Neměla jsem to zdravě srovnané, říká Aneta Vignerová. Šlo jí o peníze

„Ráda se inspiruji i ve světě a mnohdy vyzkouším i virální recepty, když na mě odněkud vyskočí. Akorát si je udělám k obrazu svému. Občas mě zaujme něco i v časopisech,“ odhaluje modelka svůj inspirační zdroj.
Vaří zásadně ve sportovním oblečení, které její postavu spíš obnažuje než zakrývá. „Žádný specifický záměr v tom není. Buď přijdu ze cvičení nebo si to na sebe vezmu, protože se v tom cítím pohodlně. Někdo chodí doma v tričku a teplácích, a já mám zase tenhle úbor. A kvůli sociálním sítím se ho snažím obměňovat,“ vysvětluje.
Tělo má jak vysoustružené. Chvíli jí ale trvalo, než se po porodu syna Jiřího dostala na ideální váhu. „Lidi si na základě sociálních sítí udělali mylnou představu, že doma vařím jenom jednou dvakrát týdně. Ale tohle je vaření navíc, kterému se věnuji, když se sejdeme na baráku nebo doma. Jinak máme všichni normální stravovací režim. Opravu nejíme jenom buchty, sýry a slaninu,“ vysvětluje.
A čím to tedy je, že na jejich křivkách není její vášeň pro jídlo poznat? „Už tři čtvrtě roku cvičím pilates, chodím na trénink čtyřikrát týdně. Mám jídlo ráda, vždycky bylo mojí součástí. Nemůžu za to, že genetika a nějaký posun v životě to zařídil tak, že můžu jíst, aniž bych přibírala. Ani kalorie si nepočítám. Řídím se tím, o co si tělo řekne,“ vysvětluje.
Během těhotenství nabrala 25 kilo a po porodu nosila dlouho pět kilo navíc, kterých se nebyla schopná zbavit. Teď je konečně se svojí figurou spokojená. „Tři roky už nepiju alkohol, a to je taky velký úbytek kalorií. Když se člověk hýbe, funguje to dobře,“ pochvaluje si svůj metabolismus.
Aneta je především aktivní na sociálních sítích, ale měla možnost vyzkoušet si i herectví. Nejprve v drobné roli ve filmu Masaryk, kterého ztvárnil Karel Roden, a teď jí dal velkou příležitost Jan Hřebejk v seriálu Na tělo. Hraje v něm modelku, která se ocitá v krizi a přijme práci v televizi.
„Jsem moc ráda, že jsem se s Honzou potkala, bylo to pro mě osudové. Vstoupil mi do života v pravý čas. Natáčení pro mě bylo vzpruhou a zajímavým impulsem. Moc jsem si ho užívala a občas mi i chybí. Ale, že bych teď měla v plánu obcházet castingy kvůli dalším rolím, to zatím ne,“ říká.
Po základní škole šla Aneta na Technické lyceum v Ostravě, ale nedodělala ho. „Měla jsem individuální studijní plán, protože jsem už pracovala jako modelka a hodně cestovala. Na škole bylo hodně technického kreslení a dalších věcí, takže bylo náročné skloubit to dohromady. A ten modeling byl pro mě tenkrát prioritní,“ říká.
Přiznává, že ji lákala možnost výdělku. „Neměla jsem to úplně zdravě srovnané, trošku u mě převládala honba za úspěchem. Kdybych byla starší, tak bych ve studiu určitě pokračovala, protože si myslím, že škola obecně je jednou z nejdůležitějších etap v životě člověka. Ale k tomu dospějete až v průběhu let, chce to čas,“ říká. Později si udělala maturitu na obchodní akademii.
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13. srpna 2026