Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande

Autor:
  10:40
Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2, kterou nyní mohou sledovat televizní diváci. Netradiční seznamka má za sebou první vyřazování. Po ceremoniálu růží, ve kterém si budoucí potenciální partnerku vybíral Míra Dubovický, musely luxusní vilu opustit hned dvě dívky.
Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova...

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2. | foto: TV Nova

Andrea (27) pracuje jako profesionální modelka a díky své práci i soutěžím...
Marta (32) pracuje jako IT sales manažerka a o sobě s oblibou říká, že je...
Kačí (28) je dobrodružná a intuitivní žena, která na cestách nepotřebuje mapu a...
Renáta (24) pracuje jako PR a social media specialistka a zároveň je vášnivou...
45 fotografií

První rande zamíchalo kartami rychleji, než dívky čekaly. V sídle se začínají formovat konflikty i nečekaná spojenectví. Po úvodním ceremoniálu růží, který ukončil cestu dvou účastnic, se mezi dívkami rychle zvedla vlna očekávání i prvních obav z toho, jak budou další dny vypadat.

Zatímco Mírův bratr Martin stále vyčkává na správnou chvíli, soutěžící sledovaly, komu se Míra rozhodne věnovat svou pozornost jako první. Pozvánka na rande pro Sarah, Nikolu, Valérii a Nicu rozproudila debaty o chování jednotlivých dívek a otevřela prostor pro úvahy o tom, kdo si s Mírou vytvoří nejsilnější propojení.

Při prvním ceremoniálu růží se s show musely rozloučit dvě dívky, Aňa a Andrea, na které Mírovy růže nezbyly. Staly se tak prvními účastnicemi druhé řady Bachelora, které show opustily.

Modelka Andrea (27) už v show skončila.

Také account manažerka Aňa (24) vilu opustila.

„Obě dvě dívky si určitě zasloužily víc času a víc mé pozornosti, ale na stole bylo jen sedmnáct růží. Nedalo se nic dělat,“ uvedl Míra. Jeho bratr Martin zatím čeká na správný okamžik, kdy před dívky i on předstoupí a představí se jim.

Druhou řadu televizní seznamky mohou diváci sledovat v premiéře na OnePlay v úterý a ve středu večer, v reprízách na TV Nova pak ve středu a ve čtvrtek.

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2.
Andrea (27) pracuje jako profesionální modelka a díky své práci i soutěžím krásy cestuje po celém světě. Není to však žádná skleníková květinka. Kromě úspěchů v modelingu má na kontě i tituly ze světových soutěží v lezení po skalách, a tak se u ní střídá svět glamouru s tvrdým tréninkem na lezecké stěně. Soutěže ji naučily disciplíně, vytrvalosti a odolnosti. V lásce ale zatím neměla štěstí. Dosud nenašla muže, který by dokázal držet krok s jejím životním tempem, a proto doufá, že právě Bacheloru toho pravého potká.
Marta (32) pracuje jako IT sales manažerka a o sobě s oblibou říká, že je cílová destinace, nikoli přestupní stanice. Hledá muže, se kterým by mohla vybudovat pevný vztah na celý život. Touží po zázemí a rodině, což jí její poslední partner nabídnout nedokázal, a proto se rozhodla jít vlastní cestou. Marta má ráda muže s intelektem a smyslem pro humor, protože hloupost a povrchnost jsou pro ni jasnou překážkou. Tato vtipná a sebevědomá blondýnka si jde za svým cílem s odhodláním a nadhledem a věří, že právě Bachelor může být ten pravý.
Kačí (28) je dobrodružná a intuitivní žena, která na cestách nepotřebuje mapu a nechává se vést tím, co právě cítí. Ráda objevuje nové země i sama sebe a vedle cestování ji zajímá také duševní rozvoj. Jejím největším snem je být šťastná, přesto často stojí před volbou, zda zůstat sama sebou, nebo se přizpůsobit tomu, co bývá považováno za běžné. Kačí se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a do show přichází, aby překonala vlastní hranice, dala prostor osudu a možná našla lásku svého života. Věří totiž, že vše se děje tak, jak má.
45 fotografií

Tentokrát nehledá lásku jeden muž, ale rovnou dva – jednovaječná dvojčata. Bratrům Mírovi a Martinovi je 33 let a oba jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují také facility servis, včetně vlastních prádelen, a dnes zaměstnávají více než sto lidí.

