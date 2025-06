Barbora Pleva Mottlová je těhotná. Milujte se a množte se, vyzvala herečka

„Kdo má z naší rodiny asi největší pandírko?,“ napsala Barbora Pleva Mottlová k vtipnému videu na Instagramu, na kterém porovnává své těhotenské břicho s manželem Davidem Plevou. Přidala hashtagy jako například „doma u Plevíků“, „co je doma, to se počítá“ a „láska manželská“.

Společně ukázali také snímek z ultrazvuku s popiskem „Milujte se, množte se“. Herečka a zpěvačka se za finalistu Muže roku a fitness trenéra vdala loni, užili si hned tři svatby. Poprvé se vzali v Las Vegas, podruhé na úřadě v Teplicích, potřetí pak společně s celou rodinou a přáteli na zahradě jejich nového domu.

V rozhovoru pro iDNES.cz ze září 2024 se Mottlová svěřila s tím, že s mladším partnerem, se kterým jsou tři roky, se po sňatku miminku ani jeden z nich nebrání, ale nechávají všemu volný průběh. Na partnerovi chválila, že je velmi spolehlivý a zodpovědný.

Prozradila také, že se přestěhovala z Prahy do Teplic. „Koupila jsem si domeček na kraji Prahy. Po roce praskla trubka, byla jsem vytopená a musela jsem se stěhovat. Mohla jsem jít k mamince, ke kamarádce, nebo samozřejmě k Davidovi. Volba byla jasná a v Teplicích se mi moc líbí. Je to malé krásné lázeňské město, kde má člověk velké možnosti, možná větší než v Praze. Člověk všude zaparkuje, nestojíte v kolonách, je tam všechno, co potřebujete,“ řekla.

Herečka Barbora Mottlová je i zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Objevila se v seriálech Ordinace v Růžové zahradě či Ulice.

David Pleva pochází z Teplic. Je vystudovaný nutriční specialista a fitness trenér. Kromě toho, že mu příroda nadělila přitažlivý zevnějšek, je i manuálně zručný. Pracuje v rodinné zámečnické firmě a vyrábí například industriální nábytek.