Předstírané těhotenství mi vydělalo miliony, říká pornohvězda z Only Fans Bonnie Blue

  13:42
Kontroverzní hvězda platformy OnlyFans Bonnie Blue (26) opět překvapila. Pornoherečka, vlastním jménem Tia Billingerová, přiznala, že její nedávné těhotenství, o kterém informovala své fanoušky, bylo jen smyšlené. Šlo podle ní o dobře promyšlenou provokaci cílenou stejně jako další její obsah na „hloupé rodiče středního věku“.

Tvůrkyně obsahu, která si vybudovala pověst díky extrémním a často šokujícím akcím, uvedla, že nosila falešné těhotenské břicho a celý příběh si vymyslela.

„Oznámila jsem, že jsem otěhotněla po náhodném sexu se čtyřmi stovkami mužů. Byla to čistě jen provokace. Mým cílem bylo vyvolat reakce a pobouření u hloupých rodičů středního věku, na které svým obsahem dlouhodobě cílím,“ uvedla Bonnie Blue.

Ve videu na Instagramu ukázala falešné těhotenské břicho, které pak odhodila na lehátko v bazénu. „Zdravím z vily v Mexiku. Jarní prázdniny skončily a já už tohle falešné těhotenské břicho nebudu potřebovat. Takže díky všem těm hloupým rodičům středního věku, kteří mi skočili na tuhle provokaci,“ říká.

„Zaplatilo mi to nejen tuhle vilu a dovolenou, ale díky více než 100 milionům zhlédnutí jsem si přišla na další milion liber (v přepočtu 28,3 milionu korun),“ popisuje pornoherečka v příspěvku na Instagramu a loučí se tím, že svým sledujícím posílá vzdušný polibek.

Bonnie Blue
Bonnie Blue si své těhotenství vymyslela. (31. března 2026).
Bonnie Blue na Instagramu přiznala, že své těhotenství si jen vymyslela a ukázala falešné těhotenské břicho, díky kterému si podle svých slov vydělala na Only Fans další milion liber. (31. března 2026).
Bonnie Blue ukázala falešné těhotenské břicho, díky kterému si podle svých slov vydělala na Only Fans další milion liber. (31. března 2026).
Spekulace o pravosti jejího těhotenství se přitom objevovaly už dříve. Fanoušci na sociálních sítích upozorňovali na podezřelé detaily a označovali celou situaci za „publicity stunt“ nebo takzvaný „rage bait“, tedy záměrnou provokaci, která má vyvolat silné emoce a zvýšit dosah na sociálních sítích.

Bonnie Blue není v podobných kontroverzích nováčkem. V minulosti na sebe upozornila například extrémními sexuálními výzvami nebo bizarními marketingovými nápady, které pravidelně vyvolávají ostré reakce veřejnosti i médií. Její kariéra je tak dlouhodobě postavená na překračování hranic a práci s pozorností publika, což se znovu potvrdilo i v případě fingovaného těhotenství.

Zatímco část fanoušků její otevřenost oceňuje, jiní ji tvrdě kritizují. Podle nich podobné „vtipy“ zlehčují citlivá témata jako jsou problémy s plodností nebo těhotenství samotné. A slouží pouze k získání pozornosti za každou cenu.

