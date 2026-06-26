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Angelina Jolie vysvětlila, proč před rozvodem s Bradem Pittem opustila herectví

  12:43
Angelina Jolie a Brad Pitt (Los Angeles, 5. listopadu 2015)

Angelina Jolie a Brad Pitt (Los Angeles, 5. listopadu 2015) | foto: Reuters

Brad Pitt a Angelina Jolie ve filmu Pan a paní Smithovi (2005)
Brad Pitt a Angelina Jolie (New York, 4. listopadu 2015)
Brad Pitt a Angelina Jolie (New York, 12. května 2014)
Angelina Jolie a Brad Pitt
35 fotografií
Angelina Jolie se po letech opět naplno věnuje herectví. Držitelka Oscara však prozradila, že ještě před podáním žádosti o rozvod s Bradem Pittem v roce 2016 od herecké kariéry prakticky upustila sama.

„Před rozvodem jsem s herectvím v podstatě skončila. Soustředila jsem se na režii a myslela jsem si, že se budu věnovat své mezinárodní práci,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín Variety.

Jednapadesátiletá herečka ale zjistila, že její další projekty vyžadují ještě více času mimo domov, takže by byla bez děti Maddoxe, Paxe, Zahary, Shiloh a dvojčat Knoxe a Vivienne.

Angelina Jolie a její děti Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox a Knox (Londýn, 27. října 2021)

„Najednou byl jediný způsob, jak být více doma, odjíždět jen na krátkou dobu a zároveň si vydělat dost peněz, návrat k herectví,“ přiznala, proč se k filmování před kamerou vrátila.

Angelina se v rozhovoru dotkla také náročného období spojeného s rozvodem s Bradem, jehož dokončení trvalo téměř deset let. „Můj bojovný duch je konečně zpátky. Na nějakou dobu jsem ho ztratila. Trochu mě to srazilo, ale vrací se, a to z velké části díky mým dětem, které jsou už starší a podporují mě. Mým dětem je už téměř všem přes osmnáct let, takže teď chtějí vidět, jak cestuji po světě, chtějí, abych vycházela ven a dělala různé věci. Znají mě lépe než kdokoli jiný a stále mě mají rády, což hodně znamená,“ dodala.

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