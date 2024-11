Konec jsem nečekala. Asi byl nevyhnutelný, říká Anna K. o rozchodu po 27 letech

„Je mi to líto. Je to potřeba zvládnout. Musím to zvládnout. Zvládla jsem toho hodně, takže si myslím, že jsem na dobré cestě. Zkraje to nebylo jednoduché, ale s tím má myslím zkušenost hodně lidí, s mnohaletým soužitím, které z jakýchkoliv důvodů skončí. Tenhle byl myslím trochu zbytečný, nebo nevím, jak to nazvat. Asi byl ten konec nevyhnutelný,“ uvedla Anna K. v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Vlastně nevím, co k tomu říct. Je to určitě hodně smutné a bude mi trvat, než to všechno přijmu. Ale snažím se, pracuji, mám lidi, kteří se o mě starají i lidi, o které se starám já a za které mám zodpovědnost. Včera jsem například měla setkání s kamarádkami, které jsem neviděla roky. Bylo to moc milé a povzbudivé, život může být krásný. Možná bych teď měla trávit více času i s holkama, protože v kapele jsou samí kluci,“ směje se.

Anna K. a Tomáš Vartecký se dali dohromady koncem devadesátých let na společném výletě s přáteli, patřili k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Rozešli se letos v létě po sedmadvaceti letech, byli zasnoubení, měli se brát. „Tomáš si vybral cestu, na které už ho doprovázet nemůžu,“ oznámila tehdy zpěvačka na sociálních sítích.

Kytarista a zpěvák se rozhodl začít nový život po boku Martiny Virák-Lipnicki, se kterou se dva měsíce po veřejném oznámení rozchodu s Annou K. oženil. „Je na čase říct, že již nějakou dobu je moje partnerka Martinka,“ napsal tehdy na Instagram, kde sdílel několik společných fotografií a ukázal i své nové nahrávací studio, které se nachází na Zbraslavi.

Anna K. přiznává, že rozpad téměř tři desítky let trvajícího vztahu ji zaskočil. „Ten konec jsem nečekala, určitě ne. Ale nechtěla bych to moc rozebírat. Až třeba za rok. Jak se to říká? Člověk míní a život mění. Není to sranda, ale už to světlo vidím. Chci si vybudovat nějaký nový prostor, nové věci, nový život. moc se na to těším,“ říká. Spolu se svou kapelou vyjíždí zpěvačka ve středu 6. listopadu na velké turné po českých městech.

VIDEO: Anna K. - Údolí včel (2023):