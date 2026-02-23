Bianca Censori poprvé promluvila o tom, jak vnímá skandály Kanye Westa

Jednatřicetiletá australská architektka a modelka se za amerického rapera provdala již v roce 2022, za celou dobu však nikdy nemluvila o tom, jak vnímá život po jeho boku. Během jejich společných vystoupení na veřejnosti, v nichž mnohdy figurovaly extrémně odhalující outfity či „umělecké projevy“ s tématem sexuálního zneužívání, po většinu času působila spíše jako mlčenlivý aktér.
Osmačtyřicetiletý Kanye West svoje neomalené počínání, do něhož se řadí například opakované emoční výlevy či nenávistné narážky vůči Židům, přisuzuje tomu, že trpí bipolární poruchou osobnosti. „Letos to bylo jako provádět resuscitaci několik měsíců v kuse. Mám vůči němu dost lásky a empatie, abych to dokázala. A uvědomuji si, že zbytek světa to nechápe,“ sdělila Bianca Censori v rozhovoru pro Vanity Fair.
Kanye z jejího pohledu není antisemita, má však určité „extrémní obsese“. Když se ho jednou zeptala, z čeho pramení jeho fixace na Židy a nacismus, nedostala prý „žádnou smysluplnou odpověď, která by stála za zapamatování“. Bianca v témže rozhovoru uvádí, že v jisté době zvažovala, zda od Westa odejít; zpětně však takové úvahy považuje za povrchní.
Výsledná negativní pověst už přitom rapera stála jak několikamilionové ztráty v jeho byznysu, tak i žaloby od bývalých zaměstnanců. Jeho někdejší asistentka Lauren Pisciottová například vypověděla, že se jí během pracovní cesty „snažil nacpat penis do úst“ a několikrát se jí pokusil sexuálně zneužít. Modelka Jenn An zase uvedla, že jí jednou strčil prsty do úst a v nápodobě orálního sexu ji dusil tak dlouho, že na chvíli ztratila vědomí.
Raper přitom tato obvinění dotčeně vyvrací. „Je to umění. Je to ku**a umění. Jsem něco jako Picasso,“ rozkřikl se údajně v reakci na toto nařčení. Žaloby podle něj vycházejí z toho, že se Jenn pokouší potrestat jeho kreativního ducha a cenzurovat jeho umění.
Jak shrnují reportéři Vanity Fair, Bianca s Kanyem souhlasí v tom, že umění může být občas i vulgární, drsné a pro některé lidi urážlivé. „Někteří se zkrátka vydali touto cestou, a na to by se měl brát ohled,“ řekla. Poukazuje také na to, že mnohdy se lidé po ukončení pracovního poměru mohou pohoršovat nad věcmi, proti kterým se však v daný moment nijak neohrazovali. „Je v tom určitý emoční náboj. Někdy se stává, že si někdo připadá ublíženě kvůli tomu, že přišel o svou někdejší práci,“ uvedla.
V některých případech, kdy se na veřejnosti objevila s Westem, přitom byla takřka nahá. Někteří lidé proto vyslovili obavy, zda ji hudebník k těmto odvážným kreacím nenutí v rámci některé ze svých obsesí – to však architektka popírá. „S manželem jsme si oděvy vymýšleli společně. Šlo o spolupráci, ne diktát,“ říká.
Svého manžela se naopak snaží i dále hájit a poukazovat na jeho pozitiva – například na to, že když musela podstoupit rehabilitační program ve Španělsku, West ji podpořil a modlil se za ni. Svůj tehdejší problém popisuje jako emoční dysregulaci.
„Potřebovala jsem na sobě zapracovat, protože jsem měla určité vzorce, které v důsledku škodily mně i mým blízkým. Lidem kolem sebe mnohdy přičítám důvody pro své štěstí i pro své neštěstí. A když mi nebylo dobře, měla jsem sklon vinit za to druhé,“ vysvětluje. To pak mívalo za následek výbuchy hněvu, které se pokoušela řešit samoléčbou v podobě užívání benzodiazepinů.
Kanye West nedávno v deníku Wall Street Journal zveřejnil celostránkové prohlášení nadepsané Pro ty, kterým jsem ublížil, v němž se omlouvá za své nenávistné výroky a uvádí, že se jednalo o ty nejhorší záchvaty způsobené jeho bipolární poruchou. Výkyvy mentálních funkcí pak přičítá také neléčenému úrazu hlavy, který utrpěl při autonehodě v roce 2022, a který mohl jeho psychický stav zhoršit.
V rozhovoru pro Vanity Fair poté tvrdí, že zveřejněný dopis nebyl pouhou snahou o vylepšení vlastní pověsti, ale upřímným vyjádřením, které vychází z pocitů lítosti. Uvádí, že se rozhodl podstoupit stabilizační léčbu ve Švýcarsku, k čemuž ho nakonec přesvědčila právě Bianca.
„Na konci mojí čtyřměsíční manické epizody mi změnili medikaci. Nové antipsychotikum mi způsobilo silnou depresivní epizodu,“ popisuje raper. „Moje žena to poznala, načež jsme společně hledali nějaké řešení vedoucí k nápravě a stabilizaci, což nás přivedlo až k tomuto rehabilitačnímu zařízení ve Švýcarsku. Musíte chápat, že jde o bipolární chorobu, jedno z nejnebezpečnějších onemocnění bez přímého ohrožení života,“ hájí se.
Následně přiznává, že své výroky sám považuje za přehnané, a že jimi „poskvrnil“ své přátele, příbuzné i nejdražší blízké. „Zašlo to příliš daleko. Způsobilo to hodně škod, tohle nejsem já,“ uvedl. „Jelikož jsem slavný, spousta lidí mi naslouchá do posledního slova. Je proto důležité, aby chápali, na jaké straně historie hodlám stát – na straně lásky a pozitivity. Impulzivně jsem říkal hrozné věci, kterými jsem poničil vše, co jsem celou dobu budoval.“ Nezvládaným projevům nemoci ve výsledku přičítá jak své výroky, tak například i svou fascinaci hákovými kříži.
West přitom zmiňuje i prodělaný úraz hlavy. „Při té autonehodě před pětadvaceti lety jsem měl rozbitou čelist a utrpěl zranění pravého předního mozkového laloku. Léčba se soustředila na viditelné poškození a bezprostřední fyzické trauma, ale toho v hlavě si lékaři nevšimli. Neprovedli mi kompletní sken, neurologické vyšetření bylo jen částečné, a plnohodnotnou diagnózu jsem ve výsledku obdržel až v roce 2023. Nedostatečná léčba vážně ovlivnila moje duševní zdraví a vedla k mé diagnóze v podobě bipolární choroby typu jedna,“ vysvětluje. „A čím déle jsem svůj problém ignoroval, tím horší vše bylo.“
