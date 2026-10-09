Měla všechno a přesto se rozvedla. Teď žije Aneta Vrzalová s Milanem Barošem

„Než jde máma do práce, máme přesně čtyřicet pět minut na to, abychom si stihly dát capuccino. Pak ji doprovodím na zastávku, je to náš rituál,“ popisuje herečka.
„Občas se i pohádáme, není to mezi námi vždycky idylické, ale stále si máme co říct. A někdy spolu jenom mlčíme, ale to ticho je naplněné,“ vypráví o jejich vztahu. „Asi je to i věkem. Člověk čím je starší, tím víc si uvědomuje, že čas utíká a které hodnoty jsou nejdůležitější.“
Maminka se přestěhovala za ní do Prahy z Brna, kde žila přes padesát let. Tuto životní změnu podstoupila jenom kvůli tomu, aby mohla být se svou jedinou dcerou a vnukem. Teď se těší na příchod vnučky, pro kterou má už Aneta s partnerem vybrané jméno Vanesa.
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„Rodiče jsou rozvedení, od malička vyrůstám s mámou, proto je náš vztah možná silnější. Ale i s tátou vycházím dobře. Máma je výjimečná v tom, že mě vůči němu nikdy nepoštvávala, neintrikovala. Naopak mě upozorňovala, abych mu nezapomněla zavolat, když měl narozeniny a podobně. Smekám před ní,“ vyznává se Aneta.
Maturitu si udělala na brněnské konzervatoři, do pátého a šestého ročníku ale nastoupila už v Praze. „Jsem vystudovaná činoherní herečka, s muzikálem nemám nic společného, ale měla jsem to štěstí, že jsem mohla hrát v Dětech ráje. Moje role byla především hraná, i když pár písniček v ní zpívám,“ vypráví.
Do ročníku v Praze chodila s Anetou Krejčíkovou a na pivě se potkávala mimo jiných s Markem Lamborou. „Měla jsem štěstí na kolektiv, nikdy jsem necítila nějakou nevraživost kvůli tomu, že jsem z Brna. To se jen tak povídá, ve skutečnosti neexistuje,“ vzpomíná.
„Díky konzervatoři jsem zažila nejkrásnější dospívání. Místo chemie a matematiky jsem se ve škole učila šerm, step, jevištní pohyb a mluvu. Zkoumali jsme svoje emoce, lidí kolem byli na stejné vlně, což mě dělalo šťastnou. Je to obrovská radost, když si člověk vybere směr, který ho naplňuje. I když u něj třeba nezůstane, tak ta zkušenost v něm přetrvá, nikdo mu ji nevezme,“ říká herečka.
Nejvíc ji lákala kamera, minimalistické hraní a když inscenace, tak před menším publikem. Role ji přitahovaly ty, za něž se mohla schovat. „Postavy, které jsou mým protipólem, jsou pro mě největší výzvou, užívám si je,“ říká s tím, že opakem je pro ni zpívání.
„V téhle disciplíně si připadám jako nahá, nemám to ráda. V Dětech ráje to šlo, protože jsem hrála někoho jiného – Evu, což byla moc hodná fajn holka. Ale asi se ke mně až tak nehodila. V průběhu zkoušení mi režisér Radek Balaš řekl: ‚Sakra, ty by ses nám víc hodila na tu její kamarádku, která za rohem kouří cigarety, ta je bezprostřední, divočejší.‘ Nechali mi přesto Evu, protože jsem na ni měla obličej, ale musela jsem hodně ubrat, když jsem ji hrála,“ vzpomíná.
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„Jiří Strach to ve mně poznal hned, na jednom castingu mi řekl: ‚Ty nikdy nebudeš hrát princezny, protože máš v očích ďáblíka.‘ A když mi nějakou roli svěřil, vždycky to byla mrcha. Ale i tak jsem s ním spolupracovala na mnoha hezkých projektech. Nedávno jsme spolu točili seriál Docent, tam jsem hrála matku dvou dětí, která přijde o manžela,“ prozradila.
I když se zpěvu sólově věnovat nechce, splnila si potřebu natočit videoklip k duetu Zapomínám (s Evou Šindelářovou), jehož text si před třemi lety sama napsala. „Teď jsem v úplně jiném rozpoložení než tenkrát. A to období, které je přede mnou, bude podle mě moc krásné, tak už se nechci myšlenkami na minulost zaobírat, myslet na to, že mám v šuplíčku něco, co jsem ještě nevytáhla. Proto s tím klipem jdu ven,“ vysvětluje.
„Ta písnička je pro mě především o pocitu, který podle mě zažila každá žena. O vztahu, který může být nádherný, silný, intenzivní… a přesto v něm postupně ztrácíte samu sebe. Víte, že vám asi nedělá dobře, ale nedokážete z něj odejít. Protože jste citově závislá a neustále doufáte, že se něco změní, anebo jednoduše proto, že ty krásné chvíle jsou tak silné, že kvůli nim dokážete přehlížet ty bolestivé,“ vypráví Aneta.
„A pak přijde moment, kdy si řeknete: ‚Dost! Tohle už nechci.‘ A právě o tom ten song je. O rozhodnutí, které může být strašně těžké, ale zároveň začátkem něčeho nového. O tom postavit se vlastní závislosti na vztahu, přestat hledat svou hodnotu v někom druhém a znovu najít sílu sama v sobě,“ říká.
Sama má za sebou všelijaké partnerské zkušenosti a taky nepovedené manželství, z něhož vzešel syn Oliver. „Můj exmanžel byl člověk, který by mi snesl modré z nebe, dal první poslední. Snažil se dělat věci nejlépe, jak uměl. A přesto jsme spolu nemohli zůstat, protože jsme si absolutně nerozuměli,“ popisuje herečka svůj rozvod.
„Kdybych to nezažila, netušila bych, že se něco takového může stát. Ale my měli naprosto rozdílné energie. Pokud bych byla trošku jiný typ ženy, mohla jsem v tom zůstat dál, v té dokonalosti, ale chybělo mi emoční souznění, spřízněná duše.“
Na seznamování a důkladné poznávání nebyl před svatbou čas. Vrhli se do vztahu po hlavě. Aneta ale ničeho nelituje. „Všechno je, jak má být. Bývalý manžel má novou rodinu a úžasnou ženu, se kterou si o Vánocích vyměňuji cukroví. Jsem ráda, že má můj syn takovou macešku. Možná, že ty nejméně příjemné zkušenosti vás v životě posunou nejvíc,“ uzavírá.