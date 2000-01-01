náhledy
„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech #BTF – Behind the Fame se ukázala nahá. Zopakovala výstup Bianky Censori na cenách Grammy.
Stejně jako Bianca Censori na letošních cenách Grammy přišla i Bianka Rumanová v černém kožichu.
„Těším se a také mám respekt. Udělat něco kontroverzního, co bude mít ve finále i pěknou myšlenku, chce odvahu,“ napsala na sociálních sítích influencerka.
„Teď napíšu něco, na co si nezvyknu, protože si nic nehoním, ale... Kdo, když ne já?! Žijeme jen jednou a toto je showbyznys, baby,“ dodala Rumanová, kterou ale nemusela z akce odvádět ochranka jako to bylo v případě Bianky Censori.
Slovenská influencerka Bianka Rumanová se může pochlubit bujným dekoltem.
Proslavila se mimo jiné vztahem s Filipem Jovanovičem, který je na sociálních sítích známý jako Jovinečko. Nejsledovanější slovenský influencerský pár se rozešel letos na jaře a samozřejmě všechno sdíleli se svými sledujícími. Kvůli tomu se stali také terčem nejrůznějších vtípků a parodií.
