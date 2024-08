Po Las Vegas i česká veselka. Mottlová si vzala trenéra mladšího o 11 let

To byl náš Den, naše česká svatba



1. srpna to byly 2 roky, kdy jsme to dali dohro

2. srpna letos jsme to byli podškrábnout na úřadstvu

3. srpna letos jsme měli tuhle náramnou českou veselku ✨



Tyhle snímky plné naší lásky, štěstí a úsměvů nám zvěčnila skvělá @zdenka.sojkova - děkujemeee



Děkujeme moc i @imperialweddings.cz & @emily.agency.wedding.decor za to, že se toho tak krásně zhostili a udělali z našeho dne něco nezapomenutelného



#panapaniplevovi #manzelstvo #vzalijsmese