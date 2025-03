Manželovi dala košem. Vignerová si místo Kolečka našla jiného učitele

„Nikdy to nebyla moje ambice, ale nakonec jsem si řekla, proč ne. Je to výzva. Sami se mi z produkce ozvali, že by mě rádi viděli, tak jsem šla na kamerovky,“ prozrazuje modelka.

Připravoval ji na ně bratr. Manželovi, kterému půjde v létě do kin jeho třetí celovečerní film, to zakázala. „Já bych se před Péťou styděla. Přece jenom je tam člověk v jiné roli a není to takové přirozené, i když si přeje, aby to přirozeně vypadalo,“ vysvětluje Vignerová.

Režie se ujal Jan Hřebejk, což bere Aneta jako další slibný krok. „Pamatuji se, když jsme s Petrem dělali seriál Iveta (o slovenské romské modelce - pozn. red.), protože já mu s tím pomáhala, převyprávěla nějaký příběh, že jsem se ho ptala, jestli by to nemohl točit právě Hřebejk. Prostě jsem cítila, že pod jeho režijním vedením by to mohlo dopadnout hezky. A teď si to myslím taky,“ vypráví.

Jsou si navzájem inspirací, ale především spolu Vignerová s Kolečkem fungují jako životní partneři. Mají za sebou i horší časy a doufají, že si je definitivně vybrali. Ruku v ruce se objevili na prezentaci dalších možností partnerské aplikace Couplii. „Já si myslím, že za jistých okolností technika vztahu pomoct může. Hodně lidí se třeba potkalo na seznamkách. Ale aby dokázala nějaká aplikace vztah udržet? To asi úplně ne. Když už tam není zájem, tak vám nepomůže nic, ani to udržování,“ říká Aneta Vignerová bez okolků.

„Anetka má pravdu, ale na druhou stranu, mně taková aplikace přijde docela zajímavá, protože vám může napovědět, že něco děláte špatně. Je tam třeba nějaký sexmafor. A když do něj například zadám, že spím se svojí manželkou jednou za rok, tak mi to řekne, že je asi něco blbě. Nebo, že jsem divný,“ směje se Petr Kolečko.

Aneta Vignerová a Petr Kolečko (Ples jako Brno 2025)

„Ale mně to přijde lepší, než probírat tu situaci s kamarády v hospodě, kteří se k vaší partnerce vyjadřují všelijak a jejich názory jsou zkreslené. A platí to i opačně. Nemám to rád ani u ženských, když do partnerských sporů vstupují jejich kamarádky,“ dodal.

Ani jejich vztah není pouze sluníčkový, vytáčí je zejména maličkosti. „Nesnáším například, když si Péťa večer co večer dělá krabí tyčinky s tvarohem a pak nechá misku ve dřezu. Já si dokonce myslím, že mi to dělá naschvál. Kolikrát jsem mu už říkala, že by mi udělal radost, kdyby si ji po sobě umyl. A on na to odpoví, že ji odmočuje. Takže ji každý den umývám já. On by ji chtěl dát do myčky, ale kvůli jednomu kusu nádobí ji přece nebudu zapínat. A než se naplní, bude tam ležet tři dny, protože jsme v domácnosti jenom tři. Takže by si tu misku mohl umýt. Ale on ne, že ho to nebaví. Já to taky nesnáším, ale kdyby mě na to někdo takhle soustavně upozorňoval, tak bych to udělala,“ říká modelka.

Kolečko jí zase celkem trefně vyčítá, že některým nepodstatným záležitostem věnuje hodně verbálního prostoru. „Občas přijde s něčím, co není podstatné a hodně to řeší,“ směje se scenárista a režisér. „Tak teď vypadám, že dělám z komára velblouda,“ brání se jeho manželka.

Petr Kolečko a Aneta Vignerová (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Každopádně každá situace odpozorovaná doma nebo ve společnosti se scenáristovi hodí při práci. Tím spíš, že je neuvěřitelně produktivní. V červenci mu půjde do kin celovečerní komedie Kouzlo derby, na které režijně spolupracoval s Vladimírem Skórkou. „Na české podmínky to bylo celkem náročné natáčení, hodně triků, takže jsem byl rád, že jsme na to dva. Ale na druhou stranu mám z toho filmu lepší pocit, než z těch předchozích dvou,“ říká.

Jeho režijní debut Přes prsty měl obrovskou návštěvnost, Zbožňovaný takový úspěch v kinech nezaznamenal, ale „udělal“ slušná čísla v televizi. A Kolečko už pracuje na spoustě dalších projektů. Začíná se točit seriál Oddíl B z prostředí vězení, ke kterému přinesla námět partička Romů kolem Zdeňka Godly. Pak napsal scénář k filmu Dream Team z prostředí mentálně postižených basketbalistů, jehož je dokonce kreativním producentem. Námět vycházející částečně ze skutečné události, přišel od Jakuba Prachaře, který si ve filmu i zahraje. A v současné době spolupracuje Kolečko na třech projektech podpořených Evropskou unií.

„S dvěma dalšími autory ze Švédska a Maďarka píšeme tři seriály. Tedy já píšu jeden a do těch druhých dvou jenom kecám,“ říká Kolečko, který byl už dvakrát pracovně ve Švédsku. „Zatím bez Anetky, protože tam byla spousta práce a na nic jiného nebyl čas. Ale možná se tam podíváme v létě a využijeme toho, že tam mám momentálně určité zázemí.“