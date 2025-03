Bianca Censori se odhaluje také ve filmu. Sexy křivky předvádí i její sestra

K sestřině oznámenému rozvodu se Angelina nevyjadřuje, místo toho se věnuje tvorbě obvyklého obsahu na své sociální sítě. Tentokrát jde o fotky v černém body, ve kterém vyniká její postava. Už dříve zveřejňovala snímky, na kterých se ukazuje v sexy pózách spoře oděná, v plavkách nebo prádle.

Podle některých fanoušků se možní snaží trochu odvést pozornost od dění, které se poslední dobou točí kolem její sestry. Zprávy o rozvodu s raperem přišly dva týdny poté, co pár způsobil pozdvižení během slavnostního předávání cen Grammy. Bianca Censori se svlékla a díky průhledným šatičkám byla prakticky nahá. Zatímco raper tvrdil, že se jednalo o nepochopené umělecké vyjádření, najdou se i takoví, kteří mají dojem, že sama Bianca ze svého vystoupení nadšená nebyla.

West si vzápětí zatopil ještě antisemitskými výroky na síti X, kde prohlašoval, že se považuje za nacistu a miluje Hitlera. Rezervoval si také jménem své oděvní značky reklamu na Super Bowl, jen aby následně stáhl z prodeje všechny produkty kromě trička s nacistickou svastikou. Po jeho odstranění ze strany platformy Shopify, která mu prodej zprostředkovávala, smazání ožehavých výroků a dočasném zákazu na X se West nechal slyšet, že to všechno byl pouze sociální experiment. „Aby negr rapoval o tom, že zabíjí negry, to je v pohodě, ale když někde zveřejní svastiku, je to nenávist,“ stěžuje si raper.

Ohledně jejich skandálu na galavečeru Grammy se Kanye s oblibou chlubí, že jejich výstup zabral hodně plánování, druhým dechem však vehementně vyvrací, že svou ženu musel k čemukoliv tlačit. Biancu prý sice má „ve své moci“, ale nikdy by ji nenutil do něčeho, co by jí nebylo příjemné.

bbiancacensori Directed by @vanessa.beecroft @vbuntitled Prod. by @ye Starring @bbiancacensori in Japan oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Všichni o tom mluví jako o nějakém ‚výstřelku‘. Jsou to jen ubožáci, závidí jí její odvahu, tělo, peníze a manžela, který ji podporuje v osobních vyjádřeních,“ vypisoval Kanye West počátkem února na síti X v jednom ze svých pozdně nočních výlevů. Průhledné šaty, v nichž se Bianca ukázala na červeném koberci, později označil za nejlepší oděv za celou historii Grammy.

Nahotu předvedla Censori také ve svém filmovém debutu. Fiktivní umělecký film produkoval West a raperův a modelčin kreativní tým ho natáčel v Japonsku. „Stydět se za to, že je člověk nahý, není pro lidi přirozené. Ženské tělo je něco, co se má ukazovat. Obscénnost existuje pouze v mysli,“ tvrdí tvůrci.