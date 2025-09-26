Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byli spolu dvacet let a společně vychovávali dnes už skoro patnáctiletou dcerou Olivii Coco, nadějnou dabérku a vnučku Petry Černocké.
„Nemusely jsme, ale chtěly,“ říká Bára Vaculíková, proč s dcerou vyhledaly psychologickou pomoc. „Myslím, že je to zdravé a doba je tomu otevřená, proto doporučuji všem lidem obrátit se v těžkých situacích na odborníky. Chodíme k psychologovi já i moje dcera a nestydím se za to. Daří se nám tím pádem předcházet daleko komplikovanějším situacím, které by mohly nastat,“ popisuje svůj současný stav.
„Zvládáme to docela dobře. S odchodem blízkých se jednou potkáme všichni, se smrtí partnera padesát procent lidí. Odejdou nám rodiče, někdo, kdo nemá takové štěstí, pochová svoje děti... A když si tohle všechno uvědomím, cítím vděk za to, že mě to potkalo teď, kdy jsem při síle a nejsem na to sama. Mám svoji skvělou dceru a spoustu dalších lidí, kteří mi hlavně bezprostředně po té tragédii hrozně pomohli,“ dodává Bára Vaculíková, která se už vrátila i ke své práci.
|
Smrt v rodině Petry Černocké. Náhle zemřel Pepe Rafaj, partner její dcery Báry
Vystupuje s Yellow Sisters i se svým sólovým projektem jako Divá Bára. „Samozřejmě mi několik měsíců trvalo, než jsem mohla zase zpívat, ale zjistila jsem, že právě to je ta radost v mém životě. V takovou chvíli strašně pomáhá být v bezpečí svého prostředí a tím je pro mě, ač to zní neuvěřitelně, vystupování před lidmi,“ vypráví. K tomu si našla i civilní zaměstnání, aby měla pravidelný příjem.
„Coco to taky zvládá. Vždycky byla velmi rozumná, intelektuálně vyspělá, po mém muži nesmírně chytrá, po mně zase zdědila nějakou emoční inteligenci a mix těchto vlastností jí pomáhá,“ říká o své dceři, která studuje hudební gymnázium.
Navíc se však velmi úspěšně věnuje dabingu. Namluvila a nazpívala hlavní postavu amerického filmového muzikálu Matilda a dostala dvě nominace na nejlepší dabérku roku za The Baby and The Boss a Méďovy Vánoce. „Zatím má ještě čas rozhodnout se, co bude dělat, ale uvažuje i o tom, že by šla studovat psychologii,“ prozrazuje Bára. „Ale teď ji třeba začala k našemu velkému překvapení nesmírně bavit chemie a němčina.“
Umělecké sklony Coco se velmi zamlouvají její babičce, zpěvačce Petře Černocké, která takřka s celou svojí rodinou dorazila na ochutnávku menu do turecké restaurace na pražské Florenci. „Musím říct, že jsem svým způsobem pyšná, že vnučka zaplula do toho našeho oboru, protože já jsem celoživotně spokojená, že dělám, co mě baví, kdy chci a kde chci. A ještě ke všemu mě mají lidi většinou rádi,“ vyznala se Černocká, které bude v listopadu šestasedmdesát.
„Možná na to nevypadám, ale teď v létě mi bylo jasné, že ten věk už tady je. Cítila jsem velkou únavu v tom parném létě… Ta vedra byla náročná. Oslabilo mě to. Jsem dost dynamická a najednou jsem zlenivěla,“ popisuje své problémy. Proto, když viděla v restauraci kardioložku Věru Adámkovou, okamžitě si k ní šla pro radu, byť srdíčko jí zatím slouží dobře. „Beru vitamínové doplňky, ale takzvaně pro jistotu. Béčko, céčko, zinek. A vitamín D, ale tomu věřím, ten užívám pravidelně.“
Smrt Pepeho Rafaje zamávala i s ní, ale postupně se z toho dostává. „Já mám pocit, že jsme taková dobrá parta. Bára je po mně, já jsem v minulosti taky zvládla spoustu velkých problémů (krátce po porodu přišla o syna Petra, pozn. red.). Vždycky jsem ji vedla k určité statečnosti, mám pocit, že jsem ji nerozmazlila. A jak se ten život kulí, tak se podle toho zařizuje, což má taky po mně,“ vypráví.
Pro ni samotnou by bylo neúnosné být na místě své dcery. „Neumím si představit situaci, že nikoho nemám, což tam kolem mě v těch řadových domcích takové dámy jsou. Ale zvládají to bezvadně,“ popisuje. „Takže si svého partnera hýčkám a on když už má mého hýčkání dost, pod záminkou, že je třeba něco opravit na chalupě, se na dva dny vytratí z domu,“ s úsměvem popisuje soužití s kytaristou Jiřím Pracným, jenž ji doprovází na koncertech. „Nechává mi v Praze aspoň psa, protože já sama opravdu být nemůžu.“
I kolem její dcery Báry se pohybuje člověk, který k ní chová hlubší city a je jí oporou. A zpěvačka do budoucna nic nevylučuje. „Mám velké srdce a věřím, že můj muž v tom vesmírném slova smyslu už tady pro mě dávno existuje,“ říká tajemně.