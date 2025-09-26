Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Autor:
Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom nevěděli,“ popisuje Bára Vaculíková, co způsobilo o Velikonocích smrt jejího partnera.
Bára Vaculíková v Praze (3. září 2025)

Bára Vaculíková v Praze (3. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Petra Černocká a Bára Vaculíková (22. září 2025)
Věra Adámková, Petra Černocká a Bára Vaculíková
Známé tváře na ochutnávce menu turecké restaurace na pražské Florenci (22. září...
Bára Vaculíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)
31 fotografií

Byli spolu dvacet let a společně vychovávali dnes už skoro patnáctiletou dcerou Olivii Coco, nadějnou dabérku a vnučku Petry Černocké.

„Nemusely jsme, ale chtěly,“ říká Bára Vaculíková, proč s dcerou vyhledaly psychologickou pomoc. „Myslím, že je to zdravé a doba je tomu otevřená, proto doporučuji všem lidem obrátit se v těžkých situacích na odborníky. Chodíme k psychologovi já i moje dcera a nestydím se za to. Daří se nám tím pádem předcházet daleko komplikovanějším situacím, které by mohly nastat,“ popisuje svůj současný stav.

Petra Černocká a Bára Vaculíková (22. září 2025)

„Zvládáme to docela dobře. S odchodem blízkých se jednou potkáme všichni, se smrtí partnera padesát procent lidí. Odejdou nám rodiče, někdo, kdo nemá takové štěstí, pochová svoje děti... A když si tohle všechno uvědomím, cítím vděk za to, že mě to potkalo teď, kdy jsem při síle a nejsem na to sama. Mám svoji skvělou dceru a spoustu dalších lidí, kteří mi hlavně bezprostředně po té tragédii hrozně pomohli,“ dodává Bára Vaculíková, která se už vrátila i ke své práci.

Smrt v rodině Petry Černocké. Náhle zemřel Pepe Rafaj, partner její dcery Báry

Vystupuje s Yellow Sisters i se svým sólovým projektem jako Divá Bára. „Samozřejmě mi několik měsíců trvalo, než jsem mohla zase zpívat, ale zjistila jsem, že právě to je ta radost v mém životě. V takovou chvíli strašně pomáhá být v bezpečí svého prostředí a tím je pro mě, ač to zní neuvěřitelně, vystupování před lidmi,“ vypráví. K tomu si našla i civilní zaměstnání, aby měla pravidelný příjem.

„Coco to taky zvládá. Vždycky byla velmi rozumná, intelektuálně vyspělá, po mém muži nesmírně chytrá, po mně zase zdědila nějakou emoční inteligenci a mix těchto vlastností jí pomáhá,“ říká o své dceři, která studuje hudební gymnázium.

Barbora Vaculíková a její dcera Coco v pořadu Múzárium aneb všechny múzy světa (2023)

Navíc se však velmi úspěšně věnuje dabingu. Namluvila a nazpívala hlavní postavu amerického filmového muzikálu Matilda a dostala dvě nominace na nejlepší dabérku roku za The Baby and The Boss a Méďovy Vánoce. „Zatím má ještě čas rozhodnout se, co bude dělat, ale uvažuje i o tom, že by šla studovat psychologii,“ prozrazuje Bára. „Ale teď ji třeba začala k našemu velkému překvapení nesmírně bavit chemie a němčina.“

Umělecké sklony Coco se velmi zamlouvají její babičce, zpěvačce Petře Černocké, která takřka s celou svojí rodinou dorazila na ochutnávku menu do turecké restaurace na pražské Florenci. „Musím říct, že jsem svým způsobem pyšná, že vnučka zaplula do toho našeho oboru, protože já jsem celoživotně spokojená, že dělám, co mě baví, kdy chci a kde chci. A ještě ke všemu mě mají lidi většinou rádi,“ vyznala se Černocká, které bude v listopadu šestasedmdesát.

