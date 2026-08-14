Útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí. Bianca Censori na rodinné dovolené

Bianca Censori kromě manžela Kanye Westa vzala s sebou do Toskánska také sestru Angelinu, tatínka Elia „Lea“ a maminku Alexandru. Zatímco všichni byli běžně oblečení, Bianca měla outfit vypadající jen jako plavky, navíc s pruhem místo podprsenky.
Možná nějak tak chtěla vypadat zakletá Zlatovláska v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Princeznu sice zaklel zlý obr Koloděj tak, že vypadá jako muž s vousy a velkýma nohama, ale ona touží po návratu své původní podoby slovy: „Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku, útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí...“
Extrémně odhalující oblečení se v posledních letech stalo poznávacím znamením australské rodačky. Jeden z největších rozruchů způsobila loni na udílení cen Grammy. Na červeném koberci tehdy před fotografy odložila černý kožich a zůstala pouze v prakticky průhledných šatech, pod nimiž neměla spodní prádlo.
Censori je s raperem spojována od roku 2022. Dvojice se v prosinci téhož roku vzala na základě důvěrné sňatkové licence. Architektka Censori předtím pracovala pro Westovu značku Yeezy jako designérka.
Přestože její stále odvážnější modely v minulosti vyvolaly spekulace o tom, nakolik jejich podobu ovlivňuje její manžel, sama Censori podobné domněnky odmítá. Své módní kreace vnímá jako součást tvůrčího procesu a performance.
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3. února 2025