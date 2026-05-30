Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Manžel Ital umí česky hlavně sprostá slova, prozradila Andrea Sestini Hlaváčková

Renato Salerno
Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) promluvila pro iDNES.cz o rodinném životě, dětech i manželovi z Itálie. Přiznala, že doma převládá angličtina a její partner ovládá z češtiny hlavně sprostá slova. Zavzpomínala také na život v Londýně i dětství s videokazetami.

Někdejší elitní tenistka dorazila na charitativní běh nadace Kateřiny Sokolové s celou rodinou. „Dorazili jsme hlavně kvůli dobročinnému rozměru akce, ale také proto, že chci, aby si dcera zaběhla závod,“ svěřila se Hlaváčková. Sama se rozhodla jít příkladem. „Já ji samozřejmě musím inspirovat, takže poběžím alespoň ty čtyři kilometry,“ smála se.

Andrea Sestini Hlaváčková a její manžel, Ital Fabrizio Sestini (Česko-Slovenský ples, Obecní dům, Praha, 8. února 2020)
Andrea Sestini Hlaváčková a její dcera Bea (2025)
Kromě toho, že byla deblovou šampionkou, patřila i k nejvíc sexy tenistkám světa. Fanoušci oceňovali hlavně moment před příjmem podání soupeřky, který provázelo její vrtění zadečkem. „Vím, že se to vždy líbilo hlavně mužské části diváků. Nicméně pro mě to byla naprosto přirozená věc, kterou jsem si ani neuvědomovala. Čím více jsem byla soustředěná, tím víc jsem to dělala. Když mi fyzioterapeut řekl, že to není dobré pro moje záda, zkoušela jsem to omezit, ale jakmile jsem se začala koncentrovat na příjem servisu, automaticky jsem se začala v bocích zase pohybovat,“ komentovala to kdysi s úsměvem.
Stříbro a holínky. Olympijskou medaili v Londýně převzaly Andrea Sestini Hlaváčková s Lucií Hradeckou stylově.
46 fotografií

Přiznala, že dnes už na sport nemá tolik času jako v době aktivní kariéry. „Mám takový sen sportovat třikrát týdně, ale to se vůbec neděje,“ uvedla otevřeně. K pohybu se dostane hlavně díky práci a tenisovým aktivitám. „V průměru se jednou nebo dvakrát týdně k něčemu dokopu,“ popsala realitu pracovně vytížené maminky.

Sportovní program doma koordinuje společně s manželem Fabriziem Sestinim (44). „Manžel hraje hodně padel, baví ho různé herní aktivity. Mě zase baví chodit do posilovny,“ vysvětlila. Zároveň zdůraznila, že si čas na cvičení hledá hlavně ve chvílích, kdy jsou děti ve školce nebo má zajištěné hlídání.

Ženy mě kupují manželům k padesátinám, říká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková

Řeč přišla i na dnešní děti a technologie. Hlaváčková se snaží držet čas strávený u obrazovek pod kontrolou. „Nechci, aby na to koukaly moc, ale úplně se tomu vyhnout nedá,“ přiznala. Doma mají podle ní jasná pravidla. „Večer se pouští televize při večeři a potom ještě na hodinku, maximálně hodinu a půl,“ popsala. Starší dcera si navíc zatím neumí sama ovládat tablet ani televizi.

S úsměvem zavzpomínala i na vlastní dětství. „Pamatuju si videokazety u nás doma, pořád dokola ty samé tři nebo čtyři filmy. Hrozně jsem to milovala,“ řekla. Velkou roli v tom podle ní hrál dědeček. „Měl vlastní videotéku, takže když jsem k němu přijela, vybírali jsme filmy a chodili do videopůjčovny,“ popsala.

V rozhovoru přišla řeč také na češtinu jejího italského manžela. „To je asi otázka na něj, ale myslím, že toho moc neumí,“ smála se. Doma podle ní převládá angličtina. „Umí hlavně některá sprostá slova a pak pár výrazů kolem dětí, jako kalhoty, mikina nebo rukavice,“ prozradila pobaveně.

V červenci 2017 se po sedmiletém vztahu provdala v Dýšině za italského manažera seriálu ženských profesionálních turnajů WTA Tour a bývalého tenistu Fabrizia Sestiniho. O pět let starší rodák z Říma žil dlouho v Americe, kde vystudoval i univerzitu v Texasu.

