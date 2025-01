Chyba, které nejvíce lituji, říká miliardář Bill Gates o rozvodu

Bill Gates v rozhovoru pro list The Times prozradil, že jedním z jeho největších životních cílů bylo zopakovat 45leté manželství svých rodičů. „Melindu jsem nabádal, aby byla o něco klidnější než moje matka, ale oba jsme byli dost cílevědomí,“ řekl s tím, že jejich soužití bylo jiné než manželství jeho rodičů. „Trávil jsem s dětmi více času než můj otec, ale poměr byl stále 10:1, přičemž Melinda dělala většinu věcí pro děti. Bylo nám spolu dobře.“

Když se Bill Gates s Melindou seznámili, byl v té době už poměrně úspěšný. „Ale ne přehnaně úspěšný – to přišlo v době, kdy jsme byli spolu. Takže toho se mnou zažila hodně. Když jsme se rozvedli, bylo to těžké a ona se pak rozhodla odejít z nadace – byl jsem zklamaný, že využila možnosti odejít,“ prohlásil.

Bill Gates a Melinda Gatesová (Brusel, 22. ledna 2015)

Rozvod není jeho jediným životním neúspěchem, těch bylo podle Gatese více. „Musel bych to zařadit na první místo. Jsou i další, ale na žádném z nich nezáleží. Rozvod byl pro mě a Melindu nejméně dva roky utrpením,“ dodal s tím, že až po čtyřech letech byl opět šťastný, ale stále ho považuje za chybu, které nejvíce lituje.

Bývalí manželé se poprvé setkali v roce 1987, kdy Melinda nastoupila na pozici produktové manažerky ve společnosti Microsoft. Vzali se 1. ledna 1994 na Havaji. V roce 2020 založili neziskovou organizaci Bill & Melinda Gates Foundation, která se zabývá bojem proti chudobě a nemocem ve světě. Po rozvodu však Melinda v květnu 2024 z nadace odstoupila.

Mají spolu tři děti: syna Roryho (25), dceru Phoebe (22) a dceru Jennifer (28). Dále také dvě vnoučata, Leilu a Miu od nejstarší dcery. Gates nyní chodí s Paulou Hurdovou, vdovou po bývalém manažerovi společnosti Oracle Marku Hurdovi.

Melinda Gatesová a Bill Gates v New Yorku (20. září 2017)

Melinda Gatesová loni pro časopis Time uvedla, že rozvod byl sice těžký a bolestivý, ale nakonec přinesl úžasné nové příležitosti. Manželé měli prý problémy již za covidové pandemie. V té době šli od sebe a střídali se, kdo bude v domě a postará se o děti.

Další z věcí, kterých Bill Gates lituje, je jeho přátelství se zesnulým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. „Když se na to dívám zpětně, bylo hloupé, že jsem s ním trávil nějaký čas,“ řekl listu The Wall Street Journal. „Takže ano, myslím, že jsem byl docela hloupý. Myslel jsem si, že mi to pomůže s globální zdravotní filantropií. Ve skutečnosti se to nepodařilo, to byla prostě obrovská chyba.“

Setkávání Gatese s Epsteinem také údajně způsobilo rozkol mezi ním a manželkou Melindou, uvedl zdroj pro People v roce 2021. Jeffrey Epstein zemřel ve vězení v roce 2019.