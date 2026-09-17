Jak nabitý diář momentálně máte, co se hraní týče?
Mám obrovskou radost, že můžu po šestadvaceti letech zkoušet muzikál Monte Cristo s Danielem Hůlkou, Leonou Machálkovou a dalšími skvělými kolegy. Jsem tam teď opravdu každý den a hraji dědečka Abbého Fariu, kterého dříve ztvárňovali Karel Černoch a Josef Zíma. Mám obrovskou radost, že mi tato role byla svěřena, protože je to jedna z nejhezčích rolí v celém muzikálu. Do toho jezdím ještě na muzikál Troja do Divadla Broadway a mám samozřejmě také svá různá vystoupení.
Pomáhá vám práce překlenout změny v životě?
Když jsem měl v životě změny, tak jsem vždycky práci opustil a jen jsem si doma lehl a nic nedělal. Ale žádné změny nejsou, takže rád pracuju.
Teď prošla kolem nás paní Bubílková a říkala, jak by vám spolu bylo dobře a že byste k sobě měli věkově blízko...
Ano, no to jo. Já Zuzanku miluju pro její humor, energii a krásnou duši. To je skvělá bytost, úžasná.
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Bohuš Matuš se oženil v Krtkově světě. Vzal si o 30 let mladší Lucii
Ono se to málo ví, ale prý jste chovatel a máte doma slepice.
Ne, to ne. To jsem míval, různé slepice. Ale teď mám příjemnou, milou ženu.
Točili jsme spolu i na vaší svatbě, na veselce. Jak podle vás pracovat na vztahu, aby fungoval?
Je to o tom, co ten druhý člověk chce. A pokud máte možnost mu to umožnit, jak finančně, tak i duchovně... Zjistil jsem, že těch třicet let je opravdu obrovský věkový rozdíl. Musel jsem tomu samozřejmě přizpůsobit život tak, že člověk musí dát svobodu tomu mladému člověku. Pokud to neuděláte, stejně se to nějak zvrtne. Takže se snažím, aby byla Lucie šťastná. Když si chce jít zacvičit, tak si jde zacvičit. Když chce někam jít, tak tam jde, já jí v tom nebráním.
Víte, co jsou memy? Obrázky s popisky na internetu, kde třeba vyskočí vtip, že Bohuš Matuš je na mladé. Jak se na tyhle vtipy tváříte?
Vždycky mi někdo posílá, že tam na obrázku stojím někde před mateřskou školkou. Ale ona je to pravda, protože já chodím pro svou pětiletou dcerušku před mateřskou školku. Nevím, jak to vzniklo. Já jsem si svou ženu vzal, když jí bylo osmnáct let. Nevím, proč to dělají, ale asi z toho má někdo radost, tak budiž.
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Bohuš Matuš touží po plastikách, jeho žena Lucie jde na operaci nosu
U Micka Jaggera a obecně v zahraničí to nikdo neřeší, přestože mívá o desítky let mladší partnerky.
To si myslím, že tak má každý druhý umělec. Ale u mě to tak bylo vždycky. Já jsem byl vláčený bulvárem odjakživa. Dřív jsem z toho byl smutný, dneska už to tak nějak chápu a beru. Jsme prostě v Česku.
Od bulváru přijdou často podpásovky. Máte někdy skutečně napěněno, telefon v ruce a chuť si zakřičet?
Ne, to ne. Já si z toho spíš dělám legraci. Nedávno mi například volali, že jsme se s manželkou rozvedli nebo rozešli, přitom jsme se jenom trošku pohádali. My se běžně moc nehádáme. Tak jsem jednomu bulvárnímu, řekl bych, hyenímu novináři napovídal různé blbosti, protože už mi to přišlo úplně stupidní. Když mi tedy volal, řekl jsem mu: „Jo, jasně, všechno je to pravda, my spolu dávno nejsme, prosím vás. Vždyť já žiji s Mariánem Vojtkem, to nevíte?“ Tak asi tak.
Pomáhá vám humor tohle všechno překonat a nebrat se příliš vážně? Někteří lidé v českém showbyznysu si na svém egu a veřejném obrazu dávají opravdu záležet a berou ho smrtelně vážně.
Což je dobře. Určitě jsem v tomhle udělal strašnou chybu od začátku. Ale já už jsem takovej Bohoušek bláznivej, vždycky jsem byl. A ze všeho jsem si vždycky dělal legraci. Jednou mi Karel Svoboda řekl: „Víš, Bohoušku, ty máš po Karlovi Gottovi tady nejkrásnější hlas, ale nikdy z tebe nebude velká hvězda, velká celebrita. Protože ty jsi prostě Bohoušek.“