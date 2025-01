Podmínkou Bonnie Blue je, že se u svých sexuálních hrátek s muži natáčí a videa poté zveřejňuje na svém profilu na OnlyFans. Díky fanouškům, kteří za předplatné jejího obsahu ve formě videí a fotek neváhají měsíčně platit, se nedávno stala milionářkou.

Modrooká blondýnka o svých aktivitách promluvila poprvé loni v srpnu v podcastu Double Dose s Annie Knightovou. Kvůli neobvyklé nabídce pro vysokoškoláky proti sobě poštvala veřejnost a matky sexuchtivých studentů.

„Ojeď mě zadarmo a nech mě to natáčet!“ S cedulí s tímto nápisem se vydala pornoherečka udělat nábor na svůj pracovní víkend před jednu z vysokých škol v Británii. Zájemců bylo mnoho a podnikavá žena stihla přes sobotu a neděli uspokojit desítky chlapců. Rodiče se proti akci bouřili, podle slov Bonnie by však „měli být naopak rádi, že jejich mnohdy nezkušené děti zasvětila do tajů sexuálního života“.

„Matky jsou prý velmi znechucené. Tomu nerozumím. Měly by mi být naopak vděčné, že jejich chlapce něco naučím. Všichni museli povinně kvůli kontrole věku ukázat občanku, takže vím, že jsem neudělala nic protizákonného. Tihle osmnáctiletí kluci mohou jít do armády, mohou řídit auta, mohou pít alkohol, vybírají si práci pro zbytek svého života. Nejsou nesvéprávní, takže pokud chtěli přijít a vyspat se se mnou, bylo to jen jejich rozhodnutí,“ vysvětlila.

„Když spáchá jakýkoliv osmnáctiletý mladík trestný čin, první věc, kterou mu řeknou je, že už je dospělý, ví co dělá a musí nést za své činy zodpovědnost. Rodiče své potomky stále vidí jako malé nevinné děti, ale tak to opravdu není. Oni pijí, berou drogy a mají často sex na jednu noc, při kterém se nechrání kondomem. Když se vyspí se mnou, je to alespoň v kontrolovaném prostředí. Za dveřmi je ochranka, oni vyplní formulář a mají možnost se setkat s profesionálkou, která je pravidelně testována na pohlavní nemoci,“ dodala.

Nyní se Bonnie Blue na sociálních sítích pochlubila tím, že vytvořila nový rekord, když stihla během dvanácti hodin mít sex s celkem 1 027 muži. „Takhle teď vypadá můj obličej. Ta místnost v Londýně byla naprosto narvaná muži. Někteří na mě šli ve skupinkách po třech nebo po pěti, zatímco jiní ve frontě přihlíželi. V průměru měl na mě každý muž jednu minutu,“ popsala na TikToku.

Rodilá Britka se v minulosti pochlubila například také tím, že v Mexiku se v roce 2024 stihla během krátké doby vyspat s celkem 120 náhodnými muži. Ještě předtím, než na třítýdenní „pracovní dovolenou“ odjela, svěřila se deníku Daily Star s tím, jaké má plány.

„Budu dělat příběhy na Instagram a TikTok, kde oznámím, ve kterém jsem zrovna baru. Když za mnou lidé přijdou a budou v pohodě, tak si s nimi dám rovnou hned rande a můžeme jít natáčet. Můžeme jít na záchodky nebo na hotel, když budou chtít. Existuje přece tolik kluků, co si v hospodě řeknou, že nějaká holka je hezká a že by se s ní rádi vyspali. Já jim to chci splnit. Chci, aby to bylo realistické, syrové a aby to pro muže byl zkrátka splněný sen,“ uvedla.

Na OnlyFans má žena hned několik profilů, jeden z nich má předplatitele nalákat, druhé dva jsou placené, vyjdou na 12 a 9 dolarů měsíčně, zvýhodněné roční předplatné nabízí blondýnka za 60 dolarů.

„Točila jsem i s mnoha slavnými pornoherci, jako jsou například Kieran Lee, Danny D, Manuel Ferrara a další známí a oblíbení tvůrci. Na svém VIP profilu vám mohu nabídnout hodnocení vašich penisů, sexting i soukromý chat,“ láká fanoušky.