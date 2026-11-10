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Řekla ano, pochlubil se zpěvák Albert Černý zásnubami s modelkou
Modelka Barbora Podzimková Černá, vítězka světového finále soutěže Elite Model Look z roku 2014, porodila své první dítě. S manželem Albertem Černým, frontmanem kapely Lake Malawi, přivítali na světě dceru, které vybrali jméno Matylda.
Radostnou novinku oznámila modelka na Instagramu, kde zveřejnila sérii něžných fotografií z prvních společných chvil s miminkem. „Život s Matyldou. Vítej na světě, holčičko naše,“ napsala k příspěvku a přidala několik srdíček a květin.
Na snímcích nechybí okamžiky s novorozenou dcerkou v náručí ani fotografie pyšného tatínka chovajícího holčičku. Rodina se pochlubila rovněž společnou procházkou s kočárkem. Z fotografií je patrné, že si novopečení rodiče první dny s dcerou náležitě užívají.
Podzimková Černá a zpěvák Albert Černý tvoří pár už několik let. Zasnoubili se během romantického pobytu na Kostarice a v roce 2022 si řekli ano. Zprávu o očekávaném přírůstku do rodiny oznámili letos v červnu na tiskové konferenci k premiéře videoklipu skupiny Lake Malawi. Těhotenství tehdy prozradilo také modelčino rostoucí bříško.
Pro sedmadvacetiletou modelku, která se v posledních letech postupně vzdálila od přehlídkových mol, jde o novou životní kapitolu. Vedle modelingu se věnovala také józe a dechovým cvičením. S manželem navíc žijí v Krkonoších, kde pořádají skupinové pobyty.