Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande

První rande zamíchalo kartami rychleji, než dívky čekaly. V sídle se začínají formovat konflikty i nečekaná spojenectví. Po úvodním ceremoniálu růží, který ukončil cestu dvou účastnic, se mezi dívkami rychle zvedla vlna očekávání i prvních obav z toho, jak budou další dny vypadat.
Zatímco Mírův bratr Martin stále vyčkává na správnou chvíli, soutěžící sledovaly, komu se Míra rozhodne věnovat svou pozornost jako první. Pozvánka na rande pro Sarah, Nikolu, Valérii a Nicu rozproudila debaty o chování jednotlivých dívek a otevřela prostor pro úvahy o tom, kdo si s Mírou vytvoří nejsilnější propojení.
Při prvním ceremoniálu růží se s show musely rozloučit dvě dívky, Aňa a Andrea, na které Mírovy růže nezbyly. Staly se tak prvními účastnicemi druhé řady Bachelora, které show opustily.
„Obě dvě dívky si určitě zasloužily víc času a víc mé pozornosti, ale na stole bylo jen sedmnáct růží. Nedalo se nic dělat,“ uvedl Míra. Jeho bratr Martin zatím čeká na správný okamžik, kdy před dívky i on předstoupí a představí se jim.
Druhou řadu televizní seznamky mohou diváci sledovat v premiéře na OnePlay v úterý a ve středu večer, v reprízách na TV Nova pak ve středu a ve čtvrtek.
Tentokrát nehledá lásku jeden muž, ale rovnou dva – jednovaječná dvojčata. Bratrům Mírovi a Martinovi je 33 let a oba jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují také facility servis, včetně vlastních prádelen, a dnes zaměstnávají více než sto lidí.
Míra vystudoval obor tělesná výchova a sport a také management vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze. Reprezentoval Českou republiku v kickboxu. Bojové sporty ho naučily disciplíně a trpělivosti.
OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka
Jeho poslední vztah s modelkou Veronikou Kopřivovou, bývalou partnerkou Jaromíra Jágra, nevyšel, ale vzešla z něj dcera, pro kterou je ochoten udělat cokoli. Sám říká, že právě ona ho naučila být pravým džentlmenem a skutečným mužem. Míra nehledá maminku pro svou dceru, ale ženu, která v něm probudí energii a bude parťákem pro společný život.
Martin má životní motto: „Uč se, makej, vytrvej.“ Je velmi ambiciózní a vždy si dává velké cíle. Jako malý podstoupil operaci srdce a tehdy se rozhodl, že chce být jako doktoři, kteří mu zachránili život. Tři roky studoval všeobecné lékařství a zároveň Vysokou školu ekonomickou v Praze. Nakonec ho ale více lákala cesta byznysu. Hraje na klavír a stejně jako Míra miluje sport, ale na rozdíl od něj se aktivně neúčastní soutěží v kickboxu – má rozhodcovskou licenci a píská světové zápasy.
U ženy oceňuje inteligenci, schopnost naslouchat a smysl pro humor. Většinu času tráví v práci, ale když má volno a není s rodinou, snaží se cestovat. Touží po partnerce, která mu bude důvodem zpomalit, opustit kancelář a začít sdílet životní chvíle naplno.
Vítězný pár z první řady reality show Bachelor Česko – Jan Solfronk a Sabina Pšádová – oznámil rozchod jen několik měsíců po odvysílání finále. Ačkoli působili jako dokonalá dvojice, realita vztahu mimo kamery byla jiná.
Hlavním problémem byla podle obou nedostatečná důvěra a neupřímnost. Solfronk přiznal, že nedokázal být k Sabině stoprocentně otevřený a potýkal se s vlastními záležitostmi z minulosti, které ovlivňovaly jeho chování. Sabina naopak cítila, že od něj nedostává tolik pozornosti a lásky, kolik potřebuje. Svůj podíl měl podle obou i tlak veřejnosti a život pod dohledem fanoušků.
V průběhu první řady vyšlo najevo, že tři z účastnic, konkrétně Denisa Veselá, Olga Bondarenko a Linda Asani se v minulosti živily erotikou, za což čelily kritice diváků.