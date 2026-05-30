Někdejší elitní tenistka dorazila na charitativní běh nadace Kateřiny Sokolové s celou rodinou. „Dorazili jsme hlavně kvůli dobročinnému rozměru akce, ale také proto, že chci, aby si dcera zaběhla závod,“ svěřila se Hlaváčková. Sama se rozhodla jít příkladem. „Já ji samozřejmě musím inspirovat, takže poběžím alespoň ty čtyři kilometry,“ smála se.
Přiznala, že dnes už na sport nemá tolik času jako v době aktivní kariéry. „Mám takový sen sportovat třikrát týdně, ale to se vůbec neděje,“ uvedla otevřeně. K pohybu se dostane hlavně díky práci a tenisovým aktivitám. „V průměru se jednou nebo dvakrát týdně k něčemu dokopu,“ popsala realitu pracovně vytížené maminky.
Sportovní program doma koordinuje společně s manželem Fabriziem Sestinim (44). „Manžel hraje hodně padel, baví ho různé herní aktivity. Mě zase baví chodit do posilovny,“ vysvětlila. Zároveň zdůraznila, že si čas na cvičení hledá hlavně ve chvílích, kdy jsou děti ve školce nebo má zajištěné hlídání.
Řeč přišla i na dnešní děti a technologie. Hlaváčková se snaží držet čas strávený u obrazovek pod kontrolou. „Nechci, aby na to koukaly moc, ale úplně se tomu vyhnout nedá,“ přiznala. Doma mají podle ní jasná pravidla. „Večer se pouští televize při večeři a potom ještě na hodinku, maximálně hodinu a půl,“ popsala. Starší dcera si navíc zatím neumí sama ovládat tablet ani televizi.
S úsměvem zavzpomínala i na vlastní dětství. „Pamatuju si videokazety u nás doma, pořád dokola ty samé tři nebo čtyři filmy. Hrozně jsem to milovala,“ řekla. Velkou roli v tom podle ní hrál dědeček. „Měl vlastní videotéku, takže když jsem k němu přijela, vybírali jsme filmy a chodili do videopůjčovny,“ popsala.
V rozhovoru přišla řeč také na češtinu jejího italského manžela. „To je asi otázka na něj, ale myslím, že toho moc neumí,“ smála se. Doma podle ní převládá angličtina. „Umí hlavně některá sprostá slova a pak pár výrazů kolem dětí, jako kalhoty, mikina nebo rukavice,“ prozradila pobaveně.
Rodina si v minulosti vyzkoušela i život v Londýně, nakonec se ale rozhodla vrátit do Česka. „Manžel sám zavelel, že tam nechce žít, protože je tam ošklivé počasí,“ uvedla. Sama sebe označuje za člověka silně spjatého s domovem. „Jsem takový domabyl, takže si život někde jinde moc představit neumím,“ přiznala.
Její muž podle ní někdy naráží i na českou mentalitu. „Starší generace je někdy nejistá a působí uzavřeně nebo chladně,“ myslí si bývalá sportovkyně. Přesto si partner na život v Česku zvykl.
Jediné, co prý doma příliš neprochází, jsou některé české gastronomické zvláštnosti. „Kečup na špagetách odmítá. Když jdeme do restaurace, dá si většinou tatarák s topinkami,“ popsala. „Že by ale opovrhoval českou módou nebo ponožkami v sandálech, to ne,“ směje se.
Na otázku, zda je pro ni manžel životní jackpot, odpověděla bez váhání. „Je, je,“ dodala s úsměvem.