Bylo to jako ukřižování, říká Armie Hammer o svém pádu v Hollywoodu

Hammer čelil obvinění ze sexuálního napadení ze strany bývalé partnerky. Veřejnost zároveň řešila uniklé textové zprávy, které podle článku obsahovaly sexuální fantazie včetně odkazů na znásilnění, fyzické a psychické násilí či kanibalismus. Zprávy zveřejnila jeho bývalá přítelkyně Efrosina Angelovová.
V dubnu 2023 úřad okresního státního zástupce v Los Angeles potvrdil, že případ vyšetřoval. Nakonec však podle státního zástupce nebyl dostatek důkazů k obvinění Hammera z jakéhokoli protiprávního jednání.
Herec v rozhovoru zavzpomínal na reakci svého otce Michaela Hammera. „Byl zuřivý. Říkal: Zavolám tomu člověku, udělám tohle, musíme zajistit, aby věděli toto. Opravdu chtěl přejít do útoku. Řekl jsem: Podívej, já už jsem na kříži. Hřeby mám zatlučené v rukou. Z toho kříže neslezu, ať uděláme cokoli. A čím víc budu bojovat, tím déle na něm budu viset,“ vzpomíná.
Hammer vysvětlil, že se s celou situací dokázal vyrovnat až ve chvíli, kdy ji přijal. „Tomu, čemu se bráníte, přetrvává. To, co přijmete, se promění. Tyto problémy jsem si způsobil sám. Nestalo se mi to náhodou. Neudělal jsem to, z čeho mě lidé obviňují,“ dodal.