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Milana mám za odměnu, říká rozvedená Aneta Vrzalová o Barošovi

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Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Milan Baroš a Aneta Vrzalová | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Aneta Vrzalová (září 2026)
Aneta Vrzalová
Aneta Vrzalová
Aneta Vrzalová
30 fotografií
Teď je maminkou na čekačce. A pokud vše dobře dopadne, už za tři měsíce by herečka Aneta Vrzalová měla chovat ve svém náručí dceru. Bude to její druhé dítě, zatímco pro partnera, fotbalistu Milana Baroše třetí. Oba přitom mají dosud zkušenosti jenom s chlapci.

Ona si přivedla do vztahu devítiletého Olivera, který se věnuje hokeji, on dva syny Mattea a Patrika z bývalého manželství, přičemž výživné na ně se muselo řešit soudní cestou.

Teď se oba těší na společného potomka. „Od začátku jsem chtěla znát pohlaví našeho miminka, protože jsem se na něj chtěla psychicky připravit. Samozřejmě zdraví je na prvním místě, ale jsem strašně ráda, že to bude holčička. Tím pádem nemusím mít v hlavě stadiony, hokejové kluby nebo fotbalová hřiště a k tomu plnou pračku dresů a ponožek. Kamarádky mě straší, že i holky můžou hrát fotbal nebo hokej, ale já udělám všechno pro to, aby naše Vanesa hrála na klavír, malovala a byla celá v růžovém,“ směje se herečka.

Aneta Vrzalová

Přesto, že se miminka nemůže dočkat, po šestinedělí chce vyrazit na turné po republice s francouzskou situační komedií Když parohy... Tak pořádný! aneb Lovu zdar!, kterou spoluprodukovala. „Hraji v něm Lauru, je to komediální role a jsem moc ráda, že si můžu užít i takovou hereckou polohu,“ pochvaluje si, zatímco do produkování se už nejspíš nikdy pouštět nebude. „Najednou máte na bedrech velkou zodpovědnost, zabezpečujete úplně všechno a já zjistila, že jsem šťastnější, když mi někdo přinese text a řekne, tady máš roli, nauč se ji.“

Premiéru inscenace si odbyla před otěhotněním, teď kolegové (Veronika Gajerová, Karel Zima, Tomáš Dastlík, Petr Komínek a Braňo Polák) čekají, až porodí, aby se do ní mohla vrátit. „Nemyslím si, že je to tak náročné, mám to vyzkoušené už s Oliverem. Když mu byly čtyři měsíce, jela jsem s ním halovou tour Děti ráje. A pokud to nešlo jinak, hlídali ho babička nebo exmanžel, který byl v tom, jak mě podporoval, úžasný,“ vzpomíná.

Ve chvíli, kdy šla na jeviště, svěřila miminko kolegyním. „Maskérky a kostymérky se praly o to, aby ho mohly hlídat,“ vypráví.

Aneta Vrzalová a Tomáš Dastlík v představení Když parohy... Tak pořádný! aneb Lovu zdar!

I tak byla myšlenkami stále s dítětem, je tudíž otázkou, proč se ke své profesi vracela tak brzy. „Hraní je pro mě ventil. A nepřišlo mi, že je to komplikovaná záležitost mít s sebou dítě. Věděla jsem, že je nakrmený, tušila, jak dlouho bude spát. Ale je pravda, že jsem měla extrémně hodné miminko,“ vysvětluje.

Tenkrát hrála čtyři představení v měsíci, ovšem v různých městech po republice. Teď se do hlídání nejspíš zapojí i bývalý fotbalový útočník Milan Baroš, i když o jejím záměru vrátit se tak brzy k hraní zatím neví. „Já jsem mu to ještě neřekla,“ říká Aneta, která nechce nic zakřiknout.

Z porodu, i když se hodlá svěřit stejně jako v případě prvního dítěte do rukou zkušeného porodníka Pavla Calty, má respekt. Ale pokud vše dobře dopadne… „Já si myslím, že my se o to naše miminko budeme s Milanem přetahovat, hádat se, kdo půjde s kočárkem na procházku, prostě to tak vnitřně cítím,“ říká.

Aneta Vrzalová

I když profesionální sportovci mají mnohem raději, když jim jejich partnerky vytvářejí zázemí, jsou doma a připravují teplé večeře, u Baroše je to jinak. „Něco takového od Milana vůbec neznám. U nás to takhle nefunguje. Nikdy předtím jsem se sportovcem nežila a už vůbec ne s profesionálem, takže nemůžu srovnávat, ale můj Milan je už v důchodu, užívá si to a dělá jenom věci, které ho těší a může si je tak trošku organizovat a řídit sám. A s teplými večeřemi je to tak, že je připravuje on. Já jsem moc ráda, protože vaří s fantazií. Něco vymyslí a pak se mě celý večer ptá, jestli mi opravdu chutnalo, jestli nekecám,“ směje se.

Seznámili se v divadle. „Hráli jsme dvoják, měli jsme mezi jednotlivými představení pauzu a seděli jsme taková skupinka herců společně u stolu. Tam jsme se s Milanem potkali. Ale nepředali jsme si ani telefonní čísla, nezůstali v kontaktu. Až po čtyřech měsících jsme měli první rande,“ vzpomíná na začátky jejich vztahu před třemi lety.

Za manžela měla dříve podnikatele, před Barošem žila s hercem a zpěvákem Vojtěchem Drahokoupilem, ale říká, že je úplně jedno, jaké povolání partner má. „Celé je to jenom o tom, jak si spolu rozumíte. A každý vztah, který zažijete, vám něco přinese, ať už pozitivního nebo negativního. Prostě dostanete lekci, která vás posune. A já si myslím, že Milana mám teď za odměnu,“ vypráví. „Ideální není nikdo, i my se umíme pohádat, ale je to člověk, jakého jsem v životě nepotkala. Neznám nikoho tak lidského a lidového, který by měl srdce na dlani jako on.“

Aneta Vrzalová a její syn Oliver

„Jsou matky, které upřednostňují chlapy, ale pro mě je důležité, aby měl dobrý vztah se synem. A Milan má Olivera radši než mě, což je pro mě nejvíc. Tím pádem vím, že je to člověk, se kterým můžu být,“ vypráví.

Pro Olivera zůstává dál na prvním místě jeho otec, ale pozornosti se od něj dostává i Milanovi. Nicméně vedený je dál k hokeji. „Je v něm velmi úspěšný a šikovný, tak doufám, že nám puberta nezkříží plány a bude to tak pokračovat dál,“ vypráví Aneta.

K porodu se zatím chystá sama. Ani maminka, se kterou má velmi blízký vztah, ani Milan Baroš se nenabízejí, že by jí byli na sále oporou. Rodit chce přirozeně. „Samozřejmě, pokud nenastanou komplikace. Ale nejsem typ člověka, který by si něco vymýšlel, budu se řídit pokyny lékaře,“ dodává.

28. května 2024
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