Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

  11:19
Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde se Stella narodila, přestože vyrůstala v Los Angeles.
Nicole Kimpelová, Antonio Banderas a jeho dcera Stella Banderasová v Los...

Nicole Kimpelová, Antonio Banderas a jeho dcera Stella Banderasová v Los Angeles (9. února 2020) | foto: Profimedia.cz

Antonio Banderas ve Valladolidu v den svatby své dcery (18. října 2025)
Stella Banderasová v Madridu (25. října 2023)
Antonio Banderas a jeho dcera Stella Banderasová v San Sebastianu (17. září...
Antonio Banderas s Melanií Griffithovou a jejich dcerou Stellou (2012)
„Vidět svou dceru oblečenou jako nevěstu bude jeden z nejkrásnějších okamžiků mého života. Budu otcem nevěsty a je to role, kterou přijímám se všemi emocemi světa,“ řekl herec ještě před obřadem pro magazín Hola!

Svatba byla v opatství Retuerta Le Domaine, starém klášteře, který se nachází na rozlehlém vinařském pozemku ve španělském Valladolidu. Mezi hosty byly dcery Baracka Obamy, Stellina nevlastní sestra Dakota Johnsonová s babičkou, filmovou hvězdou Tippi Hedrenovou nebo Stingova manželka, producentka a režisérka Trudie Stylerová.

Antonio Banderas a jeho dcera Stella Banderasová v San Sebastianu (17. září 2021)

Pětašedesátiletý Antonio Banderas na slavnostní den oblékl smoking a při přípitku novomanželům viditelně zářil hrdostí. Nevěsta zvolila krajkové svatební šaty s odhalenými rameny a dlouhými rukávy, ženich pak klasický černý smoking.

Stella a Alex se znají od dětství – poprvé se potkali už v mateřské škole Wagon Wheel School v Los Angeles. A možná právě tam pak Gruszynski v srpnu 2024 požádal Stellu o ruku, což tehdy sama prozradila na Instagramu. „Můžu trávit zbytek života s mým nejoblíbenějším člověkem na světě!“ napsala k sérii fotografií, na nichž je zachycen jejich vztah od dětství až po čerstvé zásnuby.

I get to hang out with my favorite person on earth forever!!!!!!!!

20. srpna 2024 v 2:30, příspěvek archivován: 22. října 2025 v 10:42
Melanie Griffithová následně novinu potvrdila, a to také prostřednictvím Instagramu – konkrétně s kolekcí černobílých fotografií mladého páru. „Požádal ji na kolenou, a ona řekla ano,“ napsala osmašedesátiletá herečka. „Příběh jejich lásky začal už ve školce. Opravdová láska, hluboká láska! Gratulace mým milovaným!“

Už v loňském rozhovoru pro magazín People se Antonio Banderas o vztahu své dcery vyjádřil s dojatou radostí. „Je mi krásně. Ona je šťastná, já jsem šťastný,“ uvedl herec. „Znám Alexe už od dob, kdy byl malý kluk. Je skvělý.“

Klepu na dřevo, že mi nemoc dovoluje žít. Konečná přiznává boj s roztroušenou sklerózou

Premium

Levicové hnutí Stačilo! se sice před pár týdny do sněmovny nedostalo, ale jeho šéfka europoslankyně Kateřina Konečná stále pracuje naplno. A to přesto, že již mnoho let bojuje s vážnou nemocí. Právě...

21. října 2025  10:55

Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti

Bál se žít s chytrou ženou, ale nakonec se mu to vyplatilo. „Posledních pět let žijeme krásný poklidný život. To, co jsme měli mít na začátku, prožíváme teď. Tenkrát Tomáš řešil rozvod a spoustu...

21. října 2025  8:42

