Mám za sebou ochrnutí i srdeční selhání, říká nejprsatější česká pornohvězda

„Jsem neskutečně šťastná a vděčná, že jsem naživu. Poslední tři měsíce jsem bojovala o život. Ochrnutí pravé horní části těla, krku a pravé končetiny. Těžké záněty a poškození nervů, nervového kanálku a nervových kořenů vedle páteře. Abscesy naplněné hnisem, srdeční selhání. Několikrát jsem měla zemřít, ale celý vesmír se spikl, aby mě zachránil,“ napsala v příspěvku na Instagramu Angel Wicky.

Na aktuálních fotkách má zafixovaný krk a pravou paži, čeká ji půlrok přísné diety a pravidelné kontroly u lékaře. „Budu se léčit další tři roky, ale budu v pořádku,“ píše hvězda filmů pro dospělé a dodává, že poslední rok byl pro ni opravdu šílený.

Před třemi lety sdílela Angel Wicky na sociálních sítích svůj boj s rakovinou. Na instagramový profil tehdy přidala několik fotek přímo z operačního lůžka a fanoušky informovala, že jí lékaři z hlavy vyoperovali dva nádory. Vážné zdravotní problémy ji pronásledují, v minulosti jí selhávaly orgány a musela také podstoupit náročnou rekonstrukci prsou.

Rodačka z Pelhřimova o sobě tvrdí, že je exhibicionistka, která chtěla vždycky být slavnou. Kromě pornoagentur se tak v osmnácti letech vydala na castingy i do modelingových společností. I tam našla dveře otevřené, kromě pornografie se tedy věnovala i klasickému modelingu. Nakonec to dotáhla až na titulní stránky Playboye, pro který fotila cover už celkem sedmkrát.

V rozsáhlém rozhovoru pro Xman.cz v roce 2017 přiznala, že součástí její práce v pornobranži je i bolest. „Leckdy máte při natáčení zkroucené ruce, nohy jsou v nepřirozených úhlech, chytne vás křeč do lýtka, do chodidla, ale musíte točit dál. V jistých polohách naráží penis na děložní či anální stěnu a na čípek tak, že to prostě bolí. Musíte to maskovat, nesmí být poznat, že to, co má být sexy, vznikalo s bolestí,“ svěřila se.

Prozradila také, že ženy, které si porno zvolily jako své zaměstnání, rozhodně nevnímá jako oběti, nebo naopak emancipované ženy, jimž tělo zaručuje nezávislost.

„Nejsou to oběti, každá tam jde dobrovolně a ví, co bude dělat. Jak se s tím vyrovná, zda ok, nebo jestli pak skončí na drogách či alkoholu, to je čistě její problém. Pro takové chudinky a trosky nemám pochopení. Kazí náš průmysl. A nedá se ani říct, že by porno automaticky vedlo k zaopatřenému životu. Spousta těch holek není finančně zabezpečená. Dělá u toho eskorty, priváty nebo má obvyklé zaměstnání, aby dosáhla na normální příjem,“ vysvětlila.

VIDEO: Pornoherečka Angel Wicky v Show Jana Krause (2015):