Rodina si v minulosti vyzkoušela i život v Londýně, nakonec se ale rozhodla vrátit do Česka. „Manžel sám zavelel, že tam nechce žít, protože je tam ošklivé počasí,“ uvedla. Sama sebe označuje za člověka silně spjatého s domovem. „Jsem takový domabyl, takže si život někde jinde moc představit neumím,“ přiznala.

Její muž podle ní někdy naráží i na českou mentalitu. „Starší generace je někdy nejistá a působí uzavřeně nebo chladně,“ myslí si bývalá sportovkyně. Přesto si partner na život v Česku zvykl.

Jediné, co prý doma příliš neprochází, jsou některé české gastronomické zvláštnosti. „Kečup na špagetách odmítá. Když jdeme do restaurace, dá si většinou tatarák s topinkami,“ popsala. „Že by ale opovrhoval českou módou nebo ponožkami v sandálech, to ne,“ směje se.

Na otázku, zda je pro ni manžel životní jackpot, odpověděla bez váhání. „Je, je,“ dodala s úsměvem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Modelka Veronika Kašáková (36) v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvila o mateřství, návratu sama k sobě i zákulisí módního světa. Přiznala, že prvních pět let po narození syna, kterému byla...

30. května 2026

Manžel Ital umí česky hlavně sprostá slova, prozradila Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková s manželem Fabriziem

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) promluvila pro iDNES.cz o rodinném životě, dětech i manželovi z Itálie. Přiznala, že doma převládá angličtina a její partner ovládá z češtiny hlavně...

30. května 2026

Je vážně nemocná a její stav se zhoršuje, řekl norský princ o manželce

Norská korunní princezna Mette-Marit s dýchacím přístrojem na recepci pro...

Budoucí norská královna Mette-Marit (52) už osm let bojuje s plicní fibrózou a je na čekací listině na transplantaci plic. Její stav se ale zhoršuje. Uvedl to její manžel, norský korunní princ Haakon...

29. května 2026  13:55

Finále show Ruža pre nevestu: movitý makléř žijící v Dubaji si vybral partnerku

Finalistky seznamovací reality show Ruža pre nevestu Miška a Sabina (2026)

Slovenská seznamovací reality show Ruža pre nevestu dospěla do finále. Hlavní protagonista, realitní makléř a investiční specialista Adrian Chabada (28) žijící v Dubaji, učinil po týdnech seznamování...

29. května 2026  12:18

Charlotte Gott zazpívala fanouškům. Vzhledem celý tatínek, vzkazují jí

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella Gott se vydává na pěveckou kariéru (2026).

Dvacetiletá Charlotte Ella Gott opět předvedla ukázku svého zpěvu. Dcera Karla Gotta (†80) a Ivany Gottové (50) zveřejnila na TikToku nové video, ve kterém zpívá jeden z hitů světové hvězdy Bruna...

29. května 2026  11:25

Pavlína Pořízková chystá svatbu. Pár dní před veselkou ale přijde o byt

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se připravuje na svatbu s americkým producentem Jeffem Greensteinem. Jen několik dní před obřadem v Itálii ji však čeká nepříjemná starost – musí se vystěhovat...

29. května 2026  10:20

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

29. května 2026  8:31

Značky dnes táhnou na nákup svlékáním, míní fotograf Arthur Koff

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Arthur Koff, vlastním jménem Artur Kulikov, začal fotit už ve 13 letech. Kvůli zdravotním problémům si dal 20 let pauzu a k focení se vrátil s příchodem digitálních foťáků. V rozhovoru pro iDNES.cz...

29. května 2026

Petra Janů popsala odchod manžela. Odjet koncertovat bylo nejlepší řešení, říká

Petra Janů v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Zpěvačka Petra Janů (73) se musela v roce 2011 vyrovnat se smrtí manžela Michala Zelenky (†63). V pořadu 13. komnata popsala jeho poslední den i to, jak si po jeho ztrátě neuměla poradit s běžnými...

29. května 2026

Cítím plíživou snahu omezit svobodu slova. Tomáš Matonoha o korektnosti i StarDance

Premium
„Člověk by měl být připraven, i když už je dávno ze školy, učit se něco, co...

V říjnu nastoupí na parket jako jeden ze soutěžících v další řadě StarDance. I když Tomáš Matonoha tvrdí, že je netanečník, nabídku přijal okamžitě. Nikdy se totiž nebál ani nestyděl zkoušet nové...

28. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Hrdinové a Padouši se sloučili do jednoho týmu nazvaného Šelmy.

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

28. května 2026  14:05

Asistent herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, míří za mříže

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha...

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.

28. května 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.