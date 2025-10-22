Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

„Vidět svou dceru oblečenou jako nevěstu bude jeden z nejkrásnějších okamžiků mého života. Budu otcem nevěsty a je to role, kterou přijímám se všemi emocemi světa,“ řekl herec ještě před obřadem pro magazín Hola!
Svatba byla v opatství Retuerta Le Domaine, starém klášteře, který se nachází na rozlehlém vinařském pozemku ve španělském Valladolidu. Mezi hosty byly dcery Baracka Obamy, Stellina nevlastní sestra Dakota Johnsonová s babičkou, filmovou hvězdou Tippi Hedrenovou nebo Stingova manželka, producentka a režisérka Trudie Stylerová.
Pětašedesátiletý Antonio Banderas na slavnostní den oblékl smoking a při přípitku novomanželům viditelně zářil hrdostí. Nevěsta zvolila krajkové svatební šaty s odhalenými rameny a dlouhými rukávy, ženich pak klasický černý smoking.
Stella a Alex se znají od dětství – poprvé se potkali už v mateřské škole Wagon Wheel School v Los Angeles. A možná právě tam pak Gruszynski v srpnu 2024 požádal Stellu o ruku, což tehdy sama prozradila na Instagramu. „Můžu trávit zbytek života s mým nejoblíbenějším člověkem na světě!“ napsala k sérii fotografií, na nichž je zachycen jejich vztah od dětství až po čerstvé zásnuby.
Melanie Griffithová následně novinu potvrdila, a to také prostřednictvím Instagramu – konkrétně s kolekcí černobílých fotografií mladého páru. „Požádal ji na kolenou, a ona řekla ano,“ napsala osmašedesátiletá herečka. „Příběh jejich lásky začal už ve školce. Opravdová láska, hluboká láska! Gratulace mým milovaným!“
Už v loňském rozhovoru pro magazín People se Antonio Banderas o vztahu své dcery vyjádřil s dojatou radostí. „Je mi krásně. Ona je šťastná, já jsem šťastný,“ uvedl herec. „Znám Alexe už od dob, kdy byl malý kluk. Je skvělý.“