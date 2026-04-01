Tvůrkyně obsahu, která si vybudovala pověst díky extrémním a často šokujícím akcím, uvedla, že nosila falešné těhotenské břicho a celý příběh si vymyslela.
„Oznámila jsem, že jsem otěhotněla po náhodném sexu se čtyřmi stovkami mužů. Byla to čistě jen provokace. Mým cílem bylo vyvolat reakce a pobouření u hloupých rodičů středního věku, na které svým obsahem dlouhodobě cílím,“ uvedla Bonnie Blue.
Ve videu na Instagramu ukázala falešné těhotenské břicho, které pak odhodila na lehátko v bazénu. „Zdravím z vily v Mexiku. Jarní prázdniny skončily a já už tohle falešné těhotenské břicho nebudu potřebovat. Takže díky všem těm hloupým rodičům středního věku, kteří mi skočili na tuhle provokaci,“ říká.
„Zaplatilo mi to nejen tuhle vilu a dovolenou, ale díky více než 100 milionům zhlédnutí jsem si přišla na další milion liber (v přepočtu 28,3 milionu korun),“ popisuje pornoherečka v příspěvku na Instagramu a loučí se tím, že svým sledujícím posílá vzdušný polibek.
Spekulace o pravosti jejího těhotenství se přitom objevovaly už dříve. Fanoušci na sociálních sítích upozorňovali na podezřelé detaily a označovali celou situaci za „publicity stunt“ nebo takzvaný „rage bait“, tedy záměrnou provokaci, která má vyvolat silné emoce a zvýšit dosah na sociálních sítích.
Bonnie Blue není v podobných kontroverzích nováčkem. V minulosti na sebe upozornila například extrémními sexuálními výzvami nebo bizarními marketingovými nápady, které pravidelně vyvolávají ostré reakce veřejnosti i médií. Její kariéra je tak dlouhodobě postavená na překračování hranic a práci s pozorností publika, což se znovu potvrdilo i v případě fingovaného těhotenství.
Zatímco část fanoušků její otevřenost oceňuje, jiní ji tvrdě kritizují. Podle nich podobné „vtipy“ zlehčují citlivá témata jako jsou problémy s plodností nebo těhotenství samotné. A slouží pouze k získání pozornosti za každou cenu.