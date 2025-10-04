Forman a Parková se rozešli. Láska ze seriálu jim nevyšla ani v soukromí

Autor:
  11:02
Americká herečka Ashley Parková (34), známá především svou rolí Mindy Chenové ze seriálového hitu Emily in Paris, je po dvou letech opět singl. Rozešla se s hercem Paulem Formanem (31), se kterým tvořila pár v soukromí, ale také v seriálu.
Paul Forman a Ashley Parková na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024)

Paul Forman a Ashley Parková na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024) | foto: AP

Ashley Parková a Paul Forman v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu...
Paul Forman a Ashley Parková v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu...
Paul Forman a Ashley Parková v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu...
Paul Forman v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu Emily in Paris (14....
42 fotografií

Dva roky lásky mezi Ashley Parkovou a Paulem Formanem skončily. Informaci potvrdil magazín People. Fanoušci přitom spekulovali o jejich rozchodu už od nedávné svatby Seleny Gomezové a Bennyho Blanca. Tam Parková dorazila bez Formana. Místo něj přišla s herečkami Carou Delevingne a Ninou Dobrevovou a vizážistkou Jennou Nicole.

Paul Forman a Ashley Parková v Los Angeles na premiéře čtvrté řady seriálu Emily in Paris (14. srpna 2024)

Ashley Parková a Paul Forman se společně poprvé ukázali v říjnu roku 2023, když byli na večeři v Los Angeles. Rodačka z Kalifornie pak potvrdila jejich vztah oficiálně na Instagramu. Sdílela fotografii, na které se s Formanem líbají a v popisku ho chválila za to, že je jí vždy nablízku.

V srpnu 2024 o vztahu s Formanem promluvila v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan. Přiznala, že si kdysi slíbila, že už nikdy nebude chodit s hercem. Když ale poznala Formana, změnila názor. „Jedním z důvodů, proč jsem se s ním chtěla kamarádit a nakonec jsem se do něj zamilovala, je to, že je jako kolega i přítel neuvěřitelně štědrý a laskavý. Nikdy jsem nebyla s žádným heterosexuálním bělochem, který by byl štědřejší nebo lepší parťák na place. Nikdy, nikdy, nikdy,“ řekla.

Lily Collinsová a Ashley Parková v seriálu Emily in Paris (2020)

Ve stejném roce se Forman svěřil magazínu People, co pro něj herečka znamená. „Náš vztah se vyvinul až po natáčení, ale tu podporu jsem od ní cítil už od samého začátku. Je tak velkorysá a podporující,“ prohlásil. „Jako její herecký kolega mám velké štěstí, že s ní mohu pracovat – bez ohledu na náš vztah. Cítím se jako nejšťastnější muž na světě.“

Přestože se rozešli, Ashley Parková a Paul Forman si zahrají také v páté řadě seriálu Emily in Paris, která bude mít premiéru letos 18. prosince na Netflixu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

Hvězdu devadesátek, herečku Daphne Zunigu (62) fanoušci znají jako Jo Reynoldsovou z legendárního seriálu Melrose Place. Američanka si nepotrpí na kosmetické úpravy a ukazuje se stále ve své...

Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

Česko-slovenská verze nahé televizní seznamky Naked Attraction startuje na televizi Óčko už ve středu. Její tvůrci prozradili, co je při natáčení překvapilo a v čem se bude domácí verze lišit od...

4. října 2025

Dagmar Havlová trpí klaustrofobií. Nemůže proto na Margitův koncert do O2 areny

Konečně se vyjádřila k tomu, proč před lety ze dne na den pověsila herectví na hřebík. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ říká Dagmar Havlová, která přišla svému kamarádovi Štefanu Margitovi pokřtít...

4. října 2025

Léky na hubnutí zapíjel alkoholem. Duchoňova dcera o zradě otce i fanoušcích

Premium

Slovenský zpěvák Karol Duchoň, který zemřel v pětatřiceti, je teď hrdinou životopisného filmu. Znovu se mluví o jeho písničkách, o jeho podivném životě i o jeho smrti. Jaký byl? Takhle si ho pamatuje...

3. října 2025

„To je jenom pro vyvolené!“ zlobí se diváci. Kdy bude televize vysílat StarDance Tour?

Zatímco tanečníci oslavili úspěch v Karlových Varech a chystají se do Ostravy, mezi fanoušky roste napětí a nespokojenost. „Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se televizní...

3. října 2025  16:16

Před 30 lety se poprvé hrál Dracula. Psali, že to bude propadák, vzpomíná Sidovský

Producent a bývalý tanečník Janis Sidovský na sociálních sítích zavzpomínal na legendární muzikál Dracula skladatele Karla Svobody. Je totiž přesně 30 let od doby, co se poprvé hrál. Sidovský...

3. října 2025  14:14

Nerozumím tomu, říká Tom Sean Pšenička k obvinění Sofie Höppnerové

„Bylo nám čtrnáct, to je hodně let zpátky. A chodili jsme spolu asi osm měsíců,“ vyjádřil se Tomas Sean Pšenička k obvinění, které proti jeho přítelkyni Josefíně Prachařové vznesla Sofie Höppnerová....

3. října 2025

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

3. října 2025  9:50

Až budu králem, změním monarchii, říká princ William. Promluvil i o nemoci Kate

Princ William (43) v nové epizodě pořadu Eugene Levy, zdráhavý cestovatel zavzpomínal na zesnulou královnu Alžbětu II. a prince Philipa. Přiznal, že mu prarodiče stále chybí. Promluvil také o těžkém...

3. října 2025  8:45

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

3. října 2025

Přehnaný pocit zodpovědnosti byl spouštěč panických atak, říká Hacurová

Herečka Divadla v Dlouhé Eva Hacurová (32), která je známá i ze seriálů Kukačky nebo Děcko a za film Chyby byla nominována na Českého lva, se léta potýkala s panickými atakami. V pořadu 13. komnata...

3. října 2025

Alyssa Milano končí s prsními implantáty. Opouštím falešné představy, říká

Americká herečka Alyssa Milano (52), známá ze seriálu Čarodějky, oznámila, že si nechá odstranit prsní implantáty. Rodačka z New Yorku na sociální síti uvedla, že se tím loučí s tělem, které bylo v...

2. října 2025  13:32

Sešívaný Hrabal, děsivý obraz od Brodského. Slávka Kopecká vzpomíná na „Mistry“

Premium

Werich, Gott, Hermanová, Sovák, Brodský, Kopecký... Dlouhá je řada slavných osobností, které novinářka a spisovatelka Slávka Kopecká poznala zblízka. Nyní vydala knížku Soukromý archiv smíchu, ve...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.