Dělá mě šťastnou, říká Bára Vaculíková rok od smrti manžela. Přítel má tři děti

„Právě jdu ze zkoušky se svojí kapelou Diva Baara, kterou jsme měli po dlouhé době,“ hlásila dcera Petry Černocké na oslavě dvacátého sedmého výročí Pizzerie Concordia. „Co Pepe odešel, koncertovali jsme spolu jenom třikrát. Schovala jsem se do bezpečí Yellow Sisters (ženské vokální seskupení, pozn.red.),“ vypráví, jak náročné bylo zvládat situaci poté, co její manžel tento svět nečekaně opustil. Stalo se to o velikonočních svátcích a na vině byla genetická vada, o které sám nevěděl. Naděje na záchranu byla mizivá.
„Moje texty jsou hodně o něm. Popisují příběhy a peripetie našeho vztahu, a kdybych je měla zpívat, musela bych do toho vložit mnohem víc psychických sil, než když vystupuji s Yellow Sisters,“ vysvětluje. „Ale všichni z kapely mě podpořili, nikdo ji neopustil. Bylo to moc krásné setkání, cítila jsem skvělou atmosféru,“ vyprávěla nadšeně v předvečer velkého „návratového“ koncertu v pražském Jazz Docku.
Zvala na něj i maminku Petru Černockou. Už proto, že spolu na desce Pod kůží zpívají duet, ale moc v její přítomnost nedoufala. „Začínáme v devět hodin, to už je na ni dost pozdě,“ vysvětlovala. Jejich song je předělávkou Bářiny oblíbené písně Douliou-douliou Saint-Tropez z filmu Četník ze Saint Tropez. „Tam jsme se žánrově protly, protože maminku ta písnička baví. Odpovídá atmosféře původní písně, jenom je přebásněná. A je o tom, jak lehké je být na pláži v Saint Tropez,“ říká zpěvačka.
Historie se opakuje. Stejně jako manžel, i její nový partner se jí stává inspirací. Složila pro něj písničku Čím dál tím víc. Její rodina je rok od smrti Pepeho zase tříčlenná. „Dcera ho přijala úžasně. Je šťastná, že mě dělá šťastnou a obrovsky mě podpořila. Ale my o sobě víme už dvacet let, je to náš dávný rodinný přítel, takže se s ním nemusela seznamovat,“ dodává.
Partner má tři svoje děti, které jsou už skoro dospělé, takže žádnou zvýšenou péči nepotřebují. „Ale když jim něco upeču, jsou rády,“ naznačuje zpěvačka, že i jako nevlastní matka se dokázala zapojit.
Nebylo by jí proti mysli, ani kdyby se opět vdala. „Ale jako je všechno v životě křehké, tak je křehká i ta naše nová láska. Takže doufám, že pomalými baletními krůčky dotančíme tam, kam máme,“ komentuje zpěvačka současnou situaci.
Léto měla volné, odehrála akorát pár koncertů s Yellow Sisters. Teď ji naopak čeká náročnější období. S vokálním seskupením vydává nový singl Máme tu víkend, který vznikal ve spolupráci s beatboxerem Endruem a uvedení se po roce dočká i videoklip Do snů.
„Byl natočený a připravený, ale po smrti Pepeho jsem ho stopla. Je tam intimní text a hlavně bych v té době nebyla schopná emočně ustát premiéru čehokoliv. Je to duet s mým kamarádem Michalem Strnadem, který zpívá s vokální skupinou Skety. A ten videoklip je takový zvláštní, výpravný. Vznikal na dvou kontinentech. Já svoji část natočila v Egyptě, přitom kameru měla v rukou dcera a Michala točila v Itálii jeho žena. Režisérka a střihačka pak obě části spojila dohromady,“ popisuje Vaculíková.
Dcera Olivie Coco nastoupila na hudebním gymnáziu do kvinty a naopak, protože je jí už patnáct, skončila v Dismanově dětském rozhlasovém souboru. „Teď pro ni hledám nějaké umístění jinde, aby mohla pokračovat v herectví. Dál se věnuje dabingu, dostává velké role, ale líbilo by se mi, kdyby i hrála divadlo,“ říká zpěvačka.
Nemyslí si ale, že by to musela být její budoucí profese. „Coco je velmi vnímavá a inteligentní, otevřená humanitním směrům. Podle mě by ji bavila třeba dramaturgie nebo režie, nemusí jít nutně performerskou cestou, ale určitě půjde uměleckým směrem,“ dodává.
Slávu svojí babičky Petry Černocké, která se zapsala do povědomí diváků rolí čarodějnice Saxany ve filmu Dívka na koštěti, si uvědomovala už jako malá. „Nejprve byla tak nadšená, že to všem vyprávěla. Krásně dětsky a bezelstně se svojí babičkou chlubila. Ale kolem osmého roku začala být ostražitá,“ popisuje Bára.
„To znamená, že neříká každému, kdo je její babička, a když už to někdo sám zmíní, tak to pokorně potvrdí a vysvětlí, že je to normální,“ dodává. Olivii Coco baví babiččin smysl pro humor a na Petru Černockou zase její vnučka působí jako energizátor.
Na dovolené byla Bára deset dní v Chorvatsku s kolegyní z Yellow Sisters a pak u svého táty, který šest měsíců v roce tráví v Toskánsku, kde si pořídil dům. „Má to třicet minut autem k moři a je tam nadšený. Každý den si dělá krásný večer, dá si dobrý sýr, k tomu trošku vína... Žije tak trošku italský život. Jezdí tam autem, které sám řídí, i když je mu už osmdesát,“ říká obdivně na adresu svého otce Jana Vaculíka, bývalého kriminálního rady, manažera i muzikanta.