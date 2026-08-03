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Bianca Censori opět provokuje. V garáži pózovala architektka téměř nahá

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  10:01
Bianca Censori (31) opět vsadila na model, který toho příliš nezakrýval. Manželka rapera Kanyeho Westa (49), známého také jako Ye, nafotila v podzemní garáži sérii odvážných snímků. Před objektivem pózovala v titěrném černém body a síťovaných punčochách.
Ani při pózování u auta se Bianca Censori nedržela zpátky. Oblékla hluboce vykrojené černé body a síťované punčocháče. (srpen 2026)
Bianca Censori pózovala v garážích jen v černých kalhotkách, síťovaných punčochách a lodičkách. (srpen 2026)
Bianca Censori po boku manžela Kanyeho Westa. Australská rodačka je známá svými velmi odvážnými módními kreacemi. (srpen 2026)
Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)
104 fotografií

Bianca Censori pokračuje ve své sérii provokativních outfitů. Tentokrát nepotřebovala ani červený koberec nebo luxusní večírek. Jako kulisy pro nové fotografie jí posloužila podzemní garáž.

Australská rodačka se na snímcích objevila v černém body s hlubokým výstřihem, které doplnila síťovanými punčochami a botami na vysokém podpatku. Model odhaloval velkou část jejího těla a Censori v něm před objektivem pózovala mimo jiné v podřepu.

Fotografie zveřejnila na Instagramu a sdílel je také australský módní návrhář a stylista Gadir Rajab. „EURO HEATWAVE,“ tedy „Evropská vlna veder“, připsal k sérii snímků.

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Censori tentokrát zaujala také výrazným líčením a změnou účesu. Vlasy ve světlejším medovém odstínu měla rozpuštěné a upravené do objemných vln. Oči zvýraznila tmavými stíny.

Na jednom ze snímků se k ní přidal i manžel Kanye West. Devětačtyřicetiletý raper zvolil oproti své ženě podstatně zahalenější outfit. Pózoval v tmavé košili a kalhotách, vzhled doplnil slunečními brýlemi.

Bianca Censori ve videoklipu k písni Gemini Season (2026)

Nejde přitom o jediný odvážný model, kterým na sebe Censori během pobytu ve Španělsku upozornila. Jen o několik dní dříve vyrazila s manželem za noční zábavou na Ibize v téměř průhledném body, pod kterým neměla podprsenku. Model doplnila vysokými černými kozačkami.

Extrémně odhalující oblečení se v posledních letech stalo poznávacím znamením australské rodačky. Jeden z největších rozruchů způsobila loni na udílení cen Grammy. Na červeném koberci tehdy před fotografy odložila černý kožich a zůstala pouze v prakticky průhledných šatech, pod nimiž neměla spodní prádlo.

Censori je s raperem spojována od roku 2022. Dvojice se v prosinci téhož roku vzala na základě důvěrné sňatkové licence. Architektka Censori předtím pracovala pro Westovu značku Yeezy jako designérka.

Přestože její stále odvážnější modely v minulosti vyvolaly spekulace o tom, nakolik jejich podobu ovlivňuje její manžel, sama Censori podobné domněnky odmítá. Své módní kreace vnímá jako součást tvůrčího procesu a performance.

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