas nenechal ujít. Měl kozí bradku, velké sluneční brýle a rozcuchané vlasy. Jeho přítelkyně Ines de Ramonová vypadala šik v krémových šatech a zelené kožené bundě. Během zápasu se ve vypjatých momentech drželi jeden druhého.
Herec a návrhářka šperků spolu chodí od roku 2022. Svůj vztah jistou dobu tajili. Na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2024 si odbyli premiéru na první společné akci na veřejnosti coby pár.
Pitt to nemá poslední dobou lehké, pokud jde o jeho děti. S exmanželkou Agelinou Jolie má vlastní děti Shiloh (20) a dvojčata Knoxe a Vivienne (17) a také adoptované děti Maddoxe (24), Paxe (22) a Zaharu (21).
Nejstarší Maddox nedávno podal právní žádost o zrušení příjmení Pitt. Shiloh se legálně zbavila příjmení svého otce už loni. Dcery Zahara a Vivienne také neformálně přešly z Jolie-Pitt na Jolie. Jak to mají Knox a Pax není jasné.