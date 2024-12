Hrála v pornu, tak skončila. Solfronk se v Bacheloru rozloučil s další účastnicí

Po Denisině zpovědi si Jan Solfronk dopřál čas na zpracování celé situace. Přiznal, že odhalení její minulosti je pro něj šokující. Denisu považoval za jednu z nejbližších dívek v sídle, protože s ní od začátku sdílel vzájemné sympatie a rozuměli si.

Avšak skutečnost, že pracuje s dětmi a rodiči, mu podle jeho slov nedovolovala pokračovat ve vztahu s partnerkou, která má takovou minulost. Denisa se tak stala pátou soutěžící, která opustila show Bachelor Česko.

Denisa Veselá v show Bachelor Česko skončila.

Moderátorka Zorka Hejdová následně dorazila do vily, aby dívkám oznámila, že po ztrátě vzájemné důvěry se Denisa s Janem společně dohodli na jejím odchodu. Zároveň informovala, že vyřazovací ceremoniál růží se kvůli této situaci neuskuteční.

Dívky byly zaskočené, nejvíce Lucie, která se obviňovala, že právě ona Denisu přesvědčila, aby se Janovi se vším svěřila. Ostatní ve skupinkách spekulovaly, co se mezi Denisou a Janem skutečně stalo. Sabina litovala, že neměla příležitost Denisu lépe poznat.

Nejhůře se s odchodem Denisy vyrovnávala Lucie, protože ji v sídle považovala za nejbližší. Deny naopak přiznala, že se po odchodu Denisy ve vile cítí mnohem lépe a připustila, že její přítomnost přispívala k toxické atmosféře.

To, že Denisu Veselou znají z videí pro dospělé, zjistili diváci seznamovací show Bachelor Česko hned po odvysílání prvních dílů.

„Ano, jsem bývalá herečka filmů pro dospělé. Svou poslední scénu jsem natočila před dvěma lety. Pak jsem si nechala odstranit pár tetování, udělat si prsa a ostříhat vlasy. Vím, že minulost se již nedá změnit, jen se z ní poučit,“ napsala na Instagram žena, kterou si na začátku show Jan Solfronk vybral mezi šestnácti ženami jako úplně první na speciální rande v oblacích.

Minulost dohnala i další ze soutěžících, devětadvacetiletou Olgu „Oli“ Bondarenko, jejíž nahé fotky kolují po internetu pod jejím uměleckým jménem Olsen Bondfire. „Ano, jsem to já. Fotky a videa byly pořízeny před zhruba deseti lety mým tehdejším přítelem, profesionálním fotografem. Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Až doposud jsem netušila, že jsou veřejně dostupné na internetu,“ napsala Olga na Instagram.

Na dotaz iDNES.cz ohledně castingů a minulosti účastnic reality show Bachelor Česko odpověděl za TV Nova, která pořad vysílá, PR manažer Daniel Maršalík. „Proces jakéhokoliv castingu pro reality show zohledňuje několik aspektů. A to včetně případných skutečností, které by mohly být vnímány kontroverzně. Reality show Bachelor je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry,“ uvedl.