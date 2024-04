Andrea Pomeje se tajně vdala. I podruhé to bylo v Thajsku

„…sice jsme to nestihli do roka a do dne, ale myslím, že tohle požehnání od thajských mnichů přímo v místním chrámu, nám přinese do společné budoucnosti velké štěstí! Vím, ze vůbec nemusím popisovat ty emoce, co jsme cítili, protože nás tady už znáte a dopředu děkujeme, že to s vámi můžeme sdílet!“napsala Andrea Pomeje k videu na Instagramu a dodala, že nejde o apríl, i když se vzali 1. dubna.

Pro Andreu Pomeje to byla už druhá svatba. Producenta Jiřího Pomejeho, který zemřel 26. února 2019 ve věku 54 let, si vzala v létě 2013. Nejdřív měli malý obřad v Thajsku a pak velkou svatbu v zámečku Tvrz Třebotov. Dýdžejka byla v té době už těhotná. Jejich dcera Anna se narodila v září téhož roku.

S Petrem Plačkem se zasnoubila loni v březnu. Bylo to právě v Thajsku, kde byla na pracovní cestě. V rozhovoru pro iDNES.cz pak prozradila, že plánují i vlastního potomka.

„Já bych si miminko přála, s Péťou bychom dítě chtěli. Otázka je kdy. Samozřejmě si moc dobře pamatuji, co to obnášelo, když byla Anička malinká. Vím, že to je práce na plný úvazek. Hrozně bych si chtěla užít dětství toho mimča, protože s Aničkou jsem úplně neměla tu možnost. Mám to zpětně jako v mlze, přišlo hodně problémů kolem Jirky a začínala jsem dělat DJing, když byl dceři rok. Bylo to náročné. Takže teď bych si to chtěla užít. Myslím si, že mimčo bude,“ řekla Andrea Pomeje v prosinci 2013.