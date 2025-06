Byl to zábavný den, říká hvězda OnlyFans. Po sexu s 583 muži musela do nemocnice

Annie Knightová promluvila o svém zdravotním stavu poté, co měla v květnu během jednoho dne sex s celkem 583 muži a poté byla krátce hospitalizována. Influencerka překvapila výrokem, že její pobyt v nemocnici nemusel nutně souviset s plněním výzvy na OnlyFans.

„Hodně jsem krvácela a měla jsem docela velké bolesti v podbřišku, ale to bylo asi už týden před výzvou. Asi týden jsem neměla žádné příznaky a cítila jsem se opravdu dobře. Pak jsem splnila výzvu a bolesti i krvácení byly zpět,“ řekla v rozhovoru pro E! News.

Rozhodla se vyhledat odbornou péči a zjistila, že ji předchází její pověst. „Jakmile jsem přišla do nemocnice, lékaři a sestry mě poznali a hned si mě dobírali, že přesně vědí, proč jsem přišla a že o výzvě četli na sociálních sítích,“ řekla Knightová, která má na Instagramu přes 250 tisíc sledujících.

„Udělali mi pár testů a ultrazvuk, naštěstí nenašli žádné trhliny a nic vážného, co by mohli spojit s výzvou. Chvíli si mě tam nechali. Řekli, že je to buď endometrióza, nebo mám rozhozené hormony,“ dodala.

Slovo endometrióza je odvozeno od latinského výrazu endometrium – výstelka dutiny děložní. Je to onemocnění, při kterém se částečky výstelky nacházejí mimo dělohu. Například ve vaječnících, vejcovodech, močovém měchýři, tlustém střevě, vzácněji také v plicích nebo mozku.

Nejčastějším příznakem endometriózy je bolest: 50 - 90 procent žen si stěžuje na silně bolestivou menstruaci, 25 - 50 procent pacientek uvádí bolest při pohlavním styku a 30 - 50 procent žen dlouhotrvající bolest v oblasti pánve.

Knightová uvedla, že dnes se už opět cítí fyzicky i psychicky výborně a plánuje nové výzvy. Poslední z nich označila za „nejlepší den svého života“.

„Zdravotní problémy, které přišly poté, nemusely nutně souviset s touto výzvou, takže ano, určitě bych do toho šla znovu. Nelituji ničeho. Byl to moc zábavný den,“ prohlásila.

Annie Knightová je zasnoubená. Snoubenci Henrymu Brayshawovi, který je stavební dělník, její práce nevadí, naopak ji podporuje.

Cílem tvůrkyně z OnlyFans je získat cenu Adult Video News (AVN), kterou nazvala jakýmsi porno Oscarem. „Mladá jsem jen krátce, tak toho chci co nejlépe využít a stát se co nejúspěšnější dokud to jde,“ odůvodnila.

Knightová se přátelí s pornoherečkou Bonnie Blue (26), která se chlubí, že zvládla tisíc mužů za dvanáct hodin. Obě ženy se vzájemně předhánějí, která zvládne za kratší dobu více sexuálních partnerů.

Influencerka je zasnoubená za stavebního dělníka, který její aktivity podporuje. „Henry ví, jak je pro mě moje práce důležitá, můj zápal a vytrvalost jsou součástí toho, proč mě miluje,“ říká podnikavá žena.