Ondřej byl jeden z prvních, komu jsem řekla o nemoci, přiznala Brabencová

Ondřej Sehnal o tetování i Německu

Čím vás Kristýna zaujala?

Od začátku se mi líbila, rozuměli jsme si. Občas si po zápase potřebuju postěžovat a ona mě vyslechne. Umí vycítit, kdy se mi chce mluvit a kdy ne. Vidí, že nemám náladu, tak mě nechá a třeba jen koukáme na film. A taky výborně vaří.

Jak jste poznal její rodinu?

Trochu šok. Jeli jsme do Brna, abych se seznámil s rodiči, ale měli zrovna rodinnou oslavu. Byla tam babička, děda, strejda... Kiki mi řekla: Tak hodně štěstí. Nejdřív jsem zaslechl: Á, Pražáček je tady. Nejvíc si ze mě utahoval děda a strejda Libor Zábranský, hokejový Komeťák. Ale nakonec to bylo moc fajn.

(Kristýna: I když je z Prahy a dostával u nás bídu, všichni ho milují. Přijedu domů a všichni se ptají: Kde máš Ondru? A bráchové mu píšou víc než mně.)

Ondřej Sehnal Šikovný rozehrávač by měl být oporou národního týmu na mistrovství Evropy, které se koná v září. Reprezentanti se ve skupině v Praze střetnou s Polskem, Srbskem, Nizozemskem, Finskem a Izraelem. Jeden z největších domácích talentů hrál loni na olympiádě v Tokiu. Odchovanec USK Praha debutoval v lize v sedmnácti letech. Od loňského léta působí v německém Braunschweigu.

Kdo rozhodl, že máte psa?

Chtěli jsme ho oba. Teď to vyšlo ideálně, protože už bydlíme spolu. Kiki měla zkušenost s fenkami, tak máme fenku. Jednou Kiki prohlásila, že by se mohla jmenovat Bublina, a chytlo se to. Je to štěně zlatého retrívra, původně ze Slovenska.

Kde budete jednou žít?

Asi poblíž Prahy. Chceme bydlet u nějakého většího města a v Praze už máme hodně společných přátel. Ale teď se nám líbí v Německu, pár let tam chceme ještě vydržet.

Proč nemáte tetování?

Basketbalisté se často nechávají tetovat, taky Kiki pár malých tetování má. Ale já po žádném netoužím, nikdy jsem k tomu neměl vztah.

Co je jiné na německé lize?

Je kvalitnější než u nás, fyzicky náročnější. A mám jinou roli v týmu, než jsem měl doma. V USK jsem strávil třináct let, byl jsem lídrem, spoléhalo se na mě, musel jsem skórovat. V Braunschweigu mám být hlavně kreativní a vytvářet šance spoluhráčům.

Kdo byl vaším vzorem?

Odmala to byl Tomáš Satoranský. Ale je trochu jiný typ než já a každý máme jinou cestu. Doufám, že Saty bude hrát ještě hodně dlouho, je pro mě skvělé takového hráče v reprezentaci sledovat a učit se od něj.

Jaký bude EuroBasket v Praze?

Zatím jsme byli na turnajích spíš outsidery, teď jsme spolu se Srbskem favority na postup ze skupiny. Máme dobrou partu a kvalitní tým, vždyť jsme se loni dostali na olympiádu. Můžeme mít ty nejvyšší cíle. Takový postup do semifinále by byl obrovský úspěch. Už se na EuroBasket v Praze moc těším, snad nás přijde podpořit hodně lidí.

Kristýna Brabencová nejen o roztroušené skleróze

Kam jste spolu šli poprvé?

Věděli jsme o sobě díky kamarádům z basketu. Pak jsme se potkali v baru a šli na rande, ale to nedopadlo nejlíp. Měla jsem pocit, že Onďa hrozně málo mluví. On zas, že jsem ho nepustila ke slovu.

(Ondřej: Šli jsme do kina, ale Kiki měla úplně jiné představy. Chtěla si povídat, zatímco já sledoval film.)

Myslela jsem si, že z toho nic nebude. Odjela jsem do Ameriky, ale dál jsme si psali.

Kristýna Brabencová Nadějná reprezentantka pochází ze sportovní rodiny, děda Kamil Brabenec je jedním z nejlepších českých basketbalistů všech dob, táta hrál hokejovou extraligu za Brno či České Budějovice, hokej hrají i dva mladší bratři. S USK Praha skončila třetí v Eurolize, dva roky hrála na americké University of South Florida. Loni působila v německém Göttingenu, v nové sezoně bude hrát za Hannover. S Ondřejem jsou dva roky.

Jak se vám žije v Německu?

Jsem spokojená. Už v sezoně jsme se vídali zhruba dvakrát týdně, hrála jsem v Göttingenu, hodinu cesty od Ondi. Po sezoně jsem se přestěhovala za ním do Braunschweigu. Spolu žijeme asi čtyři měsíce. I když spolu... Dva sportovci moc společných chvil nemají.

Čím vás Ondřej vytáčí?

Je sportovní maniak. Sleduje klidně i tři zápasy najednou v televizi, telefonu a počítači. Sedíme v obýváku, v televizi běží americký fotbal, zároveň koukáme na Euroligu a českou basketbalovou ligu nebo třeba tenis. Když už to trvá moc dlouho, řeknu: Stačí, taky si potřebuju povídat. (usmívá se)

Jak prožíváte jeho zápasy?

Hodně. Nejhorší je, když zůstane ležet, to se o něj bojím. Moje mamka měla s tátou takovou domluvu, že když mu nic není, ať se hned postaví. Onďa prý občas leží jen tak, aby si odpočinul, zatímco já mám strach.

Jaké jste měla dětství?

Bojovné a soutěživé. Pořád jsme s bráchy hráli fotbal, hokej, soutěžili jsme třeba o to, kdo udělá lepší salto na trampolíně. Když jsme se přestěhovali do Židlochovic, přihlásila mě mamka na basket, který taky hrála. Nejdřív jsem se divila: Jak někoho může bavit házet na koš?

Co vám radí děda?

Říká, abych víc střílela, asi má pravdu. O basket se dál zajímá, sleduje mě, bráchy a teď i Onďu. Hodně se bavím i s rodiči, to jsou mí největší fanoušci i kritici.

Co vám chybí z USA?

Pláž a kamarádi. Ale Američani mi nechybějí, ráda jsem se vrátila do Evropy. Tváří se přátelsky, mažou vám med kolem pusy a pak zjistíte, že s vámi mají nějaký problém.

Co vy a roztroušená skleróza?

Naštěstí nemám žádná omezení, jen chodím jednou za půl roku v Brně na infuzi. Mám špatnou imunitu, jsem často nemocná, ale to je tak všechno. Hůř jsem to snášela psychicky. Bála jsem se, že nebudu moct mít rodinu, že jednou nevstanu z postele, že mě kvůli diagnóze nebude mít nikdo rád. Ale pak jsem našla Onďu. Byl jeden z prvních, komu jsem řekla o své nemoci.