Atletka Nikola Bendová a hráčka pokeru Bára Mlejnková se rozešly. Kvůli jiné lásce

„Cítím morální povinnost vůči vám, kteří mě dlouhodobě sledujete a podporujete, říct to upřímně a přímo. Ano, s Bárou už nejsme pár. Rozešly jsme se s respektem a vděčností za to, co jsme spolu prožily. Není to nic, co by bylo potřeba dramatizovat. Někdy se cesty lidí zkrátka rozdělí,“ začala svůj příspěvek na Instagramu atletka Nikola Bendová.

Nikola Bendová společně s Barborou Mlejnkovou na Majálesu.

„Momentálně jsem zamilovaná, velmi šťastná a mohu říct, že zažívám jedno z nejhezčích období svého života. Moje srdce si našlo cestu k někomu, s kým cítím lásku, klid a radost. A je to láska, která je pro mě hluboká a skutečná,“ dodala s tím, že každý má podle ní právo na hledání vlastní cesty.

Barbora Mlejnková a Nikola Bendová o svém vztahu veřejně promluvily počátkem května, kdy na sociálních sítích zveřejnily společné fotky a videa. Po měsíci je však vše jinak a influencerky už netvoří pár.

Hráčka pokeru Barbora Mlejnková chodila v minulosti s modelkou Veronicou Biasiol. Daly se dohromady v roce 2021, v roce 2023 pak vyšlo najevo, že modelka svou partnerku téměř rok podváděla s jinou ženou. S Mlejnkovou se rozešly před dvěma lety. Biasiol nyní žije více než půl roku s novou partnerkou – svou bývalou milenkou – holičkou Alicí Kolarčíkovou.

Nikola Bendová je velkým talentem české atletiky, běhá hladké sprinty, její o čtyři roky mladší sestra Ester zdolává překážky. Bendová chodila v minulosti s fotbalistou Danielem Köstlem.