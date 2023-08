Doma na sebe mluvíme podivínskou řečí, prozradili Bočková s Vondráčkem

Barbora Bočková o rozmíškách i podivínské řeči

NA CO JE VOJTA ŠIKOVNÝ

Je multitalent, hlavou i rukama. Na každé činnosti si najde něco, co ho zajímá, a naučí se to. Studoval animaci, fotku, hraje. Co vezme do ruky, z toho vybrousí klenot, ať jde o roli, hudbu, dřevo, cokoliv. A nedá pokoj, nespí, dokud to nevybrousí podle nejlepšího vědomí a svědomí.

(Vojtěch: Akorát že spousta věcí není do dneška dodělaná.)

A taky ho milujou zvířata.

Barbora Bočková Těší ji natáčení komediálního seriálu To se vysvětlí, soudruzi, který se bude vysílat napřesrok. „Poprvé jsem dostala vtipnou roli. Hraje tam i Vojta, ale na natáčení jsme se nepotkali.“ Čeká ji seriálu Adicts, je zavedenou tváří Zlaté labutě. Ve známost vstoupila loni díky projektům Případy 1. oddělení, Promlčeno a Podezření. Než se před třicítkou rozhodla pro herectví, věnovala se fyzioterapii, kterou i vystudovala.

CO MÁME SPOLEČNÉHO

Důslednost, pracovitost, srdečnost, trpělivost. Takové to, když si prodřeš i kolena, a stejně jdeš dál s vědomím, že to musíš dodělat. Taky nás spojuje láska k místům.

(Vojtěch: A jistý druh požitkářství.)

Požitkářství, kdy se krmíme očima jako na krátké zimní dovolené v Polsku, kdy jsme v dešti prochodili hodiny po prázdné pláži a pořád jsme si požitkářsky libovali: To je krása!

KDY NÁM OKOLÍ NEROZUMÍ

Doma na sebe mluvíme podivínskou řečí...

(Vojtěch: Třeba namísto „dobrý“ říkáme „dobí-dobí“.)

A když nás něco bolí, tak říkáme „hojí-hojí“. Občas nám to ujede i mezi cizími lidmi.

(Vojtěch: Jednou jsme na benzince narazili na paní prodavačku, která nás pozdravila „Dobí večer,“ načež Bajka mi špitla: „Ta je od nás! Ta je naše!“)

JAK ŘEŠÍME ROZMÍŠKY

Lépe a lépe. Ze začátku jsme to moc neuměli, protože jsme naskočili do rozjetého vlaku. Zničehonic jsme spolu začali bydlet, chvilku jsme přebývali u kamarádky v obýváku, hledali byt a přitom se poznávali.

ČÍM JSME SI UDĚLALI RADOST

Poprvé za pět let jsme byli na skutečné letní dovolené. Na Mallorce, kde jsem to znala, jako malá jsem tam byla s mamkou a pak ještě s kamarádkou. A Vojtu Mallorca taky zlákala. Pobyli jsme na divočejším západním pobřeží ostrova. A jednou bychom se rádi vydali do Japonska.

KDE JE NÁM JEŠTĚ DOBŘE

Na jakémkoliv místě, kde nás nezatěžují diáře a povinnosti, takže hlavně chalupa Vojtových rodičů.

CO NÁS NAPOSLEDY ROZESMÁLO

Včera jsme se dočetli, že už spolu máme dítě. Pak jsme přemýšleli, a co když je to pravda? Co když jsme na něj zapomněli a nechali ho třeba ve vlaku?

(Vojtěch: Novináři si mě popletli s mým bráchou Kryštofem.)

CO MY A DĚTI

Jsme přesně v tom věku, kdy se nás na to každý ptá, a těšíme se.

(Vojtěch: Nicméně... Sice se do ničeho netlačíme, ale napadlo mě to už první den, kdy jsem Bajku spatřil: Tyjo, mít s ní dítě, to by bylo krásný miminko!)

Vojtěch Vondráček nejen o tom, proč se ještě nevzali

KDE JSME SE SEZNÁMILI

Z našeho seznámení mám dokonce i fotku, cvakl jsem ji během přijímaček na DAMU.

(Barbora: To ještě nic nejiskřilo.)

Ale paradoxně jsme se hned ten první den objímali – v rámci přijímačkové etudy.

Vojtěch Vondráček S Barborou se poznali na katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU a posléze se setkali i na jevišti Divadla Na zábradlí. Od dětství hostoval v Divadle v Dlouhé, kde působí jeho otec Jan Vondráček. Nedávno hrál v seriálech Sedm schodů k moci a Král Šumavy a taky ve filmu Arvéd, oceněném několika Českými lvy. Od srpna ho každý večer čeká hraní v Macbethovi v rámci Letních shakespearovských slavností.

JAK SE RODILA NAŠE LÁSKA

Nelehce a dlouho. Představte si, že rozděláváte oheň křesadlem, musíte dvacetkrát praštit, jiskry vylétávají a pořád nic.

(Barbora: Protože kdykoliv z jednoho z nás ta jiskřička citu vylétla, hned jsme ji v sobě poctivě udusali a tak to šlo na střídačku).

Až přišla premiéra inscenace Persony v Divadle Na zábradlí v prosinci 2018.

(Barbora: To je jediná premiéra, u které si pamatuju přesné datum, protože tam jsme si řekli, že se máme rádi.)

ČÍM MI IMPONUJE

Neuvěřitelným talentem a rychlostí učit se. A vstřebávat informace a schopností udržet myšlenku. Někdo vám skáče do řeči v půlce věty, u Bajky někdy přijde odpověď třeba až za tři neděle, přitom přesná, trefná, věcná.

(Barbora: Já jsem Štír, tak mi to někdy trvá.)

V ČEM JE DNES JINÁ

Zrovna nedávno jsem si prohlížel fotky od začátku našeho vztahu a uvědomil si, jak se Bajka za těch pár let proměnila. Začal jsem chodit s nenápadnou bytůstkou, dneska je z ní žena.

JAK BÁRU ZMĚNIL ÚSPĚCH

Jedině snad v tom, že je ostřílenější,sebejistější, což rád vidím.

V ČEM JE VÝJIMEČNÁ

Určitě pro svou obří míru empatie. Taky krásně maluje. Měl jsem období, kdy jsem se se současnou malbou názorově i pocitově míjel. U Bajky mi došlo, že koukám na něco, čemu po delší době rozumím. A je úžasná zahradnice. Na chalupě jen zíráme, jak intuitivně ví, kam hrábnout a jak kultivovat divokou zahradu.

PROČ JSME SE JEŠTĚ NEVZALI

Zatím nám do toho vstupovalo až moc okolností naráz. Mám pocit, že jsme sezdaní dávno, ale stejně bychom o ten obřad – a myslím, že mluvím za oba – stáli.

(Barbora: Při našem přístupu bych se ani nedivila, kdyby nás napadlo vzít se spontánně.)

S KÝM JE NÁM NEJLÉPE

Oba jsme hodně rodinní. Záleží nám, aby rodina držela pospolu.

(Barbora: Asi proto nemáme nadmíru přátel, protože za nejlepší přátele máme rodinu.)

Kdybychom měli přemýšlet, s kým jet na dovolenou, vyhrají to u nás spíš naši nejbližší než kamarádi. Než exotika, to radši posekat trávu na chalupě u rodičů.