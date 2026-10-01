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Agassi a Grafová slaví 25 let manželství. Láska začala na Roland Garros

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  9:00
Steffi Grafová a Andre Agassi (2023)

Steffi Grafová a Andre Agassi (2023) | foto: Profimedia.cz

POLIBEK. Na ceremionálu nechyběla Agassiho manželka Steffi Grafová.
Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)
Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)
Steffi Grafová, Andre Agassi
22 fotografií
V řinu uplynu už čtvrt století od velkolepé tenisové svatby. Idol žen Andre Agassi (56) randil se světovými celebritami, oženil se s hollywoodskou hvězdou, ale pravou lásku našel až s kolegyní Steffi Grafovou (57). Jejich vztah začal na Roland Garros. Agassi se ale snažil už mnohem dřív.

Andre se mě na prvním rande zeptal, jestli chci děti, prozradila Grafová

Agassi a Grafová se setkávali na kurtech a podle legendárního tenisty ho šampionka z Německa zaujala už v roce 1991, nebylo to ale zřejmě oboustranné. Šanci měl v roce 1992, kdy oba vyhráli Wimbledon a měli se zúčastnit tradičního tance šampionů, ten však byl nakonec zrušen.

Agassi byl v té době spojován se slavnou herečkou Barbrou Straisandovou, která byla ovšem o 28 let starší a jejich románek neměl dlouhého trvání. V roce 1993 začal Agassi chodit s herečkou Brooke Shieldsovou a v roce 1997 se s ní oženil. Jejich manželství ovšem vydrželo jen dva roky a rozpadlo se kvůli žárlivosti slavného tenisty a jeho následným problémům s drogami.

Bývalí manželé: Brooke Shieldsová a Andre Agassi se vzali v Pebble Beach 19. dubna 1997.

Po rozvodu se Agassi setkal se Steffi Grafovou na pařížském turnaji Roland Garros, kde znovu oba triumfovali. Agassi si pak dojednal trénink s Grafovou a jiskra přeskočila konečně i z její strany.

„Když jsme šli poprvé na oběd do restaurace, Andre se mě přímo zeptal, jestli bych chtěla mít děti. ‚Ano,‘ řekla jsem. ‚Chci si je adoptovat!‘ Možná tenkrát zíral. Ale vyvinulo se to samozřejmě jinak,“ řekla Grafová před lety pro ženský magazín Myway.

Do svého budoucího manžela se prý hned zamilovala.

Steffi Grafová a Andre Agassi (2023)
Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)
Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)
Steffi Grafová se synem Jadenem Agassim (Las Vegas, 2001)
22 fotografií

Po vítězství na French Open se Grafová rozhodla ukončit kariéru a soustředila se na soukromí život, který spojila s Andrem Agassim. V roce 2001 oznámili, že čekají první dítě a 22. října 2001 se v Las Vegas vzali. Svatba byla záměrně velmi malá a soukromá. Podle dobové zprávy ABC News byli jedinými svědky jejich matky. „Jsme požehnaní, že jsme manželé a začínáme tuto kapitolu našeho života,“ uvedli tehdy společně.

Jen několik dní po svatbě přišla další velká událost. 27. října 2001 se jim narodil syn Jaden Gil. Dcera Jaz Elle následovala v říjnu 2003.

Zatímco jejich tenisové kariéry byly veřejné prakticky do posledního detailu, rodinný život si Agassi s Grafovou nastavili jinak. Usadili se v Las Vegas a děti se nesnažili tlačit do tenisu jen proto, že jejich rodiče patří k největším legendám tohoto sportu. Syn Jaden se později věnoval baseballu, zatímco dcera Jaz tančí a jezdí na koni.

Syn tenisových legend Agassiho a Grafové hraje baseball, pochlubil se partnerkou

Manželé se v průběhu let věnovali také charitě a vzdělávání. Agassi založil nadaci zaměřenou na vzdělávání dětí, Grafová zase dlouhodobě podporuje svou organizaci Children for Tomorrow, která pomáhá dětem traumatizovaným válkou či jinými krizemi.

Agassi v minulosti mluvil o tom, že jeho vztah s Grafovou stojí především na vzájemném respektu. Oba navíc dobře vědí, co znamená život pod permanentním tlakem očekávání a veřejnosti.

Dnes už jsou Agassi a Grafová rodiči dvou dospělých dětí. A přestože se jejich jména stále objevují ve světě tenisu, oba si soukromí dál střeží. V posledních letech si například našli společnou zálibu v pickleballu – sportu, který jim umožňuje zůstat aktivní bez návratu k někdejšímu profesionálnímu tenisu.

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