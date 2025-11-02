Nesedí doma a nepláče, říkají přátelé Armasové po jejím rozchodu s Cruisem

  14:25
Herečka Ana de Armasová (37) tvořila s Tomem Cruisem (63) pár přes devět měsíců, jejich románek však před pár týdny skončil. Podle zdrojů z jejího okolí vztah ukončila hvězda filmu Balerína kvůli jeho rychlému tempu.
Rozchod iniciovala kubánská herečka, jelikož se ve vztahu s Cruisem cítila nepříjemně kvůli tomu, jakým tempem se věci vyvíjely. Podle zdrojů má Armasová herce stále ráda a doteď mezi nimi panuje nepopiratelná chemie.

„Chtějí zůstat přáteli, ale ona potřebovala trochu poodstoupit,“ upřesnil zdroj magazínu Daily Mail. Jejich románek začal poté, co spolu trávili každý den během tréninku na náročné podvodní scény pro thriller Deeper, jehož natáčení je nyní pozastaveno.

Tom Cruise a Ana de Armasová se rozešli. Vydrželi spolu devět měsíců

„Začalo to jako hluboký profesní respekt a pak to vzplanulo. Tom byl Anou naprosto okouzlen,“ uvedl zdroj. Podle všeho si Armasová užívala hercovu společnost a také ji přitahovalo to, že ji ve všem podporoval.

Nedávno se začaly šířit zprávy o tom, že se Armasová po rozchodu a pozastavení filmu necítí dobře. „Ana si myslela, že tento rok bude úplně jiný, takže je zklamaná. Ale ví, že se to zlepší, a pokračuje dál. A s Tomem jsou stále přátelé. Nesedí doma a nepláče,“ řekl zdroj magazínu.

První zprávy o rozchodu se objevily začátkem měsíce. „Tom a Ana spolu strávili hezký čas, ale jejich vztah už dospěl ke konci. Zůstanou dobrými přáteli, ale už netvoří pár. Jen si uvědomili, že jejich vztah nemá dlouhodobou budoucnost a že jim to lépe funguje jako kamarádům,“ uvedl zdroj pro deník The Sun.

Hvězda filmu Top Gun a Armasová se naposledy na veřejnosti objevili jako pár v červenci, kdy románek oficiálně potvrdili. V té době si vyrazili na víkendový výlet do Vermontu. Ve stejném měsíci se také zúčastnili koncertu skupiny Oasis na londýnském stadionu Wembley.

Armasová, známá také z filmu Blondýnka, se před pár týdny poprvé po rozchodu objevila po boku neznámého muže na pařížském Fashion Weeku.

Herečka je jednou rozvedená. Od roku 2011 do roku 2013 měla za manžela španělského herce a modela Marca Cloteta (45). Mezi lety 2019 a 2021 randila s Benem Affleckem a v roce 2024 byla spojována s Manuelem Anidem Cuestou.

Tom Cruise je třikrát rozvedený. Mezi lety 1987 a 1990 měl za manželku herečku Mimi Rogersovou (69). Podruhé se oženil s Nicole Kidmanovou (58), kterou si vzal v roce 1990. Rozvedli se v roce 2001 a mají spolu dceru Isabellu (32) a syna Connora (30). O pět let později se Cruise oženil s Katie Holmesovou (46), se kterou tvořil pár do roku 2012. Vychovávají společně dceru Suri (19).

Nesedí doma a nepláče, říkají přátelé Armasové po jejím rozchodu s Cruisem

