Láska na první pohled to nebyla, říká hvězda Emily in Paris o kolegovi

„Zpočátku jsme byli jenom přátelé, protože já si tou dobou říkala, že s hercem už nikdy chodit nehodlám,“ uvedla Parková začátkem srpna v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan. „A jedna z prvních věcí, co mi řekl, bylo, že ještě nikdy nechodil s herečkou. A já si říkala – no paráda.“

V seriálu Emily in Paris hraje amatérskou zpěvačku Mindy Chenovou, nejlepší kamarádku hlavní postavy Emily Cooperové, kterou hraje Lily Collinsová. Paul Forman se přidal až ve třetí sérii v roli obchodníka Nicolase, který s Mindy začne chodit.

Řeči o tom, že by se mohli dát dohromady i v zákulisí, proto na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „Co si budeme, je to prvotřídní hezoun. Takže jsem si říkala, že tohle je pasé, přeci bych se nezamilovala do takového pana dokonalého,“ líčí Ashley. „A tak jsme spolu trávili čas jako přátelé, naprosto platonicky.“

Paul Forman a Ashley Parková v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu Emily in Paris (14. srpna 2024)

Všechno se změnilo až poté, co byla pozvána na dobrovolnickou akci pro ukrajinské uprchlíky v Polsku, a Paula vzala jakožto nejlepšího kamaráda s sebou. Právě zážitky z této výpravy jí totiž pomyslně otevřely oči – a srdce. „Když jsem pozorovala, jak hraje šachy s dětmi, které nemají domov, a chová se vůči nim otcovsky, protože jejich otcové válčí, bylo to úžasné,“ vzpomíná. „Tak trochu jsem tím přišla o důstojnost, protože jsem si uvědomila, že jsme zamilovaní, a to strašně.“

V říjnu 2023 se chytili za ruce na jedné slavnostní večeři v Hollywoodu a o pár měsíců později se přestali tajit svým vztahem také na Instagramu. Šlo o příspěvek, v němž Parková děkovala Formanovi za podporu během hospitalizace s akutním zánětem mandlí, který vedl k sepsi, a o pár vět později mu vyznala lásku, což on následně opětoval.

Čtvrtá série Emily in Paris, respektive její první část, měla na Netflixu premiéru 15. srpna a druhá polovina bude následovat o necelý měsíc později 12. září.