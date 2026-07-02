Barbora Pleva Mottlová poslala do světa singl s názvem Vyhodím si z kopýtka. Jak je u ní zvykem, fanoušci se mohou těšit hlavně na humor. „Samozřejmě jde zase o velkou srandu. Už když ty texty píšu, neobejde se to bez legrace. A hlavním kořením je můj vlastní život – to, co se opravdu děje. Proto v klipu hraje moje rodina, můj muž a teď už i můj drahocenný syn Kornelius,“ říká.
Do videoklipu obsadila nejbližší bez dlouhého přemlouvání. „Prostě jim to oznámíš a oni jdou,“ směje se. „Ten chudák půlroční syn o tom ještě tolik nerozhoduje, tak doufám, že mě potom v pubertě nezabije. A manžel je úplně úžasný a zlatý. Hrozně mě podporoval. Chtěl, abych udělala písničku ve stylu amerického country, takže jsem mu splnila sen a on mi splnil na oplátku sen tím, že si v klipu zahrál.“
Po narození syna se Mottlová podle svých slov nechtěla úplně stáhnout ze světa showbyznysu. Přiznává, že si původně myslela, že bude maminkou na plný úvazek.
„Shodou okolností to vyšlo tak, že jsem vydala novou písničku právě teď. Já jsem taky čekala, že budu ta mamina na plný úvazek, ale asi bych se z toho zbláznila. Zaplaťpánbůh máme skvělé hlídací babičky, takže si můžu dovolit dělat takovéhle srandičky a realizovat se dál, než jen být pořád doma. Moc si to užívám, ale vždycky se strašně těším zase zpátky za malým,“ svěřuje se.
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Věk je jen číslo. Vztah s mladším mužem mě udržuje, říká Barbora Mottlová
V létě oslaví čtyřicáté narozeniny, velké bilancování se ale podle ní nekoná. „Už půl roku říkám, že je mi čtyřicet, takže jsem na to připravená. Dokonce se mě nedávno manžel ptal, jestli to budu nějak slavit, a mě vlastně ani nenapadlo, že bych měla. Dožila jsem se krásných kulatin zdravá a dál si plním svoje sny. Asi bych to měla oslavit, ale ještě jsem se nad tím vlastně ani nezastavila,“ přiznává.
Zároveň si myslí, že dnešní čtyřicátníci jsou v úplně jiné životní fázi než generace před nimi. „Je to hodně o energii, kterou člověk má. I pětadvacetiletá holka může být stará bába, když se tak cítí. Já se cítím pořád skvěle, plním si sny a to mě nabíjí. Jedu na takové prima flow vlně a díky mojí rodině, hlavně manželovi, to všechno zvládám. Vůbec nemám pocit, že je mi tolik, kolik mi je,“ říká.
Velkou oporou je jí právě o devět let mladší manžel David. „Určitě mě boostuje. Boostuje mě pořád. Každý den, až do ruda,“ směje se. „Ale myslím tím vzteky,“ dodává s nadsázkou. „Je to miláček. Přestože je o devět let mladší, je spíš usazený, klidný a rozvážný. Rozhodně to není žádný divoký mladík. To jsem spíš já taková ‚jura‘.“
Na otázku, jaký úspěch by novému singlu přála, má jasnou odpověď. „Pro mě je největší úspěch, když to bude lidi bavit stejně jako mě a moje blízké okolí. Když se jim to bude líbit a nějaké maminy si na to rády zatancují a taky si vyhodí z kopýtka.“