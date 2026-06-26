Angelina Jolie vysvětlila, proč před rozvodem s Bradem Pittem opustila herectví

„Před rozvodem jsem s herectvím v podstatě skončila. Soustředila jsem se na režii a myslela jsem si, že se budu věnovat své mezinárodní práci,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín Variety.
Jednapadesátiletá herečka ale zjistila, že její další projekty vyžadují ještě více času mimo domov, takže by byla bez děti Maddoxe, Paxe, Zahary, Shiloh a dvojčat Knoxe a Vivienne.
„Najednou byl jediný způsob, jak být více doma, odjíždět jen na krátkou dobu a zároveň si vydělat dost peněz, návrat k herectví,“ přiznala, proč se k filmování před kamerou vrátila.
Angelina se v rozhovoru dotkla také náročného období spojeného s rozvodem s Bradem, jehož dokončení trvalo téměř deset let. „Můj bojovný duch je konečně zpátky. Na nějakou dobu jsem ho ztratila. Trochu mě to srazilo, ale vrací se, a to z velké části díky mým dětem, které jsou už starší a podporují mě. Mým dětem je už téměř všem přes osmnáct let, takže teď chtějí vidět, jak cestuji po světě, chtějí, abych vycházela ven a dělala různé věci. Znají mě lépe než kdokoli jiný a stále mě mají rády, což hodně znamená,“ dodala.