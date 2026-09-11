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Nový pár showbyznysu. Syn Báry Hrzánové randí s Kateřinou Marií Fialovou

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Antonín Holub a Bára Hrzánová v Show Jana Krause (1. května 2024)

Antonín Holub a Bára Hrzánová v Show Jana Krause (1. května 2024) | foto: FTV Prima

Kateřina Marie Fialová
Antonín Holub
Kateřina Marie Fialová a Antonín Holub na premiéře dokumentu Bára Basiková (9....
Kateřina Marie Fialová a Antonín Holub na premiéře dokumentu Bára Basiková (9....
46 fotografií
Chtěli to vypustit, až na to budou oba připraveni, zejména Antonín, syn Radka Holuba a Báry Hrzánové. Jenomže to by se nesměli společně vypravit na premiéru dokumentu o Báře Basikové a přitom se držet zamilovaně za ruce. Tak vyšlo najevo, že partnerem Kateřiny Marie Fialové je Antonín Holub.

Láska je to velká a rozhodně netrvá pár týdnů. Kateřina Marie Fialová je už zavedená herečka, která se věnuje zpěvu, tanci, stepu a nově i tvorbě choreografií. Antonín Holub se v českém showbyznysu teprve rozhlíží, protože donedávna působil ve Francii, kde i studoval. Na JAMU ani na DAMU ho nevzali, a tak šel jediný syn Radka Holuba a Báry Hrzánové zkoušet štěstí do zahraničí.

Když se vrátil domů, nějakou dobu mezi oběma zeměmi pendloval, což bylo jak časově tak finančně zatěžující. Na podzim minulého roku tudíž přišlo definitivní rozhodnutí a stěhování. „Měl jsem v Paříži malý pokojíček, do kterého se toho moc nevešlo, ale i tak jsem byl překvapený, kolik krámů se mi podařilo za těch pár let nasbírat,“ říká.

Kateřina Marie Fialová a Antonín Holub na premiéře dokumentu Bára Basiková (9. září 2026)

Součástí jeho zavazadel byly vedle kufrů basová kytara a troje housle. Hraje na ně od dětství, ale prošel si i obdobím vzdoru a krize, byť si je sám původně vybral. Udržela jej u nich jeho máma. „Dneska jsem jí za to vděčný,“ přiznává Antonín, který vystupuje v její doprovodné kapele Condurango.

V současné době hraje s rodiči v inscenaci Dobře rozehraná partie v Divadle Kalich, v létě byl k vidění na Kampě v muzikálu Klan Baťa a čeká ho premiéra v Divadle MANA, kde v inscenaci Tak nám zabili Švejka ztvární hlavní postavu.

Antonín Holub, Radek Holub a Bára Hrzánová v představení Dobře rozehraná partie

Hořkost z toho, že na české herecké školy nebyl přijat, necítí. „Zpětně jsem za to rád, pomohlo mi to oprostit se od rodičů. Ve Francii jsem se musel postavit na vlastní nohy a měl jistotu, že nabídky ke mně nepřicházejí kvůli tomu, že mám rodiče herce. Tam je nikdo nezná, takže jsem mohl být tím, kým jsem.“ říká.

Herectví se jejich rodem táhne po několik generací. Pradědeček Áda Šmíd působil v Českobudějovickém divadle a hrál ve filmu Dobrý voják Švejk. Jeho dcera Věra byla první manželkou Jiřího Hrzána, který je otcem Báry Hrzánové. „Možná, že na mě dál koukají s nedůvěrou,“ říká Antonín Holub o prostředí, ve kterém se pohybuje. „Ale důležité je, že já sám jsem se s tím už srovnal. Vím, že za sebou mám něco, za čím si můžu stát a zbytek neovlivním.“

2. května 2024
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