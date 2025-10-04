Forman a Parková se rozešli. Láska ze seriálu jim nevyšla ani v soukromí

Dva roky lásky mezi Ashley Parkovou a Paulem Formanem skončily. Informaci potvrdil magazín People. Fanoušci přitom spekulovali o jejich rozchodu už od nedávné svatby Seleny Gomezové a Bennyho Blanca. Tam Parková dorazila bez Formana. Místo něj přišla s herečkami Carou Delevingne a Ninou Dobrevovou a vizážistkou Jennou Nicole.
Ashley Parková a Paul Forman se společně poprvé ukázali v říjnu roku 2023, když byli na večeři v Los Angeles. Rodačka z Kalifornie pak potvrdila jejich vztah oficiálně na Instagramu. Sdílela fotografii, na které se s Formanem líbají a v popisku ho chválila za to, že je jí vždy nablízku.
V srpnu 2024 o vztahu s Formanem promluvila v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan. Přiznala, že si kdysi slíbila, že už nikdy nebude chodit s hercem. Když ale poznala Formana, změnila názor. „Jedním z důvodů, proč jsem se s ním chtěla kamarádit a nakonec jsem se do něj zamilovala, je to, že je jako kolega i přítel neuvěřitelně štědrý a laskavý. Nikdy jsem nebyla s žádným heterosexuálním bělochem, který by byl štědřejší nebo lepší parťák na place. Nikdy, nikdy, nikdy,“ řekla.
Ve stejném roce se Forman svěřil magazínu People, co pro něj herečka znamená. „Náš vztah se vyvinul až po natáčení, ale tu podporu jsem od ní cítil už od samého začátku. Je tak velkorysá a podporující,“ prohlásil. „Jako její herecký kolega mám velké štěstí, že s ní mohu pracovat – bez ohledu na náš vztah. Cítím se jako nejšťastnější muž na světě.“
Přestože se rozešli, Ashley Parková a Paul Forman si zahrají také v páté řadě seriálu Emily in Paris, která bude mít premiéru letos 18. prosince na Netflixu.