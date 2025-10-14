Ve scéně nejprve vidíme Arthura Guinnesse, kterého Boyle ztvárňuje, jak kouří doutník v horké koupeli. Pak z ní klidně vstane a přejde místnost úplně nahý, zatímco mu jeho sluha podává ručník. „Neměl jsem žádnou umělou náhradu. Je to moje tělo,“ přiznal herec po spekulacích, že mu vypomohli protetikou.
Ve scéně nehraje žádná hudba, nikdo nic nevysvětluje, podle herce jde jen čisté gesto moci. „Chtěl jsem, aby bylo vidět, že tomu chlapovi patří celý podělaný svět,“ vysvětlil Boyle pro Men’s Health.
Podle herce měla mít scéna původně úplně jinou podobu. Arthur si měl jen zapínat manžetové knoflíčky před zrcadlem. „Přišlo mi to nudné. Zavolal jsem režisérovi a řekl jsem mu, že to musí být jinak, že Arthur má sedět ve vaně s whisky a cigaretou a že by měl vstát úplně nahý. Jeho dominance se totiž nejvíc ukáže právě v tichu a zranitelnosti,“ říká herec.
Nebyla to první změna, kterou Boyle během natáčení seriálu navrhl. Do děje chtěl prý sám zakomponovat víc momentů, které pracují s Arthurovou sexualitou a mocenskou hrou - včetně narážek na Arthurovu orientaci. Životopisci rodiny Guinnessů se totiž na základě rozsáhlých výzkumů shodují, že Arthur Guinness byl s největší pravděpodobností homosexuál.
„O rodině Guinnessů jsem toho moc nevěděl, všechno pro mě bylo nové. Učil jsem se,“ vysvětlil Boyle. „Jedna věc, na které jsme se se Stevenem Knightem, scenáristou seriálu, opravdu shodli, byla, že Arthur by se nikdy neměl stydět za svou sexualitu.“
Boyle dodal, že jeho cílem bylo ukázat, že queer lidé byli součástí historie vždy - i tam, kde se o nich mlčí. „V případě postavy, jako je Arthur, to bylo v podstatě jasné, takže kdybychom dělali, že nebyl gay, byla by to křivda vůči všem. I vůči samotné historii,“ míní.