„Možná na to nevypadám, ale teď v létě mi bylo jasné, že ten věk už tady je. Cítila jsem velkou únavu v tom parném létě… Ta vedra byla náročná. Oslabilo mě to. Jsem dost dynamická a najednou jsem zlenivěla,“ popisuje své problémy. Proto, když viděla v restauraci kardioložku Věru Adámkovou, okamžitě si k ní šla pro radu, byť srdíčko jí zatím slouží dobře. „Beru vitamínové doplňky, ale takzvaně pro jistotu. Béčko, céčko, zinek. A vitamín D, ale tomu věřím, ten užívám pravidelně.“

Petra Černocká a její manžel Jiří Pracný na chalupě

Smrt Pepeho Rafaje zamávala i s ní, ale postupně se z toho dostává. „Já mám pocit, že jsme taková dobrá parta. Bára je po mně, já jsem v minulosti taky zvládla spoustu velkých problémů (krátce po porodu přišla o syna Petra, pozn. red.). Vždycky jsem ji vedla k určité statečnosti, mám pocit, že jsem ji nerozmazlila. A jak se ten život kulí, tak se podle toho zařizuje, což má taky po mně,“ vypráví.

Pro ni samotnou by bylo neúnosné být na místě své dcery. „Neumím si představit situaci, že nikoho nemám, což tam kolem mě v těch řadových domcích takové dámy jsou. Ale zvládají to bezvadně,“ popisuje. „Takže si svého partnera hýčkám a on když už má mého hýčkání dost, pod záminkou, že je třeba něco opravit na chalupě, se na dva dny vytratí z domu,“ s úsměvem popisuje soužití s kytaristou Jiřím Pracným, jenž ji doprovází na koncertech. „Nechává mi v Praze aspoň psa, protože já sama opravdu být nemůžu.“

I kolem její dcery Báry se pohybuje člověk, který k ní chová hlubší city a je jí oporou. A zpěvačka do budoucna nic nevylučuje. „Mám velké srdce a věřím, že můj muž v tom vesmírném slova smyslu už tady pro mě dávno existuje,“ říká tajemně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Premium

Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži...

26. září 2025

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom...

26. září 2025

Když musíte na úřadě sdělit, že jste herec. Lněnička nejen o osudové roli Markoviče

Premium

Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné...

25. září 2025

Účast u voleb si ještě promyslím, slyšel jsem spoustu nadávek, říká Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (68) se svou účastí u voleb stále váhá. Původně se populární šéfkuchař nechal slyšet, že ho současná vláda zklamala, a proto hlasovat vůbec nebude. Tato jeho slova ale kritizovalo...

25. září 2025  16:17

Badinková a Teplý se po 20 letech rozešli. Jsme přátelé, zdůraznila herečka

Herci Michaela Badinková (46) a Jan Teplý ml. (49) spolu už nežijí. Rozchod po dvaceti letech oznámila Badinková s tím, že zůstali přáteli a dál spolu vychovávají jejich dcery.

25. září 2025

Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc

Ve čtvrtek pokračoval soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Ten hudebníka kvůli jeho výrokům o izraelsko-palestinském konfliktu označil za „prolhaného idiota“. Podle...

25. září 2025  13:47

Kdo se první rozpláče na StarDance Tour? Táně by měli dát rovnou bryndák, říká Geňa

StarDance… když hvězdy tančí není jen o tanci, „vystretých“ kolenou a efektních kostýmech. Je to reality show, plná nefalšovaných citů, překvapení, zklamání. Svou roli tu jistě hrají i náročné...

25. září 2025  12:57

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

25. září 2025  12:05

Transgender herec Elliot Page se pochlubil novou přítelkyní

Kanadský herec Elliot Page (38) v červenci na sociálních sítích naznačil, že má novou přítelkyni. Nyní s herečkou Juliou Shiplettovou (38) dorazil na týden módy do Milána. Dvojice se tak poprvé...

25. září 2025  11:11

Rihanna má třetí dítě. Vytoužená holčička dostala jméno po svém otci

Zpěvačka Rihanna (37) a rapper A$AP Rocky (36) přivítali na svět třetího potomka. Dočkali se holčičky a pojmenovali ji po tatínkovi Rocki. Snímek s dcerou zpěvačka zveřejnila na sociální síti.

25. září 2025  8:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York...

25. září 2025  8:30

Miriam Chytilová: Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Plastiky jsou nepřirozené

Herečka, dabérka a dabingová režisérka Miriam Chytilová (60) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o stárnutí a plastikách. Maminka dvou dcer je spokojená s tím, jak vypadá, a věří, že úpravy nejsou...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.