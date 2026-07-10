Brad Pitt a jeho současná partnerka Ines de Ramonová svůj vztah dlouho drželi mimo sociální sítě. Nyní ale fanouškům dopřáli výjimečný moment. Návrhářka šperků poprvé sdílela na svém instagramovém profilu společné fotografie s oscarovým hercem.
Snímky původně zveřejnila kadeřnice Laurie Zanolettiová, která zachytila Pitta s partnerkou před jejich odjezdem na svatbu Taylor Swiftové a Travise Kelceho v New Yorku. „Moji oblíbení zamilovaní Ines de Ramonová a Brad Pitt během neuvěřitelného okamžiku v New Yorku,“ napsala k fotografiím.
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De Ramonová příspěvek následně sdílela ve svých Instagram Stories. Jeden ze snímků doprovodila písní Lover od Taylor Swiftové a přidala červené srdce, k další fotografii zvolila skladbu Delicate.
Na zveřejněných snímcích má Pitt klasický černý smoking, zatímco jeho partnerka zvolila průsvitné černé šaty. Dvojice společně zapózovala ještě před odjezdem do Madison Square Garden, kde se za účasti přibližně tisícovky hostů konala svatba Swiftové a Kelceho.
Pitt a de Ramonová jsou spojováni od listopadu 2022. Přestože svůj vztah chrání před veřejností, v posledních měsících se spolu objevují ve společnosti častěji. Začátkem června například nechyběli na tenisovém Roland Garros, kde z hlediště sledovali zápasy French Open.
Herec už dříve popřel, že by jejich vztah byl součástí promyšlené mediální strategie. „Ne, kámo, není to nic umělého, ani vypočítaného. Bože můj, jak vyčerpávající by to bylo? Představte si, že byste museli všechno takhle kalkulovat. Ne, život se prostě vyvíjí. Vztahy se vyvíjejí. Můj osobní život je ve zprávách už třicet let, brácho,“ uvedl loni v rozhovoru pro magazín People.
Pro Brada Pitta jde o první dlouhodobý vztah po rozchodu s herečkou Angelinou Jolie, s níž se po letech soudních sporů na konci loňského roku definitivně rozvedl. Ines de Ramonová byla v minulosti provdaná za herce Paula Wesleyho, známého ze seriálu Upíří deníky. Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2024.