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Arnold Schwarzenegger se výjimečně ukázal na veřejnosti s mladší partnerkou

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  8:07
Arnold Schwarzenegger se objevil na veřejnosti po boku své partnerky Heather Milliganové, se kterou tvoří pár už čtrnáct let. Osmasedmdesátiletý herec známý ze série Terminátor a bývalý guvernér Kalifornie dorazil s jednapadesátiletou Milliganovou na akci Austrian World Summit ve Vídni. O pár dní později pak vzal s sebou přítelkyni i do Prahy na akci Noc s legendou.
Arnold Schwarzenegger a Heather Milliganová, Vídeň, 16. června 2026
Arnold Schwarzenegger a jeho partnerka Heather Milliganová společně dorazili na Austrian World Summit ve Vídni. Na snímku spolu s Kamalou Harrisovou (vlevo), 16. června 2026.
Arnold Schwarzenegger v Praze
Arnold Schwarzenegger v Praze
64 fotografií

Na červnovém setkání se objevili také bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová a rakouský prezident Alexander Van der Bellen.

Heather Milliganová se během dlouholetého vztahu se Schwarzeneggerem většinou vyhýbá pozornosti médií. Fyzioterapeutka, která si soukromí pečlivě střeží, však tentokrát ochotně zapózovala fotografům na podporu Schwarzenegger Climate Initiative.

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Naposledy byli oba společně na veřejnosti spatřeni v dubnu při večeři v restauraci Nobu v Malibu. Ještě předtím se objevili na červeném koberci při losangeleské premiéře druhé řady seriálu FUBAR.

Ve vztahu jsou od roku 2012 a původně měl čistě profesionální základ. Arnold Schwarzenegger tehdy po operaci ramene hledal pomoc s rehabilitací během příprav na akční thriller Plán útěku, který natáčel se Sylvesterem Stallonem. Milliganová mu byla doporučena jako špičková sportovní fyzioterapeutka spolupracující s profesionálními sportovci.

Schwarzenegger se o své partnerce v minulosti opakovaně vyjadřoval velmi pochvalně. V roce 2023 řekl magazínu People: „Velmi si jí vážím. Miluji, že je zaměřená na práci. Je zjevně nezávislá. Má neuvěřitelný tah na branku.“

Arnold Schwarzenegger a Heather Milliganová, Vídeň, 16. června 2026
Arnold Schwarzenegger a jeho partnerka Heather Milliganová společně dorazili na Austrian World Summit ve Vídni. Na snímku spolu s Kamalou Harrisovou (vlevo), 16. června 2026.
Arnold Schwarzenegger v Praze
Arnold Schwarzenegger v Praze
64 fotografií

V jiném videu na YouTube pak prohlásil: „Heather Milliganová není jen moje přítelkyně, ale také skvělá, ne-li nejlepší fyzioterapeutka na světě. Právě tak jsme se seznámili. Dala moje rameno dohromady,“ prozradil.

Arnold Schwarzenegger byl v letech 1986 až 2021 ženatý s novinářkou Marií Shriverovou (70), s níž má čtyři děti, spisovatelku Katherine Schwarzeneggerovou Prattovou (36), Christinu Schwarzeneggerovou (34), herce Patricka Schwarzeneggera (32) a Christophera Schwarzeneggera (28).

V roce 2011 vyšlo najevo, že má také syna Josepha Baenu (28), jehož matkou je bývalá hospodyně Mildred Baenaová. Právě tato aféra vedla k rozpadu jeho manželství. Přesto dnes Schwarzenegger udržuje blízké vztahy se všemi svými dětmi a často je podporuje při jejich pracovních i osobních úspěších.

Před několika dny zavítal Schwarzenegger také do Prahy. V Paláci Žofín se v rámci projektu Noc s legendou setkal s fanoušky, kterým vyprávěl o své kariéře kulturisty, herce i politika.

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