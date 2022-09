Modelka Podzimková a hudebník Černý se vzali. Seznámila je Maxová

Albert Černý a Barbora Podzimková se o víkendu vzali. Muzikant to naznačil v příspěvcích na Instagram Story, když zmínil, že se nechal na svatbu nově ostříhat, a v sobotu po obědě pak ukázal, jak do dodávky nakládají sto kusů větrníků určených pro hosty.

O svatbě mluvili modelka a hudebník také den před obřadem na akci Terezy Maxové Teribear, kde se kdysi seznámili. „Dneska dáme tak pět kilometrů. Máme v sobotu svatbu, takže tento týden byl dost hektický a nevím, zda zvládneme víc,“ řekla Podzimková v rozhovoru pro iDNES.cz. „Potkali jsme se tu s Barčou před sedmi lety, to byl vlastně úplně první ročník,“ dodal Černý.

Exkluzivní rozhovor Alberta Černého a Barbory Podzimkové nejen o svatbě najdete v novém vydání magazínu Harper’s Bazaar, které vychází 13. října.

Partneři se zasnoubili loni v létě na Kostarice. Zpěvák kapely Lake Malawi tehdy oznámil novinku příspěvkem s názvem Vezmeš si mě?, který zveřejnil na sociálních sítích.

„Playa Blanca je jedna z nejkrásnějších pláží v okolí města Jaco. Ráno jsme vyšli z hotelu a nad hlavou nám lítali neskutečně barevní papoušci a tukani se žlutým zobákem. Pak začalo strašně lejt. Tajně jsem si do kapsy u plavek strčil papírovou krabičku s prstýnkem, kterou jsem předtím dal do sáčku na zip. Seděli jsme chvíli na pláži v totálním slejváku a pak nás napadlo si jít aspoň zaplavat. Pak jsem Báru vytáhl na břeh, zavázal jí oči a zatáhnul ji na surfu zase do vody,“ popsal svým sledujícím detaily zásnub Černý.

„Najednou přestalo pršet, vysvitlo sluníčko, Bára si sundala pásku z očí, přečetla do surfu zalaminovaný ručně psaný vzkaz „Will You Marry Me?“ a já jsem z kapsy vyndal úplně rozmočenou papírovou krabičku s prstýnkem. Byl to pro mě jeden z nejhezčích okamžiků v životě. Řekla ano!“ dodal muzikant.

Modelka Barbora Podzimková se od dětství věnovala závodnímu plavání. S tím skončila poté, co v roce 2014 vyhrála ve svých patnácti letech finále prestižní světové modelingové soutěže Elite Model Look.

Zpěvák a kytarista Albert Černý byl členem a frontmanem skupiny Charlie Straight (2006–2013), nyní působí ve skupině Lake Malawi. S tou zabodoval u poroty jako český zástupce i na finále hudební soutěže Eurovize 2019. Diváci mohou muzikanta znát také z show Tvoje tvář má známý hlas.