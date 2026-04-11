Finalistka České Miss Andrea Kabická je těhotná. Brzy budeme čtyři, oznámila

  10:56
Modelka a finalistka České Miss 2011 Andrea Kabická, která se momentálně věnuje práci tiskové mluvčí pro společnost zabývající se prodejem parfémů a dalších beauty produktů, oznámila radostnou novinku. S manželem Janem Musilem čekají druhé dítě. Šťastnou zprávu sdílela nastávající maminka na sociálních sítích, kde zároveň ukázala i rostoucí těhotenské bříško.
Andrea Kabická | foto: Profimedia.cz

„Naše velké tajemství. Brzy budeme čtyři,“ napsala Andrea Kabická ke společným fotografiím s manželem Janem Musilem a jejich synem Maxem, který se brzy dočká sourozence. Rodina si podle všeho užívá klidné období a těhotenství zatím probíhá bez komplikací.

Kabická, která je často označovaná jako jedna z nejkrásnějších tiskových mluvčích v Česku či jako dvojnice modelky a někdejší televizní moderátorky Gabriely Laškové, momentálně působí právě v této profesi a modeling už pro ni není hlavní pracovní náplní. I přesto zůstává aktivní na sociálních sítích, kde se s fanoušky dělí o momenty ze svého soukromí.

Ze zveřejněných snímků je patrné, že je už v pokročilejší fázi těhotenství. Detaily, jako je například pohlaví miminka nebo přesný termín porodu, si zatím rodiče nechávají pro sebe.

U fotek na Instagramu, na kterých Kabická zapózovala v podprsence a džínách, jí gratulují přátelé a kolegyně ze světa modelingu. Vzkaz poslala například bývalá královna krásy Tereza Kadeřábková, blahopřání přišlo také od missek Karolíny Mališové, Anety Vignerové, Lucie Holíkové, Denisy Spergerové, Nikoly Buranské, Gabriely Frankové, Evy Čerešňákové a dalších krásek.

Andrea Kabická vystudovala mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze, zkušenosti s PR sbírala v české pobočce jedné z největších globálních PR agentur Weber Shandwick.

Finalistka České Miss Andrea Kabická je těhotná. Brzy budeme čtyři, oznámila

Modelka a finalistka České Miss 2011 Andrea Kabická, která se momentálně věnuje práci tiskové mluvčí pro společnost zabývající se prodejem parfémů a dalších beauty produktů, oznámila radostnou...

