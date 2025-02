Bill Gates poprvé promluvil o své přítelkyni. Je to vážné a užíváme si, říká

„Jsem šťastný, že mám vážný vztah s přítelkyní, která se jmenuje Paula,“ prozradil Bill Gates v televizním pořadu Today. „Užíváme si. Byli jsme na olympiádě a děláme spoustu skvělých věcí.“

O vztahu Gatese a Hurdové se začalo spekulovat v roce 2023, tedy čtyři roky po smrtí jejího manžela, generálního ředitele společnosti Oracle Marka Hurda a dva roky po Gatesově rozvodu. Oba se spolu ukazovali na nejrůznějších akcích, například na zásnubním večírku miliardáře Jeffa Bezose nebo na zmiňované olympiádě v Paříži. Jako pár se ale oficiálně ukázali na červeném koberci až loni v dubnu na předávání Breakthrough Prize v Muzeu Akademie filmového umění.

Bill Gates a Paula Hurdová (Gudžarát, Indie, 2. března 2024)

Gates nedávno v rozhovoru s listem The Times označil rozvod s Melindou za chybu, které nejvíce lituje. Teď v televizi NBC ale upřesnil a vysvětlil, jak to myslel. Prý nechtěl říct, že by si přál, aby k rozvodu nedošlo. „Navzdory tomu, že rozvod nebyl skvělý, ale mít tři děti a práce, kterou jsme mohli dělat společně, tak i kdybych věděl, že to nebude trvat věčně, udělal bych to znovu,“ vysvětlil.

„Moje podnikatelská kariéra, ačkoli se v ní střídaly vzestupy a pády, byla neuvěřitelně úžasná. Moje děti jsou úžasné. Takže si nemůžu na něco stěžovat. Přenesl jsem se přes rozvod a Melindě se daří dobře. Mám spoustu práce, kterou dělám rád. Takže si vlastně na nic nestěžuji,“ dodal.

Bill Gates má s bývalou manželkou tři děti: syna Roryho (25), dceru Phoebe (22) a dceru Jennifer (28), díky níž je z něj už dvojnásobný dědeček.

Vývojářka a filantropka Paula Hurdová je absolventkou Texaské univerzity a má dvě dcery: Kathryn a Kelly.