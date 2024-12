Billie Eilish prozradila, že se jí splnilo předsevzetí, kterým bylo mít letos co nejvíce kvalitního sexu. Zpěvačka se ohlédla za svým rozhovorem z roku 2023, ve kterém vyjmenovala věci, kterých chce dosáhnout, či které by ve svém životě ráda změnila. Nechybělo například získání nových přátel a více dobrého sexu.

„Celý rok jsem nedělala nic jiného, než že jsem si tvořila nové přátele a sbližovala se se zajímavými lidmi, se kterými jsem předtím z různých důvodů nebyla v osobním kontaktu. Znovu jsem se také spřátelila s lidmi, kteří byli v mém životě už před lety a pak z něho postupně zmizeli,“ popsala Billie Eilish v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

„Byl to rok plný přátelství, čehož si moc cením, protože to bylo jedno z mých předsevzetí. Opravdu se mi to povedlo splnit a bylo to úžasné. A ano, užila jsem si letos také hodně dobrého sexu, což jsem si předsevzala. Takže nemáš zač, Billie,“ vzkázala svému mladšímu já.

Zpěvačka přitom v nedávném rozhovoru prohlásila, že už nemá v plánu do budoucna veřejně diskutovat o své sexualitě, sexu a milostných vztazích. V listopadovém vydání časopisu Vogue Eilish uvedla, že lituje toho, že v minulosti hovořila otevřeně o tom, že ji přitahují ženy a že ji „děsí jejich krása a přítomnost“.

„Přála bych si, aby nikdo nevěděl nic o mé sexualitě nebo o mém randění. Nikdy, nikdy, nikdy. Doufám, že lidé už nikdy nic vědět nebudou. A už nikdy nebudu mluvit o své sexualitě a o tom, s kým chodím,“ řekla tehdy.

Držitelka Grammy prý podcenila, že ze všeho, co řekne nahlas, se na čas stanou titulky všech světových webů. Prozradila také, že se stále učí orientovat ve světě šoubyznysu a v budoucnu si hodlá dávat větší pozor na svá slova. „Všichni jsme děti. Všichni jsme malé děti, které vyrůstají a učí se sami od sebe a musí se poučit ze svých chyb,“ dodala zpěvačka.

Billie Eilish byla v minulosti spojována s frontmanem kapely The Neighbourhood Jessem Rutherfordem. Chodili spolu osm měsíců, v květnu 2023 se rozešli.

S hercem Matthewem Tylerem Vorcem chodila Eilish od dubna 2021 do května 2022. Pár tvořila také s Brandonem Q. Adamsem. S raperem, který si říká 7:AMP se rozešli v roce 2019. Zpěvačka o jejich vztahu promluvila v dokumentu z roku 2021 Eilish: The World’s a Little Blurry.