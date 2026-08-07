Zkoušela jsem on-line seznamku, bylo to šílené, říká Anna Kadeřávková

„Narozeniny jsem slavila s kamarádkami a za týden mě čeká další oslava s rodinou. Holky mi daly spousty dárků. Plážovou tašku, gumičky do vlasů, lapač snů, plakát, spoustu kytek v květináčích i řezaných...“ vypočítává.
Co dostane od rodičů, netuší. Každopádně si o nic říkat nebude. „Takhle to už u nás nefunguje. Stačí mi, když přijdou a budu je moci pohostit,“ vypráví. Přivítá je ve vlastním domě za Prahou. „Dneska mi dodělali zahradu. Už tam mám i trávník, vířivku a vyvýšené truhlíky. To mi zatím stačí,“ říká.
Dům je veliký tak akorát: čtyři ložnice a obývák s kuchyní. I když v něm herečka bydlí zatím sama, nebojí se. A taky se jím nenechává svazovat. „Uvidíme, kam mě vítr zavane. Nebránila bych se nějakému zahraničnímu pobytu, mám ráda cestování,“ říká Kadeřávková, která před kamerou začínala jako patnáctiletá rolí Roziny Maléřové v seriálu Ulice. Zároveň studovala Pražskou konzervatoř a posléze absolvovala herecké workshopy v Los Angeles.
Dům, na který si vzala hypotéku, je pro ní ovšem nejen radostí ale i břemenem. „Dokud to člověk sám nezažije, nedokáže si představit, co je s tím práce. Nikdy jsem lidi, kteří řešili věci ohledně svých baráků nechápala. Teď už vím, o čem mluví. Mám úctu ke všem, co si tím prošli,“ říká.
Přitom měla docela kliku, protože s řemeslníky byla maximálně spokojená. Spíš ji drtí vědomí, že musí splácet hypotéku. „Extrémně mě to stresuje. Je to tím, že jsem dosud nebyla zvyklá na takový závazek. Ale myslím, že je v pořádku chovat se zodpovědně. Když je člověk mladý, nic ho netíží, protože na něm nikdo není závislý, jenomže s hypotékou si už musíte svoje výdaje hlídat. Ale považuji to za součást života a postupně se to učím,“ říká Kadeřávková, která pochází z deseti sourozenců. Narodila se jako pátá. Když jí byly čtyři roky, rodiče se rozvedli. Otec pak zplodil v novém vztahu tři syny a její maminka měla další dvě děti.
„Mám úctu k penězům, teď s tou hypotékou si jich vážím mnohem víc než dřív. Spousta holek utrácí za kabelky a oblečení, ale já to tak úplně nemám. Nepotrpím si na luxus, hlavně se chci cítit dobře ve svém domečku, mít na hezkou dovolenou se svými blízkými, ale zbytečné věci nepotřebuji,“ říká.
Peníze investuje i do zahrady. „Bylinky už mám zasazené, teď se chystám na saláty a v květináčích mám rajčata,“ prozrazuje. „Zatím se v tom až tak neorientuji, tak se radím s umělou inteligencí. Chce to čas, zkušenost je nepřenositelná.“
Naposledy ji diváci mohli vidět na obrazovkách Primy v seriálu Zoo - Nové začátky. S režisérem Jiřím Vejdělkem teď točila nový seriál, ve kterém dostala menší roli. „Volal mi napřímo, na casting jsem nemusela,“ říká Kadeřávková, která se ale konkurzům nebrání.
Partnera v této chvíli nemá, ale přiznává, že se s někým schází. „Zatím se poznáváme, není to ale nikdo z branže,“ odpovídá na přímý dotaz. V minulosti zkoušela i on-line seznamku. „Ale nejsem její fanoušek, nemám to ráda, vůbec mi to není příjemné. Seznamovala jsem se pod svým pravým jménem a ozývaly se mi všelijaké typy, bylo to šílené. Ale asi by se tam nějaké výjimky najít daly,“ dodává.
„V mém případě seznamka v Česku nepřichází v úvahu. Využívala jsem ji hlavně v zahraničí. Třeba, abych potkala někoho, s kým bych mohla zajít na drink, nebo aby mi dotyčný ukázal město, které jsem neznala. To mi přijde fajn,“ vypráví.
Do televizní seznamky typu Are You The One? Česko, jejíž finále sledovala společně s dalšími pozvanými hosty na projekčním plátně pod širým nebem, by ale nešla, i když reality show sleduje ráda. „Neměla bych na to dost odvahy. Obdivuji všechny, kteří ji mají,“ vysvětluje.
Před sebou má wellness pobyt ve Špindlerově Mlýně a koncem srpna si chce koupit last minute zájezd. „Ještě nevím, jestli pojedu sama nebo s někým. To se uvidí,“ říká tajemně s tím, že rodinné dovolené už prý nepraktikuje. „Ale scházíme se u mamky na chatě. Většinou se podaří, že jsme tam všichni sourozenci.“