Míra vystudoval obor tělesná výchova a sport a také management vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze. Reprezentoval Českou republiku v kickboxu. Bojové sporty ho naučily disciplíně a trpělivosti.

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Jeho poslední vztah s modelkou Veronikou Kopřivovou, bývalou partnerkou Jaromíra Jágra, nevyšel, ale vzešla z něj dcera, pro kterou je ochoten udělat cokoli. Sám říká, že právě ona ho naučila být pravým džentlmenem a skutečným mužem. Míra nehledá maminku pro svou dceru, ale ženu, která v něm probudí energii a bude parťákem pro společný život.

Martin má životní motto: „Uč se, makej, vytrvej.“ Je velmi ambiciózní a vždy si dává velké cíle. Jako malý podstoupil operaci srdce a tehdy se rozhodl, že chce být jako doktoři, kteří mu zachránili život. Tři roky studoval všeobecné lékařství a zároveň Vysokou školu ekonomickou v Praze. Nakonec ho ale více lákala cesta byznysu. Hraje na klavír a stejně jako Míra miluje sport, ale na rozdíl od něj se aktivně neúčastní soutěží v kickboxu – má rozhodcovskou licenci a píská světové zápasy.

Martin Dubovický, Veronika Kopřivová a její bývalý partner Miroslav Dubovický (Praha, 25. srpna 2019)

U ženy oceňuje inteligenci, schopnost naslouchat a smysl pro humor. Většinu času tráví v práci, ale když má volno a není s rodinou, snaží se cestovat. Touží po partnerce, která mu bude důvodem zpomalit, opustit kancelář a začít sdílet životní chvíle naplno.

Vítězný pár z první řady reality show Bachelor Česko – Jan Solfronk a Sabina Pšádová – oznámil rozchod jen několik měsíců po odvysílání finále. Ačkoli působili jako dokonalá dvojice, realita vztahu mimo kamery byla jiná.

Hlavním problémem byla podle obou nedostatečná důvěra a neupřímnost. Solfronk přiznal, že nedokázal být k Sabině stoprocentně otevřený a potýkal se s vlastními záležitostmi z minulosti, které ovlivňovaly jeho chování. Sabina naopak cítila, že od něj nedostává tolik pozornosti a lásky, kolik potřebuje. Svůj podíl měl podle obou i tlak veřejnosti a život pod dohledem fanoušků.

V průběhu první řady vyšlo najevo, že tři z účastnic, konkrétně Denisa Veselá, Olga Bondarenko a Linda Asani se v minulosti živily erotikou, za což čelily kritice diváků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Účastník pořadu Prostřeno! je nápadně podobný norskému fotbalistovi Erlingovi...

Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit...

21. listopadu 2025  9:35

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá

Patricie Kaňok

Na domácím trhu je její nejúspěšnější písničkou Boky jako skříň, kterou otextovala pro Ewu Farnou. V zahraničí je druhým nejpřehrávanějším českým songem zpěvačky Patricie Kaňok My Sister’s Crown,...

21. listopadu 2025

Podle bulváru se pořád rozvádíme. Je mi manžela líto, říká Vlasáková

Manželé Lenka Dolanská Vlasáková a Jan Dolanský na premiéře hororu Krvavý...

„Nejvíc mě zaujal příběh toho lékaře. Jak rychle se všechno změní, když vám najednou celý svět přestane věřit. Stačí jedno podezření a zhroutí se všechny jistoty a vztahy, na které jste byli zvyklí,“...

21. listopadu 2025

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

20. listopadu 2025  14:40

Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcera supermodelky Claudie Schifferové, Clementine Vaughnová, oslavila 21....

Slavná německá supermodelka Claudia Schifferová se po hvězdné dráze v 90. letech stáhla po sňatku s Matthewem Vaughnem v roce 2002 do soukromí. S o rok mladším manželem, filmovým producentem, mají...

20. listopadu 2025  13:14

Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Britský herec Daniel Radcliffe (36) se mezi lety 2001 až 2011 proslavil filmovou rolí čaroděje Harryho Pottera. Herec nyní promluvil o připravované seriálové adaptaci a prozradil, že je v kontaktu s...

20. listopadu 2025  12:38

Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké...

20. listopadu 2025  11:11

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)

Herečka Bára Fišerová (47), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a...

20. listopadu 2025

Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.