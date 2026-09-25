Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nová láska? Ana de Armasová líbala po rozchodu s Cruisem na dovolené muzikanta

Autor: ,
  8:00
Herečka Ana de Armasová si užívala dovolenou na španělském ostrově Formentera spolu s venezuelským hudebníkem Albertem „Betem“ Montenegrem, s nímž ji fotografové zachytili při polibku. Osmatřicetiletá hvězda tak po rozchodu s Tomem Cruisem zřejmě znovu našla lásku.
Ana de Armasová na Instagramu (2026)
Ana de Armasová a Beto Montenegro na dovolené ve Španělsku. (Formentera, 2. srpna 2026)
Ana de Armasová a Beto Montenegro si užívali romantickou dovolenou na španělské Formenteře. Dvojice se objímala a líbala, později se společně s přáteli vydala na výlet lodí. Herečka během odpoledne relaxovala v leopardích bikinách po boku venezuelského zpěváka, skladatele a kytaristy kapely Rawayana. (Formentera, Španělsko, 2. srpna 2026)
Ana de Armasová na Instagramu (2026)
40 fotografií

Ana de Armasová si během letošního léta užívala chvíle volna ve Španělsku. Kubánsko-španělská herečka, známá například z filmů Není čas zemřít (No Time to Die) nebo Na nože (Knives Out), byla v červenci několikrát viděna v Madridu po boku venezuelského hudebníka Alberta „Beta“ Montenegra. V srpnu pak dvojici fotografové zachytili během společné dovolené na ostrově Formentera, kde se líbali a drželi za ruce.

Montenegro je zpěvák, kytarista a frontman venezuelské kapely Rawayana, která ve své tvorbě kombinuje reggae, funk, rock, pop a karibské vlivy. Vedle působení v kapele se podílí také na hudebním projektu Astropical, na němž spolupracuje s Li Saumetem a Josem Castillem z kolumbijské skupiny Bomba Estéreo.

Ana de Armasová ukázala vypracovanou postavu. Prozradila, jak si udržuje formu

Pro osmatřicetiletou herečku jde o první výrazněji medializovaný vztah po románku s Tomem Cruisem. S hollywoodským hercem se rozešla v říjnu 2025 po devíti měsících randění. Podle zdroje citovaného magazínem US Weekly měla být důvodem skutečnost, že se vztah vyvíjel příliš rychle a herečka se kvůli tomu začala cítit nesvá.

Vztah Cruise a de Armasové přitom nikdy veřejně nepotvrdili. V průběhu roku 2025 je však opakovaně zachytili paparazzi na společných večeřích, cestách, procházkách i dalších setkáních.

Ana de Armasová se narodila 30. dubna 1988 na Kubě, do širšího povědomí se dostala mimo jiné díky roli ve filmu Blade Runner 2049, výrazně na sebe upozornila také jako Bond girl ve snímku Není čas zemřít (No Time to Die) a za výkon ve filmu Blondýnka (Blonde) získala nominaci na Oscara.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

Marta Dancingerová

Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...

S kým žije David Copperfield? Modelky střídal roky, s Češkou má dvě děti

David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO...

V minulosti prošly jeho náručí takové krásky, jako například Claudia Schifferová. Srdce legendárního kouzelníka si ale nakonec získala módní návrhářka, která si figurou rozhodně nezadá se slavnými...

Nová láska? Ana de Armasová líbala po rozchodu s Cruisem na dovolené muzikanta

Ana de Armasová na Instagramu (2026)

Herečka Ana de Armasová si užívala dovolenou na španělském ostrově Formentera spolu s venezuelským hudebníkem Albertem „Betem“ Montenegrem, s nímž ji fotografové zachytili při polibku....

25. září 2026

Jsem od každého trochu, je to unikátní zkušenost, říká trans žena Daniela Špinar

Režisérka Daniela Špinar v Hradci Králové

„Společensky jsem si pohoršila, ale jsem sama sebou, a to mě dělá šťastnou,“ říká herečka a režisérka Daniela Špinar. „Užívám si úplně obyčejné věci jako móda, líčení. Baví mě, protože jsou mi...

25. září 2026

Milana mám za odměnu, říká rozvedená Aneta Vrzalová o Barošovi

Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Teď je maminkou na čekačce. A pokud vše dobře dopadne, už za tři měsíce by herečka Aneta Vrzalová měla chovat ve svém náručí dceru. Bude to její druhé dítě, zatímco pro partnera, fotbalistu Milana...

25. září 2026

Zrádci mě změnili a naučili něco o sobě. Techniky z nich využiju i u Farmy, líčí Kotek

Premium
Vojtěch Kotek

Do všeho se pouští naplno. Z louky u Orlíku postupně buduje skutečnou farmu, učí se hospodařit a chce, aby syn vyrůstal mezi zvířaty stejně přirozeně jako kdysi on. Vedle toho se Vojtěch Kotek...

24. září 2026

Naštěstí jsem pochopil včas. Saša Rašilov promluvil o boji s alkoholem

Saša Rašilov

Saša Rašilov (54) patří k hercům, kteří se neradi zabývají sami sebou. Zpětně se na své výkony nedívá, neposlouchá se a mnohem důležitější je pro něj samotná práce. V rozhovoru s Čestmírem Strakatým...

24. září 2026

Exministr Pilip se na křtu knihy pochlubil malým synem. Je to jeho čtvrté dítě

Ivan Pilip s manželkou Dominikou a synem Tobiášem na křtu knihy Patrika Hartla...

Bývalý ministr Ivan Pilip (63) je majitelem nakladatelství, které sází především na knihy jeho bývalého švagra Patrika Hartla. Nechybí tak na žádném křtu jeho novinky a většinou přijde i s vlastní...

24. září 2026

Ewa Farna musela přerušit natáčení SuperStar. Po koncertech ji dohnalo vyčerpání

Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026

Ewa Farna (33) během natáčení castingové epizody SuperStar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila vyčerpaná a potřebovala si odpočinout....

24. září 2026

Zrádci 2026: kdy se vysílá 3. řada a kdo jsou hráči. Vysílá se v jiný den než loni

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...

24. září 2026  8:52

Příběh šílené fanynky. Bez mobilů bylo líp, říkají Sebastian a Patrik Malý

Sebastian Navrátil a Patrik Malý v pořadu FameCzech

Vzpomínají na dobu bez mobilů, ale sami dnes žijí ze sociálních sítí. Patrik Malý a Sebastian v novém díle FameCzech promluvili o své společné hudbě, návratu do roku 2005, vztazích i fanoušcích....

24. září 2026

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

24. září 2026  7:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

24. září 2026

Vojtěch Vondráček šel do naha a zaujal. Je z toho vztah s Ivou Zahran

Vojtěch Vondráček

Takové seznámení zažili snad jenom účastníci seznamky Naked Attraction. Herečka Iva Zahran, která se aktuálně objevuje v seriálu České televize Filter, si nejprve Vojtěcha Vondráčka důkladně...

24. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde