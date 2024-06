Celoživotně mám problém s křivdou, svatba bude freestyle, říká Andrea Pomeje

Jste DJka. Velká výhoda dnešní doby je v tom, že nahrávky už dnes není nutné s sebou po světě tahat v několika obřích kufrech na vinylech...

Hodně cestuji a hraji v zahraničí, takže jsem moc ráda, že ta doba už je jinde. Dříve se musely po světě tahat cédéčka a obrovské kufry plné vinylů, teď mám jednu USB flashku v kapse a jsem v pohodě.

Naposledy jsme spolu dělali rozhovor v Egyptě. Tam jsme se rozpovídali mimo jiné o vaší svatbě. Ta proběhla 1. dubna 2024. Jak na ni vzpomínáte? Byla snová?

Byla. Ale nerada bych mystifikovala, protože my dva jsme to samozřejmě brali jako svatbu, ale nebyla oficiální. V Thajsku by člověk musel běhat po úřadech v Bangkoku, aby získal štempl, ale to jsme nechtěli. Brali jsme to spíš jako požehnání od mnichů. Bylo to v buddhistickém chrámu, byli jsme tam jen my dva a celé to pro nás bylo opravdu hodně silné. Mám z toho ještě teď husí kůži, když si vzpomenu. Byla to naše ceremonie lásky. A teď nás čeká ještě svatba, kde bude i má dcera a babičky.

A to proběhne kdy? Ale neptám se proto, abychom tam hned naběhli s objektivem...

To je v pořádku, protože termín zatím nemáme (smích). Chtěli bychom asi v září. Máme rádi babí léto a milujeme to podzimní počasí. Ale pořád nemáme termín, ani místo. Myslím, že to nakonec bude úplně stejné jako s tou thajskou svatbou. Prostě to bude freestyle.

Viděl jsem váš plný kalendář. Je tam klub Duplex v Praze, ale i hodně zahraničního hraní. Když vystupujete například v Thajsku, cítíte se více uvolněně?

Je to jiné, ale takto jsem to vnímala spíš dříve. Mívala jsem opravdu takový silný pocit toho, že musím reprezentovat to jméno. Věděla jsem, že lidé v Česku mají vůči mně předsudky a vlastně jsem byla na sebe extrémně přísná. Uvolnění za mixem je důležité, být sama sebou. To se mi pak zlomilo asi po dvou letech právě tím Thajskem.

Tam vás nikdo neznal z článků v českém bulváru...

Ano. Když jsem odjela ven a hrála jsem na krásných venkovních akcích, na Koh Samui nebo v Bangkoku v nejlepších klubech, nikdo tam neznal moje jméno. Vždycky mi říkali „Pomigi“. Teprve tam jsem cítila, že to opravdu není o tom příjmení. Sebevědomí jsem dohnala a teď už to takhle nemám. V Čechách jsem naopak moc ráda. Mám tu skalní fanoušky a ti chodí čím dál tím víc na mé akce. To je pro mě nejvíc důležité.

Bojujete někdy vnitřně s předsudky vůči vám? Jsou podle vás hlavně ze strany žen tady v Čechách?

To si nemyslím. Já si myslím, že to zkrátka nese to jméno. Má nějakou kontroverzní minulost, kterou jsem si přivdala. Celkově tu křivdu blbě snáším. Celoživotně mám problém s křivdou. Je to pro mě taková beznaděj. Nemůžu objet všechny vesnice a říkat, jak jsem úžasná. Pořád na tom pracuji.

Jak?

Je to jenom o sebevědomí. Myslím, že teď už ty věci jsou trošku jinak. Mívala jsem kdysi pocit, že až tu Jirka nebude, tak prostě končím. A že celé to fluidum kolem mě byl jen on. A vlastně jsem s tím byla i smířená. Absolutně mi nezáleželo na tom, jestli budu někde nějak vidět, nebo ne. Spíš to bylo o tom vnitřním pocitu. Lidé mají v podvědomí nějaký mediální obraz, který mi nebyl úplně blízký.

Umíte na toto konto odpustit všechno zlé, co vám kdy kdo byl schopen říct, či o vás napsat?

Jo. Samozřejmě to stálo hodně práce, hodně pláče, hodně různých zastavení. Vždycky jsem byla v nějakém rozjetém kolotoči a tam nemůžete nic moc řešit. Momentálně mám v sobě vnitřně vyřešené i věci s tím Jirkou. Jsem mu vděčná za všechno, i za to jméno, protože mi pomáhá a ulehčuje mi spoustu věcí. Beru ho jako značku. A vděčnost mám v sobě i za to, že se pořád držím na scéně. Takže odpuštěno je.