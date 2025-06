Přestože jejich rozvod roky plnil bulvární plátky, herec o něm dnes mluví bez emocí. „Nemyslím si, že by to bylo něco zásadního. Jen něco, co se naplnilo. Z právního hlediska,“ řekl v rozhovoru pro GQ.

Pitt se nedávno vrátil z Nového Zélandu, kde točil thriller Heart of the Beast. Zahraje si v něm bývalého vojáka, který po pádu letadla bojuje o přežití v divočině. Natáčení v odlehlých horách a divoké přírodě mu podle jeho slov vrátilo chuť do filmové tvorby. „Říkal jsem si: Mám ještě co říct? Mám v sobě ještě nějaké nadšení? A tohle jako by mi vlilo krev do žil,“ přiznal s překvapivou otevřeností.

Brad Pitt a Ines de Ramonová v Benátkách (1. září 2024)

Ani v soukromém životě Pitt neotálí. Už tři roky žije po boku šperkařky Ines de Ramonové v jeho domě v Los Angeles. „Život se vyvíjí. Vztahy se vyvíjejí,“ řekl prostě. Podle zdrojů z jejich blízkého okolí si Pitt užívá zejména to, že jejich vztah není zatížen hereckou rivalitou, jakou zažíval dřív.

Na konci června vstupuje do kin jeho nový film z prostředí formule 1 s názvem F1, kde hraje stárnoucího šampiona. Premiéra se uskuteční v New Yorku a v Londýně a Pitt tak znovu vyrazí na promo turné.