Obsadil jsem Veroniku na základě nahých fotek, prozradil režisér Arichtev

„Bisi buď chtěl obsadit mě, nebo tam měl ještě jednu herečku. A obě dvě jsme se mu líbily. Myslím, že můžeš být rád, že jsi obsadil mě. Dovedeš si představit život s tou druhou herečkou?“ obrátila se na manžela Veronika Arichteva, ale jméno své konkurentky neřekla.

Dodala, že když jí nabídli roli, volal přímo sám režisér, což se neděje moc často. Většinou volá castingová agentura. „A mně volal přímo tady Bulhar. Pamatuju si to, jela jsem po Jižní spojce. Já jsem pak volala svému švagrovi a říkala jsem mu, že mi nějaký Bulhar nabídl roli v tomhle seriálu. A pak jsem přišla, ty jsi přišel – a už to bylo,“ řekla herečka s tím, že to byla láska na první pohled.

Veronika Arichteva a Biser Arichtev na udílení cen Český lev (Praha, 6. března 2020)

Biser Arichtev prozradil také pikantnější detaily z jejich seznamování. „Na druhé straně to vypadalo tak, že já jsem viděl nějaký časák, kde byla Verča vyfocená tak jako spoře oblečená. Když mi ty fotky ukázali, řekl jsem, že týhletý holce zavolám, že to bude jednoduchý. A zbytek příběhu je tak, jak říkala Verča,“ doplnil režisér.

„Ježiš, nebyly to ty nahý fotky od Ludvíka? To bych pak pochopila…,“ zděsila se naoko jeho manželka, se kterou má režisér syna Luku, jenž se narodil v září 2020.

Během natáčení horko těžko skrývali sympatie. „Když jsme na tom place pochopili, že se sobě líbíme, vyhledávali jsme si tam prostory, kde bychom se mohli potkat ještě blíž,“ prozradila s potutelným úsměvem Veronika Arichteva.

„Představte si, že jste na veřejném místě, kde se pohybuje padesát lidí, a u režiséra je to dokonce tak, že i když se jdu vyčůrat, pořád jsou za mnou, jestli něco nechci. A teď se chcete s někým neformálně potkat a něco si normálně říct, musíte vyhledávat témata, který jsou poslouchatelný pořád dokola a byly dobrý,“ doplnil ji Biser Arichtev.